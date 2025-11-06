Supremex annonce les résultats pour le T3 2025

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord‑américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025. La Société tiendra un appel conférence pour discuter de ses résultats, aujourd’hui à 10 h 00 (heure de l’Est).

Faits saillants du rendement financier du troisième trimestre et évènements récents

Ventes totales atteignant 65,7 millions $, comparativement aux ventes de 69,4 millions $ enregistrées au troisième trimestre de 2024.

Ventes tirées du secteur des enveloppes atteignant 45,1 millions $, comparativement aux ventes de 47,5 millions $ enregistrées lors de l'exercice précédent.

Ventes tirées du secteur des emballages et des produits spécialisés atteignant 20,6 millions $, comparativement aux ventes de 21,9 millions $ enregistrées lors de l'exercice précédent.

Résultat net de 0,37 $ par action, comparativement à la perte nette de 0,92 $ par action enregistrée en 2024.

BAIIA ajusté de 6,2 millions $, soit 9,4 % des ventes, comparativement au BAIIA ajusté de 7,9 millions $, soit 11,4 % des ventes, enregistré lors de l'exercice précédent.

Le 7 juillet 2025, la Société a conclu l’acquisition des actifs de Trans-Graphique, un fournisseur de solutions d’emballage en carton pla 1 t principalement destinées au marché des aliments livrés à domicile.

t principalement destinées au marché des aliments livrés à domicile. Le 10 juillet 2025, la Société a conclu une transaction de cession-bail concernant deux propriétés dont elle est propriétaire, situées respectivement à Ville LaSalle, au Québec, et à Etobicoke, en Ontario, pour un produit brut total de 53,0 millions $.

Le 14 juillet 2025, la Société a conclu l’acquisition des actifs d’Enveloppe Laurentide, un fournisseur d’enveloppe de l’Est du Canada.

Le 5 septembre 2025, la Société a annoncé la nomination de Normand Macaulay au poste de chef de la direction financière. M. Macaulay est entré en fonction le 15 septembre 2025.

Le 25 septembre 2025, la Société a versé un dividende spécial de 0,50 $ aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 septembre 2025.

Le 5 novembre 2025, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, payable le 19 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 décembre 2025.





Principales informations financières consolidées

(en milliers de dollars, à l’exception des montants

par action et des marges)

Périodes de trois mois

closes le 30 septembre Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 États des résultats

Ventes

65 678 69 355 201 863 211 960 Résultat (perte) d’exploitation

1 344 (22 569 ) 5 814 (12 901 ) BAIIA ajusté(1)

6 203 7 933 20 863 27 414 Marge de BAIIA ajusté(1)

9,4% 11,4% 10,3% 12,9% Résultat (perte) net(te)

9 127 (23 038 ) 10 738 (17 562 ) Résultat (perte) net(te) de base et dilué(e) par action

0,37 (0,92 ) 0,44 (0,70 ) Résultat net ajusté(1)

4 674 1 044 6,901 6 663 Résultat net ajusté par action(1)

0,19 0,05 0,28 0,27 Flux de trésorerie

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation

(608 ) 7 568 6 661 22 886 Flux de trésorerie disponibles(1)

53 032 7 369 59 791 23 022 (1) Mesures ou ratios financiers non conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités. Se reporter à la section sur les mesures financières non conformes aux IFRS pour les définitions et les rapprochements.



« Supremex a renforcé son bilan en matière de création de valeur au troisième trimestre de 2025, les produits tirés d'une transaction de vente et cession-bail portant sur des biens immobiliers situés en Ontario et au Québec ayant été utilisés pour réduire considérablement la dette et redistribuer des fonds importants aux actionnaires sous la forme d'un dividende spécial », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction. « En ce qui concerne les opérations, le volume d'enveloppes est demeuré relativement stable malgré les difficultés considérables liées aux conflits de travail en cours chez Postes Canada avec des gains provenant d’Enveloppe Laurentide, récemment acquise au Canada, compensant partiellement la réduction importante du volume provenant d'un seul compte de publipostage aux États-Unis. Dans le secteur Emballage et produits spécialisés, les performances solides de nos cartons pliants, de nos solutions d’emballage pour le commerce électronique et la contribution des activités récemment acquises de Trans-Graphique dans le domaine des cartons pliants ont été éclipsées par la baisse des revenus provenant de l'activité d'impression commerciale, qui a également été touchée par les perturbations des conflits de travail en cours chez Postes Canada. »

« Pour l'avenir, notre bilan solide nous offre une grande flexibilité pour mettre en œuvre notre stratégie commerciale et maintenir une croissance rentable à long terme. Nous avons également l'intention de poursuivre le versement régulier de dividendes, tout en maintenant les rachats d'actions afin d'offrir aux actionnaires deux instruments leur permettant de maximiser leurs rendements », a conclu M. Emerson.

