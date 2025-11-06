Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2025

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 6.11.2025 klo 9.00

Harvia Q3 2025: Liikevaihto vahvassa kasvussa – kasvua kaikilla alueilla

Katsauskauden pääkohdat

Katsauskauden pääkohdat

Heinä−syyskuu 2025:

Liikevaihto kasvoi 18,8 % ja oli 46,0 milj. euroa (38,7). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 47,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 16,1 %.

Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (8,3) eli 18,9 % (21,4 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 8,8 milj. euroa (8,9) eli 19,1 % (22,9 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 9,1 milj. euroa (19,2 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli -0,6 milj. euroa (3,4) ja kassavirtasuhde -5,8 % (31,7 %). Muutoksen taustalla olivat ennen kaikkea Harvian merkittävät investoinnit toiminnan tehostamiseen ja toimitilojen parannuksiin kolmannella vuosineljänneksellä.

Tammi−syyskuu 2025:

Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 145,2 milj. euroa (124,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 18,4 % ja oli 147,2 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 10,7 %.

Liikevoitto oli 27,9 milj. euroa (27,1) eli 19,2 % (21,8 %) liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (28,4) eli 19,7 % (22,8 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 29,3 milj. euroa (19,9 % liikevaihdosta).

Operatiivinen vapaa kassavirta oli 13,2 milj. euroa (20,0) ja kassavirtasuhde 38,6 % (60,0 %).

Nettovelka oli 62,1 milj. euroa (61,8). Velkaantumisaste, laskettuna nettovelan suhteena viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen, oli 1,4 (1,4).

Omavaraisuusaste oli 45,4 % (44,8 %).

Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (1,01).

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/

2025 7–9/

2024 Muutos, % 1–9/

2025 1–9/

2024 Muutos, % 1–12/

2024 Liikevaihto 46,0 38,7 18,8 % 145,2 124,3 16,9 % 175,2 Käyttökate 10,5 10,1 4,8 % 33,4 32,1 4,2 % 42,5 % liikevaihdosta 22,9 % 26,0 % 23,0 % 25,8 % 24,2 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,1 0,6 -83,5 % 0,7 1,3 -50,2 % 1,6 Oikaistu käyttökate 10,6 10,7 -0,2 % 34,1 33,4 2,0 % 44,1 % liikevaihdosta 23,1 % 27,5 % 23,5 % 26,9 % 25,0 % Liikevoitto 8,7 8,3 5,3 % 27,9 27,1 3,2 % 35,5 % liikevaihdosta 18,9 % 21,4 % 19,2 % 21,8 % 20,3 % Oikaistu liikevoitto 8,8 8,9 -0,7 % 28,6 28,4 0,7 % 37,1 % liikevaihdosta 19,1 % 22,9 % 19,7 % 22,8 % 21,2 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,33 0,29 11,9 % 1,01 1,01 0,4 % 1,30 Operatiivinen vapaa kassavirta -0,6 3,4 -118,3 % 13,2 20,0 -34,2 % 35,0 Kassavirtasuhde -5,8 % 31,7 % 38,6 % 60,0 % 79,4 % Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,9 -1,5 224,8 % -10,7 -4,3 148,8 % -6,1 Nettovelka 62,1 61,8 0,5 % 62,1 61,8 0,5 % 57,2 Velkaantumisaste 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 Nettokäyttöpääoma 53,6 42,8 25,4 % 53,6 42,8 25,4 % 45,0 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 40,8 % 48,5 % 40,8 % 48,5 % 45,5 % Omavaraisuusaste 45,4 % 44,8 % 45,4 % 44,8 % 47,2 % Henkilöstö kauden lopussa 728 675 7,9 % 728 675 7,9 % 696

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, divestointeihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-tilinpäätösstandardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Harvian osinkopolitiikkana on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja:

Harvian myynti kasvoi voimakkaasti vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Kasvun taustalla oli kaikkien myyntialueiden vankka suoritus huolimatta jonkinasteisesta epävarmuudesta joillakin markkinoillamme.

Harvian liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 46,0 milj. euroa, mikä on 18,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 16,1 %, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 22,3 %.

