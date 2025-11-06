DFDS IGANGSÆTTER OMKOSTNINGSPROGRAM & SÆNKER FORVENTNING TIL 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 32 - 6. november 2025

Omkostningsprogram igangsat med mål på DKK 300 mio. i 2026

Engangsomkostning for program på omkring DKK 100 mio. forventes i 2025

EBIT-forventning for 2025 sænkes til DKK 600-750 mio. fra tidligere

DKK 800-1.000 mio. eksklusive programmets engangsomkostning

Forventning til Justeret frit cash flow for 2025 reduceres til omkring DKK 0,9 mia.





Som beskrevet tidligere i år er 2025 et transitionsår for DFDS, hvor vi fokuserer på at lægge fundamentet for at forbedre indtjeningsniveauet efter begivenhederne i 2024.

For at komme hurtigere i mål med overgangen til et højere indtjeningsniveau lanceres i dag et program for omkostningsreduktioner på DKK 300 mio.

"Vi igangsætter et omkostningsprogram for at komme hurtigere i mål med vores overgang til et højere indtjeningsniveau og for at forblive konkurrencedygtige i et foranderligt markedsmiljø. Det betyder, at vores arbejdsstyrke skal reduceres og vi er kede af at skille os af med mange værdsatte og dygtige kolleger."

Programmet forventes at føre til en omkostningsreduktion på omkring DKK 300 mio. i 2026 drevet af primært en reduktion i hovedsageligt kontormedarbejdere på omkring 400 stillinger samt specifikke omkostningsreduktioner på tværs af organisationen.

Programmets implementering forventes afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2026. Der forventes afholdt en engangsomkostning i 4. kvartal 2025 på omkring DKK 100 mio. vedrørende primært fratrædelser.

2025 EBIT-forventning sænkes

EBIT-forventningen for 2025 sænkes til DKK 600-750 mio. fra tidligere DKK 800-1.000 mio. Den lavere forventning kan primært henføres til usikkerhed om udviklingen i 4. kvartal 2025 for færge- og logistikaktiviteterne i Middelhavet.

Derudover vil ovennævnte interval blive reduceret med engangsomkostningen til programmet på omkring DKK 100 mio.

Det Justerede frie cash flow forventes at blive omkring DKK 0,9 mia. mod tidligere omkring DKK 1,0 mia.

Yderligere oplysninger om forudsætningerne for forventningerne er tilgængelige i DFDS' delårsrapport for 3. kvartal 2025, der offentliggøres 6. november 2025 omkring 7.30 CET.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

