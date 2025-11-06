DELÅRSRAPPORT 3. KVT. 2025 - PÅ STØT KURS MOD TRANSITION





SELSKABSMEDDELELSE NR. 33/6. NOVEMBER 2025





3. KVT. 2025





Omsætning op 4% til DKK 8,3 mia. Organisk vækst var -2%

EBIT ned 32% til DKK 536 mio.

CO2-færgeemissions-intensitet sænket 2,7%

Forventning 2025

EBIT sænkes til DKK 0,6-0,75 mia. fra DKK 0,8-1,0 mia. eksklusive programmets engangsomkostning

Omkostningsprogram medfører engangsomkostning på omkring DKK 100 mio. i 4. kvt. 2025

Justeret frit cash flow sænkes til omkring DKK 0,9 mia. fra DKK 1,0 mia.





“Vi igangsætter et omkostningsprogram for at komme hurtigere i mål med vores transition til et højere indtjeningsniveau,” siger Torben Carlsen, CEO.





3. kvt. 3. kvt. Ændring, LTM LTM Ændring, Hele året DKK mio. 2025 2024 % 2024-25 2023-24 % 2024 Omsætning 8.296 7.965 4 30.841 29.389 5 29.753 EBITDA 1.397 1.508 - 7 3.780 4.690 -19 4.440 EBIT 536 785 - 32 584 1.862 -69 1.506 Justeret frit cash flow - 40 396 - 110 908 2.186 -58 957 ROIC, % - - - 1,4 5,8 - 4,4 Finansiel gearing, gange - - - 4,3 3,3 - 3,9





CEO kommentar

Som beskrevet tidligere i år er 2025 et transitionsår for DFDS, hvor vi lægger grundlaget for at forbedre resultatudviklingen efter begivenhederne i 2024.

Vi har tre fokusområder, der er udfordret på indtjeningen og afgørende for at forbedre resultatudviklingen.

For at komme hurtigere i mål med vores transition til et højere indtjeningsniveau udvides værktøjskassen med et omkostningsprogram på DKK 300 mio. med effekt i 2026. Se separat meddelelse for detaljer.

Opdatering fokusområder

Logistics Boost-projekterne gik frem som forventet i 3. kvartal og yderligere forbed-ringer forventes i 4. kvartal.

Tilpasningen af Mediterraneans færge-netværk gjorde fremskridt i 3. kvartal drevet af en ny prismodel lanceret i september 2025, der hævede raterne som planlagt.

Det tredje fokusområde, turnaround af Türkiye & Europe South (TES), gik mindre frem end forventet i 3. kvartal. Indtjeningsudviklingen går frem, men langsommere end forventet under udfordrende markedsforhold.

Netværk performance som forventet

Netværkets resultat i 3. kvartal, eksklusive fokusområder, var som helhed som forventet og over 2024 justeret for rute-ændringer, især salget af Oslo-København og lukningen af Tarifa-Tanger Ville.

North Seas fragtfærgedrift var stabil, og Baltic Sea havde et godt kvartal med forventning om yderligere forbedringer på baggrund af den nye space charter-aftale.

Channel kom som helhed også godt igennem 3. kvartal, om end primært tonnageændringer medførte ekstra omkostninger for Jersey-ruterne.

Strait of Gibraltar indfriede forventningerne i 3. kvartal, og vi ser frem til indsættelsen af de to yderligere erhvervede færger i 2026, der er betinget af myndighedsgodkendelse.

Kvartalet var et vendepunkt for vores Nordic og Continent logistikenheder. Begge er nu bedre tilpasset et marked med lav vækst. Den britiske enhed, UK & Ireland, fortsatte sin stabile udvikling i 3. kvartal.

Forventning

EBIT-forventningen for 2025 sænkes til DKK 600-750 mio. fra tidligere DKK 800-1.000 mio., hvilket primært kan henføres til usikkerhed om udviklingen i 4. kvartal 2025 for færge- og logistikaktiviteterne i Middelhavet. Derudover vil ovennævnte interval blive reduceret med engangsomkostningen til programmet på omkring DKK 100 mio.

6. november 2025. Telekonference i dag 10.00 CET

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





