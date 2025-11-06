Datavault AI, Scilex Holding Company와 1천만 달러 규모의 전 세계 독점 라이선스 계약 체결하며 유전자·DNA 데이터, 진단·치료제, 유전 정보 및 의약품 데이터 등 실물 자산(RWA)의 토큰화 및 수익화 추진

필라델피아, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 데이터 수익화, 자산 토큰화, 보안 디지털 마켓플레이스를 중심으로 한 AI 기반 블록체인 솔루션 분야를 선도하는 Datavault AI Inc., (이하 “Datavault AI” 또는 “회사”) (나스닥: DVLT)가 자사의 독점 인공지능 기술에 대해 스카이렉스 홀딩 컴퍼니 (Scilex Holding Company, 나스닥: SCLX)에 전 세계 독점 사용권 (하위 라이선스 부여권 포함)을 부여했다고 오늘 발표했다. 이번 라이선스는 생명공학 및 바이오제약 산업에 맞춰 설계된 것으로, Scilex가 ‘바이오텍 익스체인지(Biotech Exchange)’ 플랫폼을 구축하고 운영할 수 있도록 한다. Scilex는 Datavault AI의 고도화된 데이터 플랫폼을 활용해 유전자 및 DNA 데이터, 진단 및 치료제, 유전 정보, 의약품 데이터 등 생명공학 자산의 안전한 토큰화, 거래, 수익화를 가능하게 한다. 이번 계약은 생명공학 혁신의 상업화를 위한 중대한 진전을 의미하며, Datavault AI가 고성능 컴퓨팅과 데이터 기반 솔루션 분야에서 쌓아온 전문성을 직접 확장하는 계기가 된다.

Datavault AI는 이 기술이 제약 산업에도 확장되어 ‘Pharmaceutical Exchange’ 플랫폼으로 발전할 잠재력이 있다고 보고 있다. 이를 통해 제약 산업의 효율적이고 안전한 자산 관리 및 수익화 방식을 혁신적으로 변화시킬 수 있다는 것이다.

Datavault AI는 전 세계 제약 의약품 및 진단 제품 매출 약 2조 달러 규모를 토큰화할 수 있는 시장 기회가 있다고 추정한다. 또한 이러한 거래소 기반의 토큰화 방식은 기업들이 진단 및 치료 제품을 개발·상용화하는 과정에서 지분 희석 없이(non-dilutive) 자금을 조달할 수 있는 새로운 대안이 될 것으로 전망한다.

이번 라이선스 계약은 Datavault AI의 강력한 지식재산 포트폴리오를 부각시키고 있다. 여기에는 “DNA 데이터 토큰화를 위한 플랫폼 및 방법(Platform and Method for Tokenizing DNA Data)”이라는 핵심 특허 출원(U.S. Patent Application No. 17/941,623)이 포함되어 있으며, 민감한 유전 정보를 안전하게 토큰화하고 교환할 수 있는 보안 프레임워크를 제시한다. 이 기술은 ‘Biotech Exchange’를 구동하는 일련의 등록 및 출원 중인 특허군으로 더욱 강화되어 있다:

등록 특허: “사용자 데이터 관리 플랫폼 (Platform for Management of User Data)” (미국 특허번호 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) 및 그 연속 출원 – 안전한 데이터 처리와 수익화를 지원함.

“사용자 데이터 관리 플랫폼 (Platform for Management of User Data)” (미국 특허번호 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) 및 그 연속 출원 – 안전한 데이터 처리와 수익화를 지원함. 등록 특허: “포트폴리오 기반 타깃 광고 네트워크, 시스템 및 방법 (Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method)” (미국 특허번호 11,315,150) – 거래소 생태계 내 데이터 기반 타깃팅을 가능하게 함.

“포트폴리오 기반 타깃 광고 네트워크, 시스템 및 방법 (Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method)” (미국 특허번호 11,315,150) – 거래소 생태계 내 데이터 기반 타깃팅을 가능하게 함. 출원 중: “토큰화된 자산의 발행, 인증 및 활용을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets)” (미국 특허출원번호 17/842,139) – 생명공학 자산의 토큰화를 지원함.

“토큰화된 자산의 발행, 인증 및 활용을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets)” (미국 특허출원번호 17/842,139) – 생명공학 자산의 토큰화를 지원함. 출원 중: “기업 데이터의 토큰화를 위한 플랫폼 및 방법 (Platform and Method for Tokenization of Corporate Data)” (미국 특허출원번호 17/941,550) – 생명공학 데이터셋에도 적용 가능함.