Pohjois-Amerikassa palasimme vahvaan, kaksinumeroiseen 24 % kasvuun vaisumman toisen vuosineljänneksen jälkeen, vaikka heikentynyt Yhdysvaltain dollari laski raportoitua kasvua. Epävarmuus markkinassa jatkui kauppapolitiikan ja tullien täytäntöönpanon aiheuttaman epävakaisuuden sekä edellisvuosia alhaisemman kuluttajaluottamuksen vuoksi. Valtaosa Harvian liikevaihdosta Yhdysvalloissa tulee alueella valmistettujen tuotteiden myynnistä, mikä suojaa yhtiötä osittain Yhdysvaltojen tullien vaikutuksilta. Kompensoimme liiketoiminnan kohonneita kustannuksia markkinassa hinnankorotuksilla, mutta tietyissä asiakkuuksissa hinnoittelun muutokset astuvat voimaan viiveellä.

Euroopassa myyntimme parani kolmannella vuosineljänneksellä. Pohjois-Euroopan myynti kasvoi 14,8 % ja Manner-Euroopan 10,1 %. Pohjois-Eurooppa kasvoi erityisesti Ruotsin ja Baltian maiden vauhdittamana, ja saavutimme kasvua myös Suomessa. Pohjois-Euroopan kääntäminen selkeälle kasvu-uralle ja asemamme vahvistaminen Manner-Euroopassa ovat olleet meille keskeinen prioriteetti vuoden 2025 aikana, ja olenkin tyytyväinen kummankin myyntialueen suoritukseen kolmannella vuosineljänneksellä.

APAC & MEA oli voimakkaimmin kasvava myyntialueemme kolmannella neljänneksellä – sen liikevaihto kasvoi 36,4 %. Kasvu muodostui laajasti alueen eri markkinoista, mikä tuki tavoitettamme kasvaa APAC & MEA -alueella kestävästi ja vähentää samalla riippuvuutta yksittäisistä maista. Näemme alueella edelleen merkittävää potentiaalia ja jatkamme systemaattista työtä vahvistaaksemme edellytyksiä pitkän aikavälin kasvulle.

Harvian oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,8 milj. euroa, mikä vastaa 19,1 % liikevaihdosta. Pohjois-Amerikan tullit ja valuuttakurssien kehitys vaikuttivat negatiivisesti myyntikatteeseemme. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen vaikutti sekä liikevaihtoomme että kannattavuuteemme tulosta heikentävästi, ja oikaistu liikevoittomme oli noin 0,3 milj. euroa pienempi kuin vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Jatkoimme investointeja organisaation, tuoteportfolion ja IT-järjestelmien vahvistamiseen rakentaaksemme vankkaa perustaa tulevaisuuden kasvulle. Tämä näkyi kasvaneina liiketoiminnan kuluina myös kolmannella vuosineljänneksellä. Kaiken kaikkiaan operatiivinen suorituskykymme ja palvelutasomme säilyi vahvana, ja haluankin kiittää Harvian koko tiimiä ja kumppaneitamme heidän erinomaisesta panoksestaan vuosineljänneksellä.

Keskitymme jatkossakin strategiamme toteuttamiseen ja kannattavaan kasvuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Varmistaaksemme vahvan kannattavuuden lyhyellä aikavälillä jatkamme keskeisten kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden, kuten hinnoittelun, hankinnan tehokkuuden ja epäsuorien kulujen, aktiivista hallintaa. Keskitymme toimimaan tuloksekkaasti epävarmassa toimintaympäristössä ja jatkamme samaan aikaan kehitystyötä alueilla, jotka mahdollistavat Harvian kestävän pitkän aikavälin kasvun. Käynnissä on hankkeita muun muassa markkinoiden johtaviin innovaatioihin, monikanavaisen myynnin vankempiin kyvykkyyksiin ja IT-ympäristömme modernisointiin liittyen. Esimerkki innovaatiotyöstämme on lanseeraamamme päivitetty MyHarvia-sovellus, joka on verkkoon kytketyn saunan merkittävä edistysaskel ja toimii saumattomasti uuden Fenix-kosketusnäyttöohjauspaneelimme kanssa. Toimme lisäksi Pohjois-Amerikan markkinoille ThermaSol-brändillä innostavan premium-saunojen valikoiman. Orgaanisen kasvun tukemisen lisäksi Harvia jatkaa aktiivisesti yrityskauppamahdollisuuksien tutkimista ja on valmiina toimimaan sopivan hetken ja mahdollisuuden tullen. Sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvun ajurit ovat vahvat, ja tavoitteemme on varmistaa, että Harvia pysyy selkeänä markkinajohtajana myös tulevaisuudessa.

Liite