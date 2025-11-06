Quadient redéfinit l’automatisation du courrier avec une nouvelle génération de systèmes d’affranchissement intelligents

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le lancement au Royaume-Uni de sa nouvelle génération de systèmes d’affranchissement intelligents, conçus pour simplifier et moderniser la gestion du courrier en entreprise. Alors que les organisations Alors que les entreprises doivent composer avec des tarifs postaux de plus en plus complexes et une multiplication des canaux de communication, la nouvelle gamme iX-Series de Quadient, comprenant les modèles iX-4 de bureau, iX-6 pour les volumes moyens et iX-8 pour les environnements à forts volumes, propose une approche moderne et intuitive de l’automatisation du courrier.

Première du genre sur ce marché, la gamme iX-Series introduit un écran tactile vertical de type smartphone, conçu pour un meilleur confort d’utilisation, moins de défilement et une navigation plus rapide. L’interface utilisateur s’inspire de l’expérience mobile à laquelle les employés sont déjà habitués, facilitant ainsi la formation et accélérant le traitement quotidien. Chaque système de la gamme associe une ingénierie de précision à un logiciel intelligent, pour offrir une plateforme connectée qui minimise les erreurs d’affranchissement et optimise la gestion des lettres, colis et flux de courrier mixte.

La série iX marque une avancée majeure dans la transformation numérique de la gestion du courrier, offrant une expérience utilisateur optimale grâce à un design intelligent, un accès plus rapide à l’information et une intégration fluide avec l’écosystème cloud de Quadient.

« Le courrier continue de jouer un rôle essentiel dans la confiance des clients et la conformité, même pour les organisations en pleine transformation numérique », déclare Alain Fairise, Directeur des Solutions Courrier chez Quadient. « Avec la nouvelle gamme iX-Series, nous donnons aux entreprises les outils pour rendre l’envoi de courrier plus rapide, plus intelligent et plus connecté. En associant la familiarité d’une expérience mobile à l’automatisation intelligente, nous aidons nos clients à simplifier ce qui semble complexe, à reprendre le contrôle et rester conformes, tout en bénéficiant du soutien d’un partenaire de confiance qui innove dans l’automatisation du courrier depuis plusieurs décennies ».

La gamme sera d’abord lancée au Royaume-Uni avant d’être déployée sur d’autres grands marchés postaux, notamment les États-Unis, l’Allemagne et la France. La nouvelle gamme iX-Series incarne la volonté de Quadient d’unifier le monde du courrier traditionnel et celui des communications digitales. Chaque modèle est intégré à la plateforme cloud de Quadient, offrant aux organisations une visibilité en temps réel sur les dépenses postales, le suivi du courrier et les rapports d’activité. Cette connectivité aide les entreprises à gagner en efficacité, à assurer leur conformité et à réduire leur charge administrative. Elle garantit également que les communications essentielles arrivent à leurs destinataires de façon fiable et sécurisée.

Grâce à son intégration robuste avec la plateforme SMART de Quadient, la gamme iX-Series va au-delà de l’affranchissement traditionnel, pour offrir des analyses fondées sur les données, un meilleur contrôle des coûts et des capacités avancées de reporting. En associant un matériel de haute précision à une intelligence cloud, Quadient aide les organisations à optimiser leurs opérations de courrier, à limiter le gaspillage et à prendre des décisions éclairées et immédiates en matière d’affranchissement et d’expédition.

Le résultat est une solution connectée et évolutive, qui s’adapte aux besoins des entreprises et les aide à rester efficaces, conformes et concentrées sur leurs clients, dans un écosystème de communication en constante transformation.

Plus d’informations sur la nouvelle gamme iX ici (disponible en anglais).