Sommaire des périodes de trois et neuf mois close le 30 septembre 2025

Ventes

Les ventes totales pour la période de trois mois close le 30 septembre 2025 se sont établies à 65,7 millions $, ce qui représente une baisse de 3,7 millions $, ou 5,3 %, comparativement aux ventes enregistrées au même trimestre de 2024.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, les ventes totales se sont établies à 201,9 millions $, ce qui représente une baisse de 10,1 millions $, ou 4,8 %, comparativement aux ventes totales enregistrées au cours de la même période de 2024.

Secteur Enveloppe

Au troisième trimestre de 2025, les ventes d’enveloppes se sont établies à 45,1 millions $, ce qui représente une baisse de 2,4 millions $, ou 5,0 %, comparativement aux ventes de 47,5 millions $ enregistrées au troisième trimestre de 2024. Cette variation s'explique essentiellement par une baisse de 4,2 % des prix de vente moyens par rapport à ceux du troisième trimestre de 2024, cette baisse étant principalement attribuable à un portefeuille de produits et à une composition de la clientèle moins favorables dans les marchés américains et canadiens. Le nombre d’unités vendues a diminué de 0,8 % en raison d'un faible volume de publipostage aux États-Unis et de la menace de perturbations de la main-d'œuvre chez Postes Canada, cette baisse ayant été contrebalancée en partie par l'apport généré par Enveloppe Laurentide, dont la Société a fait l'acquisition en juillet 2025. Les ventes d'enveloppes représentaient 68,7 % de l'ensemble des ventes de la Société pour le trimestre, comparativement à 68,5 % pour la même période de l’exercice précédent.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, les ventes d'enveloppes se sont établies à 137,3 millions $, ce qui représente une baisse de 13,0 millions $, ou 8,7 %, comparativement aux ventes de 150,4 millions $ enregistrées pour la même période de neuf mois de 2024. Cette variation est attribuable à une diminution de 7,6 % des prix de vente moyens et à une baisse de 1,1 % du nombre d'unités vendues par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison des facteurs mentionnés précédemment. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par un effet de change favorable. Les ventes d'enveloppes représentaient 68,0 % des ventes de la Société pour les neuf premiers mois de 2025, comparativement à 70,9 % pour la même période de l’exercice précédent.

Secteur Emballage et produits spécialisés

Au troisième trimestre de 2025, les ventes se sont établies à 20,6 millions $, ce qui représente une baisse de 1.3 million $, ou 6,0 %, comparativement aux ventes de 21,9 millions $ enregistrées au troisième trimestre de 2024. Cette baisse est principalement attribuable à une diminution des ventes tirées des activités de publicité directe sans enveloppe du secteur des imprimés commerciaux. Ce facteur a été contrebalancé en partie par une augmentation des ventes d'emballages en carton plat résultant d'une plus forte demande reliée aux conditions économiques dans certains secteurs d'activité, par de nouveaux contrats conclus avec des clients existants et par l'apport généré par Trans-Graphique, dont la Société a fait l'acquisition en juillet 2025. Les ventes d'emballages destinés au commerce électronique ont aussi augmenté, ce qui reflète une augmentation de la demande provenant tant de la clientèle existante que de nouveaux clients. Les ventes d’emballages et de produits spécialisés représentaient 31,3 % de l'ensemble des ventes de la Société pour le trimestre, comparativement à 31,5 % pour la même période de l’exercice précédent.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, les ventes se sont établies à 64,5 millions $, ce qui représente une augmentation de 2,9 millions $, ou 4,8 %, comparativement aux ventes de 61,6 millions $ enregistrées au cours de la même période de 2024. Cette variation s’explique par une plus forte demande, correspondant plus étroitement aux conditions économiques dans certains secteurs d'activité par rapport à l'exercice précédent, par de nouveaux contrats conclus avec des clients existants et par une augmentation de la demande d'emballages destinés au commerce électronique, provenant tant de la clientèle existante que de nouveaux clients. Ces facteurs ont été atténués en partie par une diminution des ventes tirées des activités de publicité directe sans enveloppe du secteur des imprimés commerciaux. Les ventes de produits d'emballage et de produits spécialisés représentaient 32,0 % des ventes de la Société pour les neuf premiers mois de 2025, comparativement à 29,1 % pour la même période de l’exercice précédent.

