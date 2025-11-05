Axi akan menyertai Minggu Fintech Jeddah 2025

SYDNEY, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, peneraju kewangan dalam perdagangan CFD dan FX dalam talian, telah mengumumkan penyertaan mereka dalam Minggu Fintech Jeddah tahun ini, yang akan berlangsung pada 16–17 November di Hilton Jeddah, Arab Saudi.

Peserta acara berpeluang untuk menerokai perdagangan melalui platform Axi, mengetahui cara mengembangkan perniagaan IB dan Rakan Gabungan mereka dengan tawaran eksklusif yang hanya tersedia semasa acara tersebut, serta mengetahui cara mereka boleh menjadi pedagang yang dibiayai melalui program peruntukan modal utama broker, Axi Select – dengan akses pembiayaan modal sehingga $1 Juta USD – dan banyak lagi. “Pedagang dijemput untuk mengunjungi pasukan kami di Booth #A6 dan membuka kelebihan perdagangan mereka bersama Axi,” kata Hannah Hill, Ketua Jenama dan Penajaan di Axi. Beliau menambah, “Komited untuk menyediakan alat dan peluang kepada para pedagang dan rakan kongsi kami bagi mempercepatkan potensi mereka, kami membawa peluang eksklusif ke ekspo tahun ini yang pastinya tidak mahu anda lepaskan.”

Peminat bola sepak juga boleh mengunjungi reruai Axi dan melihat lebih dekat kerjasama jangka panjang broker tersebut dengan Manchester City, juara Liga Perdana Inggeris sebanyak lapan kali. Barangan eksklusif Manchester City serta maskot rasmi kelab akan turut berada di lokasi untuk sesi bergambar, manakala pengunjung acara berpeluang memenangi hadiah menarik daripada broker.

Pada bulan Oktober, Axi telah menyertai Forex Expo Dubai 2025 dan menerima anugerah ‘Pengalaman Perdagangan Terbaik’. Selain pengiktirafan ini, broker turut menerima beberapa anugerah industri, termasuk ‘Broker Paling Boleh Dipercayai’; ‘Broker Terbaik Tahun Ini’ dan ‘Firma Perdagangan Proprietari Paling Inovatif’ daripada Finance Feeds, serta ‘Broker Terbaik MENA’ daripada Global Forex Awards, yang menyerlahkan etos pemikiran ke hadapan broker dan visinya untuk masa depan industri perdagangan.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

