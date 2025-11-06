Nasdaq Copenhagen

6. november 2025

Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet fusion mellem to afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest anmodes det om suspension i en enkelt afdeling den 6. og 7. november 2025.

Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 DKINYM

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products