BAIIA2 et BAIIA ajusté2

Au troisième trimestre de 2025, le BAIIA s’est établi à 12,2 millions $, comparativement au montant négatif de 17,5 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Le BAIIA ajusté s’est établi à 6,2 millions $, comparativement à 7,9 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Cette diminution, qui reflète une diminution des ventes, a été atténuée en partie par une baisse des charges d'exploitation ainsi que des frais de vente et d'administration. La marge de BAIIA ajusté s'est établie à 9,4 % des ventes, comparativement à 11,4 % pour le même trimestre de 2024.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, le BAIIA s’est établi à 26,0 millions $, comparativement à 1,8 million $ pour la même période de 2024. Le BAIIA ajusté s’est établi à 20,9 millions $, comparativement à 27,4 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Cette diminution, qui reflète une baisse des ventes et une augmentation des frais de vente et d'administration, a été atténuée en partie par une baisse des charges d'exploitation. La marge de BAIIA ajusté s'est établie à 10,3 % des ventes, comparativement à 12,9 % pour la même période de 2024.

Secteur Enveloppe

Au troisième trimestre de 2025, le BAIIA ajusté s’est établi à 5,3 millions $, comparativement à 7,9 millions $ pour le même trimestre de 2024. Cette baisse reflète une baisse des prix de vente moyens, en raison d'un portefeuille de produits et d'une composition de la clientèle moins favorables, ainsi que l'effet d'un plus faible volume de ventes sur l'absorption des frais fixes. Ces facteurs ont cependant été atténués en partie par les avantages tirés des mesures d'optimisation annoncées en juillet 2024 et par la mise en œuvre des mesures d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 11,8 %, comparativement à 16,7 % pour la même période de 2024.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, le BAIIA ajusté s’est établi à 19,8 millions $, comparativement à 26,8 millions $ pour la même période de 2024. Cette diminution reflète les facteurs mentionnés précédemment. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 14,5 %, comparativement à 17,9 % pour la même période de 2024.

Secteur Emballage et produits spécialisés

Le BAIIA ajusté s’est établi à 2,2 millions $, comparativement à 2,5 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Cette baisse, qui reflète principalement une composition des ventes moins favorable, a été contrebalancée en partie par la mise en œuvre des mesures d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des emballages et des produits spécialisés a atteint 10,5 %, comparativement à 11,3 % pour la même période de 2024.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, le BAIIA ajusté s’est établi à 8,3 millions $, en hausse comparativement au BAIIA ajusté de 6,4 millions $ pour la même période de 2024. Cette augmentation reflète en grande partie les effets de l'augmentation du volume de ventes sur l'absorption des frais fixes ainsi que des mesures d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des emballages et des produits spécialisés a atteint 12,9 %, comparativement à 10,4 % pour la même période de 2024.

Charges corporatives et autres charges non allouées

Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2025, les charges corporatives et autres charges non allouées se sont élevées à 1,3 million $, comparativement à 2,5 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Cette baisse est principalement attribuable à un gain de change et à une diminution des honoraires professionnels.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, les charges corporatives et autres charges non allouées se sont élevées à 7,3 millions $, comparativement à 5,8 millions $ pour la même période de 2024. Cette hausse est principalement attribuable à une perte de change et à une augmentation des honoraires professionnels.

Résultat net (perte nette), résultat net ajusté3, résultat net (perte nette) par action et résultat net ajusté par action3

Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2025, le résultat net a atteint 9,1 millions $, ou 0,37 $ par action, comparativement à une perte nette de 23,0 millions $, ou une perte de 0,92 $ par action, enregistrée au même trimestre de 2024. Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2025, le résultat net ajusté a atteint 4,7 millions $, ou 0,19 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 1,0 million $, ou 0,05 $ par action, enregistré au même trimestre de 2024.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, le résultat net a atteint 10,7 millions $, ou 0,44 $ par action, comparativement à une perte nette de 17,6 millions $, ou une perte de 0,70 $ par action, enregistrée à la même période de 2024. Le résultat net ajusté a atteint 6,9 millions $, ou 0,28 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 6,7 millions $, ou 0,27 $ par action, pour la même période de 2024.

