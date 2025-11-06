„INVL Asset Management“ įsteigė fondą gynybos infrastruktūros finansavimui Lietuvoje

Pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują fondą „INVL Defence Infrastructure Fund I“, kuris dalyvaus Rūdninkų karinio miestelio statybos konkurse. Fondas veiktų kaip finansinis projekto partneris. Lietuvos bankas pritarė fondo taisyklėms.
„Atsižvelgdami į geopolitinę situaciją regione, matome, kad gynybos sektorius yra viena aktualiausių sričių, kurioje galime prisidėti prie ilgalaikės vertės kūrimo tiek investuotojams, tiek platesnei visuomenei. Dalyvavimas Rūdninkų karinio miestelio statybos konkurse – mūsų įnašas stiprinant Lietuvos ir regiono saugumą", – teigia „INVL Asset Management“ infrastruktūros projekto vadovas Ignas Šablevičius.
Jis pažymi, kad fondo kūrimas atspindi didėjantį investuotojų susidomėjimą strategiškai svarbiomis kryptimis ir regiono saugumo prioritetus.
Laimėjus konkursą ir pradėjus projekto finansavimą, į fondą galės investuoti instituciniai ir informuotieji investuotojai – Lietuvos gyventojai ir juridiniai asmenys. Fondo vienetus instituciniams investuotojams platins „INVL Asset Management“, o informuotiesiems – finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras. Pastariesiems taikoma minimali investavimo suma sieks 125 tūkst. EUR.
Maksimalus informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo fondo „INVL Defence Infrastructure Fund I“ dydis siekia 100 mln. eurų.
Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jame įsikurs Vokietijos ir Lietuvos ginkluotosios pajėgos.
„INVL Asset Management“ priklauso pirmaujančiai Baltijos šalyse turto valdymo grupei „Invalda INVL“, kurioje šiuo metu dirba daugiau kaip 150 darbuotojų. „Invalda INVL“ grupė valdo arba prižiūri 2 mlrd. eurų vertės turtą, apimantį investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Papildoma informacija:
„INVL Asset Management“ infrastruktūros projekto vadovas Ignas Šablevičius
ignas.sablevicius@invl.com