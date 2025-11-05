Axi 将亮相 2025 年吉达金融科技周 (Jeddah Fintech Week 2025)

悉尼, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行业领先的在线差价合约 (CFD) 及外汇 (FX) 交易服务商 Axi 宣布，将参加于 2025 年 11 月 16 日至 17 日在沙特阿拉伯吉达希尔顿酒店举办的吉达金融科技周。

活动参与者将有机会通过 Axi 交易平台体验交易功能，了解如何拓展 IB 及联盟营销业务，并在活动期间获取专属优惠；还可通过该经纪商的旗舰资本配置计划 Axi Select 成为资助交易员，获得最高达 100 万美元的资金支持；以及其他精彩内容。 Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 表示：“我们诚邀交易者莅临 A6 号展位，与 Axi 一起拓展更多交易优势。” 她补充道：“Axi 始终致力于为交易者及合作伙伴提供激发潜能的工具与机会。今年的展会上，我们将带来诸多不容错过的专属机会。”

足球爱好者也可前往 Axi 展位，深入了解该经纪商与八届英超冠军曼城的长期合作关系。 曼城独家纪念品及该俱乐部吉祥物将亮相现场供合影留念，参会者更有机会赢取由该经纪商提供的精彩奖品。

今年 10 月，Axi 参加了 2025 年迪拜外汇博览会，并荣获“最佳交易体验” (Best Trading Experience) 奖*。 除上述荣誉外，该经纪商还斩获多项行业殊荣*，包括交易者门户 Finance Feeds 授予的“最可靠经纪商” (Most Reliable Broker)、“年度经纪商” (Broker of the Year) 及“最具创新力的自营交易公司” (Most Innovative Proprietary Trading Firm) 称号，以及 Global Forex Awards 颁发的“中东及北非地区最佳经纪商” (Best Broker MENA) 奖项，彰显了 Axi 的前瞻理念及其对交易行业未来发展的愿景。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有成千上万的客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取来自 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

Axi Select 计划仅向 Axi 的客户开放。 差价合约属于投资损失高风险交易类型。 此内容在您所在的地区可能无法查看。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。

*授予 Axi 集团公司。