Trésorerie et sources de financement

Flux de trésorerie

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2025, des flux de trésorerie nets de 0,6 million $ ont été utilisés par les activités d'exploitation, comparativement aux flux de trésorerie nets de 7,6 millions $ ayant été générés par les activités d’exploitation pour le même trimestre de 2024. Cette diminution est attribuable à une baisse de la rentabilité et à un dégagement moindre de fonds de roulement pour l'exercice en cours comparativement à 2024.

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, des flux de trésorerie nets de 6,7 millions $ ont été générés par les activités d’exploitation, comparativement à 22,9 millions $ pour la même période de 2024. En plus d’une baisse de rentabilité au cours du présent exercice, cette variation reflète des besoins en fonds de roulement de 0,7 million $ au cours des neuf premiers mois de 2025, par opposition à un dégagement de fonds de roulement de 4,4 millions $ pour la même période de 2024.

Pour le troisième trimestre de 2025, les flux de trésorerie disponibles totalisaient 53 millions $, comparativement à 7,4 millions $ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Cette variation est attribuable au produit de la transaction de cession-bail, au montant de 53 millions $, qui a été contrebalancé en partie par une diminution des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, les flux de trésorerie disponibles totalisaient 59,8 millions $, comparativement à 23,0 millions $ pour la même période de 2024. Cette variation est attribuable aux éléments mentionnés précédemment.

Dette et effet de levier

La dette totale de la Société a diminué à 11,7 millions $ au 30 septembre 2025, comparativement à 43,1 millions $ au 31 décembre 2024. La variation est essentiellement attribuable au remboursement de la dette en utilisant le produit de la transaction de vente et cession-bail et à la génération de flux de trésorerie disponibles, compensée par les acquisitions réalisées au cours du trimestre et le paiement d’un dividende spécial. Au 30 septembre 2025, le ratio de la dette nette4 sur le BAIIA ajusté4 était de 0,3x comparativement à 1,0x au 31 décembre 2024.

Déclaration d’un dividende

Le 5 novembre 2025, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, payable le 19 décembre 2025, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 décembre 2025. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Perspectives

La demande pour les produits de Supremex est influencée par la volatilité économique actuelle, par l’incertitude commerciale persistante, par l'augmentation des tarifs postaux et la réduction des normes de service du United States Postal Service ainsi que par les questions liées aux relations de travail à Postes Canada, le contexte opérationnel étant de ce fait soumis à un certain degré de variation. Alors qu'elle poursuit son expansion sur le vaste marché fragmenté des enveloppes aux États-Unis, la Société sera de plus en plus soumise aux pressions concurrentielles, mais elle comptera sur sa solide réputation et sa portée géographique pour stimuler les ventes, tout en s’efforçant d’exercer un contrôle proactif de ses dépenses.

La Société continue de se concentrer sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, de la productivité et de l'utilisation de la capacité dans l'ensemble de son réseau, ainsi que sur l'exploitation de toutes les synergies de ventes et de coûts provenant des récentes acquisitions d'entreprises.

En ce qui concerne le déploiement de capitaux, Supremex poursuivra sa recherche d'occasions d'acquisitions, principalement dans le secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés, tout en continuant de procurer un rendement à ses actionnaires.

Le 6 novembre 2025 – Téléconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre :

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats de la Société pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 aura lieu le jeudi 6 novembre 2025, à 10 h 00 heures (heure de l’Est). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct, veuillez appeler les numéros suivants. Nous suggérons aux participants d'appeler au moins 5 minutes avant l'heure de début prévue.

Participants locaux (Toronto) et participants internationaux : 647 846-8776

Participants de l’Amérique du Nord : 1 833 752-3804





Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs sous Webdiffusion. Pour écouter un enregistrement de la conférence téléphonique, veuillez composer sans frais le 1 855-669-9658 ou 412 317-0088 et composer le code 9305146. L’enregistrement sera disponible jusqu’au jeudi 13 novembre 2025.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures de la performance financière préparées conformément aux IFRS. La direction considère ces indicateurs comme des informations pouvant aider les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Société et permettre une meilleure comparabilité des résultats d’une période à l’autre.

Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies comme suit :

Mesure non conforme aux IFRS Définition BAIIA Le BAIIA représente le résultat avant frais de financement nets, impôt sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles.



La Société utilise le BAIIA pour évaluer son rendement. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société. BAIIA ajusté



Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA qu'on a ajusté pour en retirer les éléments significatifs qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. Ces éléments significatifs incluent le cas échéant, mais sans s’y limiter, la charge de dépréciation des actifs, les dépenses de restructuration, l’ajustement de valeur des stocks acquis, les frais liés à l'acquisition d'entreprises et gain sur vente et cession‑bail.



La Société utilise le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de ses activités, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société et qu'elle augmente la transparence et la clarté des principaux résultats de la Société. Cette mesure permet aussi aux utilisateurs de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société comparativement aux exercices précédents. Marge du BAIIA ajusté La marge du BAIIA ajusté est un ratio exprimé en pourcentage et calculé en divisant le BAIIA ajusté par les ventes.



La Société utilise la marge du BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de la Société, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats de la Société et les tendances connexes. Résultat net ajusté Le résultat net ajusté correspond au résultat net dont les éléments significatifs énumérés dans la définition susmentionnée du BAIIA ajusté ont été retirés, net d'impôts.



La Société utilise le résultat net ajusté pour évaluer le rendement et la rentabilité de la Société, sans l'effet des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités, et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société, net d'impôts. La direction croit que cette mesure non conforme aux IFRS fournit aux utilisateurs une autre façon d'évaluer les résultats de la Société, sans l'effet des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités ou qui ne reflètent pas la performance opérationnelle, ce qui est très utile pour évaluer les activités courantes et les tendances actuelles du rendement de la Société. La direction croit également que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats de la Société et d'en améliorer la comparabilité d'une période à l'autre. Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté par action représente le résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période concernée.



La Société utilise le résultat net ajusté par action pour évaluer le rendement et la rentabilité de la Société, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités, net d’impôts, sur une base par action. Flux de trésorerie disponibles Cette mesure correspond aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation selon les états consolidés des flux de trésorerie, desquels ont été déduits les ajouts d'immobilisations corporelles et incorporelles, nets de cessions.



La direction considère que les flux de trésorerie disponibles sont un bon indicateur de la santé financière et du rendement opérationnel de la Société, parce qu'ils indiquent le montant des liquidités disponibles pour gérer la croissance, pour rembourser la dette et pour réinvestir dans la Société. La direction considère que cette mesure utile offre aux investisseurs une perspective sur la capacité de la Société à générer des liquidités, après avoir effectué les dépenses en immobilisations nécessaires pour soutenir les activités de la Société et la création de valeur à long terme. Dette nette La dette nette représente la dette totale de la Société, déduction faite des frais de financement reportés et de la trésorerie.



La Société utilise la dette nette comme un indicateur du niveau d'endettement et du levier financier de la Société, puisqu'elle représente le montant de la dette qui n'est pas couvert par les liquidités disponibles. La direction pense que les investisseurs pourraient tirer parti de l’utilisation de la dette nette pour déterminer le levier financier d'une entreprise. Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté représente la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des douze derniers mois (« DDM »).



La direction utilise ce ratio pour surveiller le levier financier de la Société et elle estime que certains investisseurs se servent de ce ratio comme une mesure du levier financier.

Les tableaux suivants présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS :

Rapprochement du résultat net (perte nette) au BAIIA

ajusté

(en milliers de dollars, à l’exception des marges) Périodes de trois mois

closes le 30 septembre

Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre

2025 2024 2025 2024 Résultat net (perte nette) 9 127 (23 038 ) 10,738 (17 562 ) Impôt (recouvrement) sur le résultat (3 139 ) (801 ) (2,282 ) 983 Frais de financement nets 1 456 1 270 3,458 3 678 Amortissement des immobilisations corporelles 1 506 1 755 4,546 5 118 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 1 603 1 575 4,570 4 407 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 667 1 777 5,017 5 202 BAIIA 12 220 (17 462 ) 26,047 1 826 Subventions liées à la COVID — — (71 ) — Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise 79 (6 ) 135 105 Dépréciation des actifs — 23 337 563 23 412 Dépenses de restructuration 4 2 064 289 2 125 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d’une acquisition d’entreprise — — — (54 ) (Gain) sur vente et cession-bail (6 100 ) — (6,100 ) — BAIIA ajusté 6,203 7 933 20,863 27 414 Marge de BAIIA ajusté (%) 9,4% 11,4% 10,3% 12,9%





