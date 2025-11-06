CARBIOS und die Zhink Group Tochter Wankai New Materials verpflichten sich mit dem Bau einer chinesischen PET-Biorecyclinganlage zum industriellen Einsatz der PET-Biorecycling-Technologie von CARBIOS in Asien

Die beiden Konzerne haben eine verbindliche Vereinbarung über die wichtigsten Grundsätze ihrer Zusammenarbeit getroffen, mit dem Ziel, langfristig eine Kapazität von einer Million Tonnen zu erreichen.

Den Start der Kooperation bildet der Bau einer Anlage in China mit einer Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen pro Jahr.

Diese Kooperation steht noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen Verträge.





Clermont-Ferrand (Frankreich), 6. November 2025 (08:30 Uhr MEZ). Nach der am 24. Juni 2024 unterzeichneten Absichtserklärung haben CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB) und Wankai New Materials („Wankai“), eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Zhink Group1, dem drittgrößten PET-Hersteller in China und viertgrößten weltweit, die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Grundprinzipien einer Zusammenarbeit bekannt gegeben. Das Ziel dieser Vereinbarung ist der industrielle Einsatz der enzymatischen PET-Recyclingtechnologie von CARBIOS in Asien.

Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung verpflichten sich CARBIOS und Wankai langfristig mehrere PET-Biorecyclinganlagen mit einer Gesamtkapazität von bis zu einer Million Tonnen pro Jahr in Asien zu bauen und zu betreiben. CARBIOS würde dem im Rahmen dieser Vereinbarung gegründeten Joint Ventures eine exklusive Lizenz für die CARBIOS-Technologie für den asiatischen Raum gewähren.

Der erste Schritt dieser Zusammenarbeit wird die Gründung eines Joint Ventures zum Bau und Betrieb einer ersten PET-Biorecyclinganlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen in China sein. CARBIOS wird diesem Unternehmen eine Lizenz zur Herstellung von PTA- und MEG-Monomeren erteilen.

Die Finanzierung dieses künftigen Joint Ventures wird von Wankai garantiert, der damit zum Hauptaktionär wird. Der Baubeginn für die erste Anlage ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Darüber hinaus würde Wankai zur Stärkung der strategischen Partnerschaft 5 Millionen Euro in CARBIOS S.A. investieren.2

Die Umsetzung dieses Partnerschaftsprojekts, einschließlich der Planung einer ersten Anlage und der Investition in Carbios, bleibt vorbehaltlich des Abschlusses und der Unterzeichnung der endgültigen Verträge – insbesondere des Aktionärs- und des Lizenzvertrags. Beide Parteien streben einen Abschluss dieser Vereinbarungen bis Ende 2025 an.

Die Abmachung würde auch die erste Lizenz für die Technologie von CARBIOS bedeuten und damit die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens bestätigen.

China ist als weltweit führender PET-Produzent ein zentraler Markt für CARBIOS. Die jetzt getroffene Vereinbarung markiert für beide Partner einen bedeutenden strategischen Fortschritt und unterstreicht ihr gemeinsames Engagement, den Aufbau einer zirkulären PET-Industrie in Asien konsequent voranzutreiben.

Vincent Kamel, CEO von CARBIOS: „Diese Vereinbarung stellt einen entscheidenden Meilenstein für die weltweite Implementierung unserer Technologie und die Umsetzung unseres Lizenzmodells dar. Die Partnerschaft mit Wankai, dem drittgrößten PET-Hersteller Chinas, ermöglicht es uns, enzymatisch recyceltes PET erstmals in Asien zu produzieren und so einen spürbaren Beitrag zum Aufbau einer kreislauforientierten und kohlenstoffarmen PET-Industrie zu leisten.“

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien – für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA – werden derzeit auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp™-zertifizierten Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie , www.carbios.com und , um mehr über Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code: FR0011648716

Ticker-Code: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten, deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber hinaus selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („AMF“) eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht, der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

1 Wankai New Materials ist ein an der Shenzhen-Börse notiertes Unternehmen (Aktiencode: 301216).

2 Als Ergebnis dieser Investition könnte Wankai einen Vertreter in den Verwaltungsrat von CARBIOS entsenden. Die Bedingungen der Kapitalinvestition, insbesondere die finanziellen Bedingungen, müssen noch in den endgültigen Vereinbarungen festgelegt werden. Diese Investition unterliegt gegebenenfalls behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in Frankreich und China.

Anhang