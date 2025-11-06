DELÅRSRAPPORT 3. KVT. 2025 - PÅ STØT KURS MOD TRANSITION

SELSKABSMEDDELELSE NR. 33/6. NOVEMBER 2025
3. KVT. 2025
- Omsætning op 4% til DKK 8,3 mia. Organisk vækst var -2%
- EBIT ned 32% til DKK 536 mio.
- CO2-færgeemissions-intensitet sænket 2,7%
Forventning 2025
- EBIT sænkes til DKK 0,6-0,75 mia. fra DKK 0,8-1,0 mia. eksklusive programmets engangsomkostning
- Omkostningsprogram medfører engangsomkostning på omkring DKK 100 mio. i 4. kvt. 2025
- Justeret frit cash flow sænkes til omkring DKK 0,9 mia. fra DKK 1,0 mia.
“Vi igangsætter et omkostningsprogram for at komme hurtigere i mål med vores transition til et højere indtjeningsniveau,” siger Torben Carlsen, CEO.
|3. kvt.
|3. kvt.
|Ændring,
|LTM
|LTM
|Ændring,
|Hele året
|DKK mio.
|2025
|2024
|%
|2024-25
|2023-24
|%
|2024
|Omsætning
|8.296
|7.965
|4
|30.841
|29.389
|5
|29.753
|EBITDA
|1.397
|1.508
|- 7
|3.780
|4.690
|-19
|4.440
|EBIT
|536
|785
|- 32
|584
|1.862
|-69
|1.506
|Justeret frit cash flow
|- 40
|396
|- 110
|908
|2.186
|-58
|957
|ROIC, %
|-
|-
|-
|1,4
|5,8
|-
|4,4
|Finansiel gearing, gange
|-
|-
|-
|4,3
|3,3
|-
|3,9
CEO kommentar
Som beskrevet tidligere i år er 2025 et transitionsår for DFDS, hvor vi lægger grundlaget for at forbedre resultatudviklingen efter begivenhederne i 2024.
Vi har tre fokusområder, der er udfordret på indtjeningen og afgørende for at forbedre resultatudviklingen.
For at komme hurtigere i mål med vores transition til et højere indtjeningsniveau udvides værktøjskassen med et omkostningsprogram på DKK 300 mio. med effekt i 2026. Se separat meddelelse for detaljer.
Opdatering fokusområder
Logistics Boost-projekterne gik frem som forventet i 3. kvartal og yderligere forbed-ringer forventes i 4. kvartal.
Tilpasningen af Mediterraneans færge-netværk gjorde fremskridt i 3. kvartal drevet af en ny prismodel lanceret i september 2025, der hævede raterne som planlagt.
Det tredje fokusområde, turnaround af Türkiye & Europe South (TES), gik mindre frem end forventet i 3. kvartal. Indtjeningsudviklingen går frem, men langsommere end forventet under udfordrende markedsforhold.
Netværk performance som forventet
Netværkets resultat i 3. kvartal, eksklusive fokusområder, var som helhed som forventet og over 2024 justeret for rute-ændringer, især salget af Oslo-København og lukningen af Tarifa-Tanger Ville.
North Seas fragtfærgedrift var stabil, og Baltic Sea havde et godt kvartal med forventning om yderligere forbedringer på baggrund af den nye space charter-aftale.
Channel kom som helhed også godt igennem 3. kvartal, om end primært tonnageændringer medførte ekstra omkostninger for Jersey-ruterne.
Strait of Gibraltar indfriede forventningerne i 3. kvartal, og vi ser frem til indsættelsen af de to yderligere erhvervede færger i 2026, der er betinget af myndighedsgodkendelse.
Kvartalet var et vendepunkt for vores Nordic og Continent logistikenheder. Begge er nu bedre tilpasset et marked med lav vækst. Den britiske enhed, UK & Ireland, fortsatte sin stabile udvikling i 3. kvartal.
Forventning
EBIT-forventningen for 2025 sænkes til DKK 600-750 mio. fra tidligere DKK 800-1.000 mio., hvilket primært kan henføres til usikkerhed om udviklingen i 4. kvartal 2025 for færge- og logistikaktiviteterne i Middelhavet. Derudover vil ovennævnte interval blive reduceret med engangsomkostningen til programmet på omkring DKK 100 mio.
Kontakt
Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01
Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære og relaterede logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