Rapprochement du résultat net (de la perte nette) au

résultat net ajusté et du résultat net (de la perte nette)

par action au résultat net ajusté par action

(en milliers de dollars, à l’exception des montants

par action) Périodes de trois mois

closes le 30 septembre

Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre

2025 2024 2025 2024 Résultat net (perte nette) 9 127 (23 038 ) 10 738 (17 562 ) Ajustements, net d’impôt Subventions rétroactives liées à la COVID — — (53 ) — Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise 58 (5 ) 99 77 Dépréciation des actifs — 22 560 417 22 616 Dépenses de restructuration 3 1 527 214 1 572 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d’une acquisition d’entreprise — — — (40 ) (Gain) sur vente et cession-bail (4 514 ) — (4 514 ) — Résultat net ajusté 4 674 1 044 6 901 6 663 Résultat net (perte nette) par action 0,37 (0,92 ) 0,44 (0,70 ) Ajustements, net d’impôt, par action (0,18 ) 0,97 (0,16 ) 0,97 Résultat net ajusté par action 0,19 0,05 0,28 0,27





Rapprochement des flux de trésorerie provenant des

activités d’exploitation aux flux de trésorerie

disponibles

(en milliers de dollars) Périodes de trois mois

closes le 30 septembre

Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre



2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (608 ) 7 568 6 661 22 886 Acquisitions d’immobilisations corporelles (nettes des cessions) 53 653 (189 ) 53 213 212 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (13 ) (10 ) (83 ) (76 ) Flux de trésorerie disponibles 53 032 7 369 59 791 23 022





Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

(en milliers de dollars, à l’exception des ratios) Au 30 septembre 2025 Au 31 décembre 2024 Dette totale 11 691 43 142 Frais de financement reportés (162 ) (159 ) Trésorerie (2 642 ) (1 794 ) Dette nette 8 887 41 189 BAIIA ajusté – DDM(1) 33 782 40 333 Ratio dette nette sur BAIIA ajusté 0,3 1,0 (1) Se reporter à la section « Résultats d'exploitation trimestriels sélectionnés » pour plus d'informations sur les résultats de chacun des huit derniers trimestres.



Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté5, la répartition du chiffre d’affaires entre ses secteurs Enveloppe et Emballage, les dépenses en immobilisations, les versements de dividendes et le rendement futur de Supremex ainsi que des énoncés ou des informations semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l’intention de, s’attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l’entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l’entreprise d’attirer et de conserver des clients. L’information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l’information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué de presse. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long de ce communiqué de presse pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et dans la notice annuelle de la Société en date du 20 mars 2025. Supremex prévient que de telles hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques tels que des incertitudes économiques, des ralentissements économiques ou des récessions, ou l’imposition de tarifs douaniers ou de restrictions commerciales pourraient rendre ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la diminution de la consommation d’enveloppes, la stratégie de croissance et de diversification, le personnel clé, la pénurie de main d’œuvre, les contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés, l’augmentation du coût des matières premières, la cybersécurité et la protection des données, la perturbation des activités, la dépendance et perte de relations avec les clients, l’augmentation de la concurrence, les conditions économiques et l’incertitude, le risque lié au commerce international et à l’environnement fiscal (y compris les tarifs, les quotas et les restrictions douanières et autres), la fluctuation des taux de change, la fluctuation des taux d’intérêt, les risques de crédit liés aux créances clients, la disponibilité des capitaux, les inquiétudes concernant la protection de l’environnement, le risque éventuel de litige et l'absence de garantie de verser des dividendes. Ces risques et ces incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et, dans la notice annuelle de la Société en date du 20 mars 2025, en particulier dans les « Facteurs de risque ». Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s’ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Avec son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .

Personne -ressource :

Normand Macaulay

Chef de la direction financière

investors@supremex.com

514 595-0555, poste 2316



Martin Goulet, M.Sc., CFA

MBC Capital Markets Advisors

mgoulet@maisonbrison.com

514 731-0000, poste 229