“기업 데이터의 토큰화를 위한 플랫폼 및 방법 (Platform and Method for Tokenization of Corporate Data)” (미국 특허출원번호 17/941,550) – 생명공학 데이터셋에도 적용 가능함. 출원 중: “토큰화된 콘텐츠 라이선싱을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Licensing of Content)” (미국 특허출원번호 17/842,328) – 생명공학 지식재산(IP) 라이선싱을 위한 기술임.

“토큰화된 콘텐츠 라이선싱을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Licensing of Content)” (미국 특허출원번호 17/842,328) – 생명공학 지식재산(IP) 라이선싱을 위한 기술임. 출원 중: “토큰화된 제휴 마케팅을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Affiliate Marketing)” (미국 특허출원번호 17/842,265) – 생명공학 분야 파트너십을 촉진함.

“토큰화된 제휴 마케팅을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Affiliate Marketing)” (미국 특허출원번호 17/842,265) – 생명공학 분야 파트너십을 촉진함. 출원 중: “가상 공간의 자금 조달을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Funding a Virtual Location)” (미국 특허출원번호 17/842,220) – 가상 생명공학 마켓플레이스에 적용 가능함.

“가상 공간의 자금 조달을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Funding a Virtual Location)” (미국 특허출원번호 17/842,220) – 가상 생명공학 마켓플레이스에 적용 가능함. 출원 중: “토큰화된 이벤트 관리를 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Event Management)” (미국 특허출원번호 19/248,284) – 생명공학 이벤트 및 협업을 지원함.

“토큰화된 이벤트 관리를 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Tokenized Event Management)” (미국 특허출원번호 19/248,284) – 생명공학 이벤트 및 협업을 지원함. 출원 중: “소유권 주장 등록을 위한 시스템 및 방법 (System and Method for Registering Claims of Ownership Rights)” (미국 특허출원번호 18/412,128) – 데이터 거래에서 검증 가능한 소유권을 보장함.



이러한 혁신 기술들은 생명공학 데이터 자산의 토큰화, 가치평가, 거래를 가능하게 하는 안전하고 효율적인 ‘Biotech Exchange’의 핵심 기반을 형성하며, 규제 준수와 개인정보 보호를 동시에 보장한다.

이번 라이선스는 Datavault AI가 2025년 6월 17일 보도자료에서 발표한 브루크헤이븐 국립연구소(Brookhaven National Laboratory)와의 협력을 기반으로 하고 있다. 당시 Datavault AI는 AI 기반 슈퍼컴퓨팅을 활용해 유채(Brassica napus, 캐놀라)의 지방산 대사 효율을 향상시키는 바이오연료 연구를 진행했으며, 고성능 계산 모델링 기술을 적용했다. 이번 계약을 통해 이러한 검증된 AI 및 데이터 수익화 기술을 보다 광범위한 생명공학 분야로 확장하게 된다. 이는 2024년 9월 16일 뉴욕주 디지털 서밋(New York State Digital Summit)에서 발표한 ‘Bioenergy Digital Twins Platform’—실시간 데이터 동기화와 머신러닝 통합을 통한 바이오에너지 혁신 플랫폼—의 연장선상에 있다.

계약 조건에 따르면, Datavault AI는 Scilex로부터 총 1,000만 달러의 선급 라이선스 수수료를 네 차례에 걸쳐 동일한 금액(회당 250만 달러)으로 지급받게 된다. 지급 일정은 각각 2025년 12월 31일, 2026년 3월 31일, 2026년 6월 30일, 2026년 9월 30일 이전이다. 또한 Scilex가 특정 매출 목표를 달성할 경우 Datavault AI는 최대 총 25억 5,000만 달러에 달하는 매출 마일스톤 보너스를 추가로 받을 자격이 있다.

라이선스 조건

계약 조건에 따라 Datavault AI는 총 1,000만 달러의 비환불성 선급 라이선스 수수료를 네 차례에 걸쳐 동일한 금액(회당 250만 달러)으로 지급받게 된다. Scilex는 이를 각각 2025년 12월 31일, 2026년 3월 31일, 2026년 6월 30일, 2026년 9월 30일까지 납부해야 한다. 또한 Scilex가 특정 매출 목표를 달성할 경우, Datavault AI는 최대 총 25억 5,000만 달러에 달하는 매출 마일스톤 지급 대상이 된다.

