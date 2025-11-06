Elanders gör förändringar i koncernledningen

Kok Khoon Lim har bestämt sig för att trappa ner och lämnar nu rollen som verkställande direktör för Elanders dotterbolag Mentor Media samt medlem av Elanders koncernledning. Han övergår till att bli senior rådgivare till bolaget med särskilt fokus på strategiska initiativ. Kok Khoon Lim har varit en del Elanders koncernledning sedan Elanders förvärvade Mentor Media år 2014. Hans efterträdare blir Simon Sim som har över 20 års erfarenhet av kontraktslogistik och har haft ledande roller i flera av Asiens ledande aktörer inom logistik. Under de senaste sju åren har Simon varit verkställande direktör för ett dotterbolag till ett av Singapores största logistikbolag där han har varit drivande i deras arbete med att utveckla en ny omnikanalsplattform som omfattar flertal marknader i Asien. I sin roll hos Elanders kommer Simon fokusera på att vidareutveckla erbjudandet till befintliga kunder, utveckla nya kundsegment samt driva bolagets fortsatta expansion i Asien.

”Jag vill rikta ett varmt tack till Kok Khoon Lim och jag värdesätter hans betydelsefulla insatser under de elva år han varit del av Elanders. Hans engagemang har haft stor betydelse för koncernens utveckling. Vi uppskattar även att han valt att fortsätta stödja oss i en rådgivande roll där han fortsatt kommer bidra till koncernens utveckling”, säger VD och koncernchef Magnus Nilsson.

Efter ovan förändring består Elanders koncernledning av följande personer:

Magnus Nilsson, VD och koncernchef

Åsa Vilsson, Group CFO

Florian Beck, ansvarig för Supply Chain Solutions (LGI)

Charles Ickes, Group COO samt ansvarig för Supply Chain Solutions (Bergen Logistics)

Simon Sim, ansvarig för Supply Chain Solutions (Mentor Media)

Tim Bloch, ansvarig för Supply Chain Solutions i Storbritannien

Sven Burkhard, ansvarig för Print & Packaging Solutions

