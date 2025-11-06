Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 6 novembre 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Information réglementée
Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45
Date : 06 novembre 2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05206.11.2025FR001400AJ45895 81727,9075 eurosGré à gré
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6306.11.2025 FR001400AJ45 

27,9075


Euro


 

895 817


Gré à gré5309224Annulation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8306.11.2025 FR001400AJ45 

27,9075


Euro


 

895 817


Gré à gré5309224Annulation

