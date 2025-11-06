CARBIOS et Wankai New Materials, filiale du Groupe Zhink, s’engagent pour le déploiement à très grande échelle de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie, avec comme première étape la construction d’une usine en Chine.

Les deux Groupes se sont accordés de manière engageante sur les grands principes de leur collaboration, en vue de déployer une capacité de 1 million de tonnes à long terme,

Débutant par la construction en Chine d’une usine d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET par an.

Cette collaboration reste soumise à la signature des accords définitifs.





Clermont-Ferrand (France), 6 novembre 2025 (8h30 CET). Faisant suite à la Lettre d’intention signée le 24 juin 2024, CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB) et Wankai New Materials (« Wankai »), une filiale cotée1 du Groupe Zhink, 3e producteur de PET en Chine et 4e à l’échelle mondiale, annoncent avoir signé un accord sur les principes fondamentaux d’une collaboration visant à déployer la technologie de recyclage enzymatique du PET de CARBIOS en Asie.

Aux termes de cet accord, CARBIOS et Wankai s’engageraient sur le long terme avec l’ambition de construire et d’exploiter plusieurs usines de biorecyclage du PET en Asie visant 1 million de tonnes par an. CARBIOS consentirait aux joint ventures constituées dans ce cadre une licence de la technologie de CARBIOS exclusive pour la zone Asie.

La première étape de cette collaboration consistera en la création d’une société commune, dédiée à la construction et à l’exploitation d’une première usine de biorecyclage du PET en Chine, d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes de déchets PET. CARBIOS concédera à cette entité une licence d’exploitation lui permettant de produire des monomères PTA et MEG.

Le financement de cette future première société commune, dont Wankai serait l’actionnaire majoritaire, sera garanti par ce dernier. Le projet de construction de la première usine devrait débuter au premier trimestre 2026.

En parallèle, Wankai réaliserait un investissement de 5 millions d'euros dans le capital social de CARBIOS S.A.2. Cet investissement viendrait renforcer le partenariat stratégique entre les deux sociétés.

Le projet de partenariat, en ce compris le projet de première usine et l'investissement au capital de CARBIOS, restent soumis à la finalisation et à la signature des accords définitifs, notamment du pacte d’actionnaires et du contrat de licence. L'objectif des parties est de parvenir à leurs signatures d'ici la fin de l’année.

Cet accord marquerait la première licence de la technologie de CARBIOS, confirmant ainsi la viabilité de son modèle économique.

Premier producteur mondial de PET, la Chine constitue un marché clé pour CARBIOS. Cet accord représente une étape stratégique pour les deux partenaires, déterminés à accélérer le développement d’une filière circulaire du PET en Asie.

Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « Cet accord marque une étape clé dans le déploiement international de notre technologie, et un jalon important dans la mise en œuvre de notre modèle de licence. Cette coopération avec Wankai, 3e producteur de PET en Chine nous permettra de produire du PET recyclé par voie enzymatique et ainsi de contribuer concrètement à la transition vers une industrie du PET plus circulaire et bas-carbone. »

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

1 Wankai New Materials est une société cotée au Shenzhen Stock Exchange (stock code:301216)

2 A raison de cet investissement, Wankai pourrait désigner un représentant au Conseil d'administration de CARBIOS. Les conditions, notamment financières, de l'investissement en capital restent à finaliser dans le cadre des accords définitifs. Cet investissement sera, si nécessaire, soumis aux autorisations administratives et réglementaires en France et en Chine.