Datavault AI에 대한 자세한 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 인공지능(AI) 기반 데이터 경험, 자산 평가 및 수익화 분야를 선도하는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학 부문 간 협업을 중심으로 한 포괄적인 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 Acoustic Science 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허받은 기술을 포함하며, 업계 최초로 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 상용화했다. 이들 기술은 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거에 관한 지식재산권(IP)을 보유하고 있다. Data Science 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 데이터의 인지, 평가, 안전한 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 생명공학, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 소프트웨어 라이선스도 제공한다. Information Data Exchange®(IDE)는 실물 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twins) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 윤리적이고 신뢰성 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 포트폴리오는 완전한 맞춤형 구성이 가능하며, AI·머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능 등을 제공한다. 본사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치해 있다.

Scilex Holding Company 소개

Scilex는 급성 및 만성 통증, 신경퇴행성 질환, 심대사 질환 치료를 위한 비(非)오피오이드 통증 관리 제품의 인수, 개발 및 상용화에 주력하는 혁신적이고 수익 창출형 기업이다. Scilex는 미충족 의료 수요가 크고 시장 잠재력이 높은 적응증을 목표로 하며, 비오피오이드 치료제를 통해 환자의 통증 치료 결과를 향상시키는 데 전념하고 있다. Scilex의 주요 상용 제품은 다음과 같다. (i) ZTlido®(리도카인 국소 시스템) 1.8% — 대상포진 후 신경통(대상포진 후 신경통 관련 신경통증) 완화를 위해 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 처방용 리도카인 국소 패치 제품. (ii) ELYXYB® — 성인의 편두통(전조증 유무와 관계없이) 급성 치료를 위한, FDA가 승인한 유일한 즉시 복용 가능한 경구용 용액으로, 잠재적 1차 치료제로 평가받고 있음. (iii) Gloperba® — 성인의 통풍 발작 예방을 위해 사용되는 항통풍제 콜히친의 최초이자 유일한 액상 경구 제형. 또한 Scilex는 다음과 같은 3가지 후보 물질을 개발 중이다. (i) SP-102 (10mg 덱사메타손 나트륨 인산염 점성 젤, 상표명 “SEMDEXA™”) — Scilex의 자회사인 Semnur가 보유한 후보 물질로, 요천추 신경근 통증(좌골신경통) 치료를 위한 경막외 주사용 점성 젤 제형의 새로운 코르티코스테로이드 제제이다. 3상 임상을 완료했으며, 2017년 FDA로부터 패스트트랙(Fast Track) 지정을 받았다. (ii) SP-103 (리도카인 국소 시스템 5.4%) — ZTlido의 3배 강화된 차세대 제형으로, 급성 요통 치료를 위해 개발되었으며 최근 2상 임상을 완료했다. SP-103 역시 FDA로부터 요통 적응증에 대한 패스트트랙 지정을 받았다. (iii) SP-104 (4.5mg 저용량 날트렉손 염산염 지연 방출 캡슐) — 섬유근육통 치료를 위해 개발 중인 새로운 저용량 지연 방출형 날트렉손 제제가 있다.

Scilex 본사는 미국 캘리포니아주 팔로알토(Palo Alto)에 위치해 있으며, 자세한 정보는 www.scilexholding.com에서 확인할 수 있다.

Forward-Looking Statements

본 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 미래예측진술이란 과거의 사실이 아닌 진술로서, “믿는다(believe)”, “할 수 있다(may)”, “할 것이다(will)”, “추정한다(estimate)”, “계속한다(continue)”, “예상한다(anticipate)”, “의도한다(intend)”, “기대한다(expect)”, “~해야 한다(should)”, “~일 것이다(would)”, “계획한다(plan)”, “예측한다(predict)”, “잠재적이다(potential)”, “보인다(seem)”, “추구한다(seek)”, “미래(future)”, “전망(outlook)” 등의 단어나, 이와 유사한 의미를 가진 표현과 함께 사용될 수 있다. 이러한 미래예측진술에는 향후 사건, 회사의 Scilex와의 라이선스 계약, 약 2조 달러 규모의 제약 의약품 및 진단 매출 토큰화 가능성, Datavault AI가 Scilex를 지원하여 생명공학 자산의 안전한 토큰화, 거래 및 수익화를 실현할 수 있는 역량, Pharmaceutical Exchange 플랫폼 구축 가능성, 제약 및 진단 매출 토큰화 기회와 그 규모에 대한 기대, Datavault AI의 향후 사업 기회, 비즈니스 전략, 장기 목표 및 상용화 계획, 현재 및 향후 기술, 계획된 개발 및 잠재적 승인, 시장 수용성 및 관련 시장 기회 등에 관한 진술 등이 포함된다. 이러한 진술은 과거의 사실이 아니며, Datavault AI의 경영진이 현재 인식하고 있는 기대를 기반으로 하고 있다. 이러한 진술은 Datavault AI 경영진의 현재 기대를 기반으로 한 것이며, 실제 성과를 예측하는 것이 아니다. 이러한 미래예측진술은 단지 설명을 위한 목적일 뿐이며, 어떠한 투자자도 이를 보증, 확신, 예측, 또는 사실이나 확률에 대한 확정적 진술로 간주하거나 신뢰해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며, 가정과는 다르게 전개될 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제 범위를 벗어난다. 이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 여러 위험과 불확실성에 영향을 받으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음과 같은 요소들이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 즉 일반적인 경제적, 정치적, 비즈니스 환경의 변화를 비롯해 Scilex와의 라이선스 계약 및 기타 거래로부터 Datavault AI가 재무적·운영적 이익을 실현할 수 있는 능력, Scilex와의 거래, 특히 라이선스 계약과 관련하여 제기될 수 있는 법적 절차의 결과, Scilex와의 거래가 Datavault AI의 기존 사업 계획과 운영을 방해할 위험, Datavault AI가 기술을 개발하고 성공적으로 상용화할 수 있는 능력, Datavault AI가 수익성 있는 성장을 달성하고 이를 관리하며 핵심 인재를 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 기술이 예상 일정 내에 진전되지 않거나 필요한 승인을 받지 못할 가능성, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모, 새로운 기술 채택 의지, 또는 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거의 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험, Scilex와의 거래로부터 기대되는 효과를 실현하지 못할 위험, Datavault AI가 Pharmaceutical Exchange 플랫폼으로부터 실질적인 이익을 얻지 못할 위험 등이 이에 해당한다. 아울러 이러한 위험과 불확실성은 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 공시 자료에서 수시로 언급되는 기타 위험 요소들을 포함한다. Datavault AI가 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험 요인이 존재할 수 있으며, 이러한 요인들 또한 실제 결과가 미래예측진술과 다르게 나타나게 할 수 있다. 또한 미래예측진술은 본 공시일을 기준으로 한 Datavault AI의 기대, 계획, 향후 사건에 대한 예측 및 견해를 반영하고 있다. Datavault AI는 이후 발생할 사건이나 개발 상황에 따라 이러한 평가가 변경될 것으로 예상한다. 그러나 Datavault AI는 향후 어느 시점에서 이러한 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 수도 있지만, 그렇게 할 의무가 있음을 명시적으로 부인한다. 따라서 본 공시 이후 시점의 Datavault AI의 견해를 반영하는 자료로 본 미래예측진술을 신뢰해서는 안 된다. 이에 따라 투자자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.

기업 커뮤니케이션 정보

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com

언론 문의:

marketing@dvlt.ai

Website: www.dvlt.ai

1 참고문헌

제약 의약품 매출 데이터 출처

전 세계 제약 의약품 매출 데이터는 일관성을 유지하기 위해 COVID-19 백신 및 치료제를 제외하고, 주로 IQVIA Institute의 글로벌 의약품 지출 관련 보고서를 기반으로 수집되었다. 주요 참고 문헌은 다음과 같다:

The Global Use of Medicines Outlook Through 2029 by IQVIA Institute (2025년 6월 26일 발행). 이 보고서는 2020~2024년의 의약품 지출 현황과 2029년까지의 전망을 포함하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 5~8%의 예측치를 제시한다. URL: https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/the-global-use-of-medicines-outlook-through-2029

The Global Use of Medicines 2025: Outlook to 2029 (PDF Presentation) by IQVIA (2025년 8월 27일 발행). 이 문서는 지난 5년간 38%의 성장률과 향후 전망에 대한 세부 정보를 포함하고 있다. URL: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/events/presentation_global-meds-webinar_public.pdf

Global Medicine Spending and Usage Trends by IQVIA. 이 보고서는 2024년 전 세계 의약품 지출이 1조 1,000억 달러를 초과할 것으로 전망하며, 연간 2~5%의 성장세를 예측한다. URL: https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/global-medicine-spending-and-usage-trends



진단 매출 데이터 출처

전 세계 체외진단(IVD) 시장 매출 데이터는 주요 시장조사 보고서를 바탕으로 수집되었으며, 2020년부터 2024년까지 약 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기준으로 한 전망치를 포함한다. IQVIA가 제공하는 정성적 통찰에 더해, 정량적 수치는 다른 산업 분석 자료와 교차 검증하여 정확성을 확보했다. 주요 참고 문헌은 다음과 같다: