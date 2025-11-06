Ingredion Incorporated, 2025년도 3분기 실적 발표

2025년 3분기 신고 및 조정 * 영업이익, 2024년 3분기 대비 각각 7%, 10% 감소

영업이익, 2024년 3분기 대비 각각 7%, 10% 감소 2025년 3분기 신고 및 조정 EPS는 2.61달러와 2.75달러, 2024년 3분기에는 각각 2.83달러, 3.05달러

신고 EPS의 연간 조정 전망은 11.11달러에서 11.31달러 선, 조정 EPS 전망은 11.10달러에서 11.30달러 선



일리노이주 웨스트체스터, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 식품 및 음료 제조업계에 각종 원료 솔루션을 공급하는 글로벌 리더 Ingredion Incorporated(NYSE: INGR)가 2025년 3분기 실적을 발표했다.

Ingredion의 사장 겸 CEO인 Jim Zallie는 “Ingredion이 다각화한 사업 포트폴리오의 장점이 이번 분기에 여실히 발휘되었다. 텍스처&헬스풀 솔루션(Texture&Healthful Solutions) 부문의 경우, 판매량과 영업이익이 또 한 번 탄탄한 성장세를 기록했다. 반면 식품&산업(Food&Industrial) 부문은 수요 감소와 미국 최대 시설에서 발생한 운영 문제로 타격을 입었다”라고 말했다.

“텍스처&헬스풀 솔루션 부문은 미국/캐나다 및 아시아-태평양 지역에서 클린 라벨 원료 솔루션이 두 자릿수 매출 증가세를 보인 데 힘입어 판매량 4% 성장이라는 견고한 실적을 달성했다. 맞춤 포뮬레이션과 차별화된 제품으로 구성된 우리의 솔루션 포트폴리오는 이 부문의 순매출 성장을 상회하는 실적을 거뒀다. 새로운 스페셜티 솔루션 생산 설비 투자는 몇 분기 안에 완료될 예정으로, 점점 더 증가하고 있는 고객사들의 리포뮬레이션 요구를 충족하는 데 우리의 입지를 공고히 다져줄 것이다.”

“식품&산업 원료—미국/캐나다 부문의 영업이익은 18% 감소했다. 6월 말 발생한 화재 이후로 시카고 공장에서 빈번해진 생산 차질이 주 원인으로 작용했다. 소매 가격 상승에 따른 음료 및 식품 수요 감소도 영향을 미쳤다. 식품&산업 원료—LATAM 부문의 영업이익은 전년 대비 11% 감소했다. 여기에는 양조 고객사들의 변화와 제품 믹스 관리 변동, 양조 산업 전반에 걸친 수요 약세가 주 원인으로 작용했다. 또한 이번 분기 동안 LATAM 전역에 걸쳐서 소비자 수요가 주춤했는데, 원인은 높은 인플레이션, 금리 상승, GDP 성장에 타격을 입인 불확실성 등이었다.”

“우리는 전략적 기둥을 지침으로 삼아 불안정하고 불확실한 거시경제 상황에서 수익성 있는 성장 실현, 혁신 가속화, 탁월한 경영에 계속 집중하고 있다. 우리는 텍스처&헬스풀 솔루션 포트폴리오를 확장하고 강화하는 유기적 성장 기회와 M&A에 계속해서 자본을 투자하고자 한다. 또한 배당금과 증권 환매를 통해 주주에게 자본을 환원하겠다는 약속도 계속 지킬 것이다.”

* 보고된 실적은 미국 회계기준(“GAAP”)에 따른 것이다. 조정된 재무지표는 비일반회계기준 재무 항복에 해당한다. 이러한 비GAAP 재무지표를 GAAP와 가장 직접적으로 비교할 수 있게 조정한 사항은 이 보도자료 속 연결 요약 재무제표(Condensed Consolidated Financial Statements) 뒤에 나오는 ‘비GAAP 정보(Non-GAAP Information)’라는 제목의 보충 재무 정보 섹션(Supplemental Financial Information) II를 참고하면 된다.

희석 주당순이익(EPS)

3Q24 3Q25 Reported Diluted EPS $2.83 $2.61 Impairment charges 0.08 — Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05 Net gain on sale of business (0.21) — Tax items and other matters 0.27 0.09 Adjusted Diluted EPS** $3.05 $2.75

신고 및 조정 EPS 변화에 영향을 줄 수 있는 추정 요인들

3Q25 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.30) Total operating items (0.31) Margin (0.22) Volume (0.12) Foreign exchange 0.03 Other income — Total non-operating items 0.01 Financing costs (0.06) Non-controlling interests — Tax rate 0.02 Shares outstanding 0.05

** 합계는 반올림으로 부정확할 수 있음.

비즈니스 리뷰

Ingredion 총 실적

순매출

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,870 15 (39) — (30) 1,816 (3%) (4%) Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)

* 한국 사업 매각에 따른 판매량 손실을 반영.

3분기 순매출은 전년 동기 대비 3% 감소했다. 이는 F&II 부문의 판매량 감소와 원자재 비용 하락이 주 원인으로 작용한 가격 믹스 변화에 기인했으며 T&HS 부문 판매량 증가로 일부 상쇄되었다.





신고 영업이익

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%) Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%

조정 영업이익

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%) Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%

영업이익

3분기 신고 및 조정 영업이익은 각각 2억 4,900만 달러, 2억 5,400만 달러였다. 신고 및 조정 영업이익의 차이는 Cost2Compete 정책에 따른 구조조정 비용에 기인했다. 환율 여파를 제외했을 때 조정 영업이익은 전년 대비 8% 감소했고 조정 영업이익은 11% 감소했다.





텍스처&헬스풀 솔루션

순매출

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 600 12 21 (28) 605 1% (1%) Year-to-Date 1,785 24 81 (84) 1,806 1% —

부문 영업이익

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 96 2 7 105 9% 7% Year-to-Date 256 5 54 315 23% 21%

텍스처&헬스풀 솔루션의 3분기 영업이익은 1억 500만 달러로 전년 동기 대비 900만 달러 증가했다. 원자재 비용 하락과 우호적인 판매량이 영향을 미쳤으며, 비우호적인 가격 믹스가 이를 일부 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 7% 증가했다.





식품&산업 원료—LATAM

순매출

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 620 5 (44) 4 585 (6%) (7%) Year-to-Date 1,866 (39) (80) 7 1,754 (6%) (4%)

부문 영업이익

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%) Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%

식품&산업 원료—LATAM의 3분기 영업이익은 1억 1,600만 달러로 전년 대비 1,500만 달러 감소했다. 양조 업계의 판매량 감소, 고객 및 가격 믹스 관리, 소비자 수요 둔화 등이 주 원인이었다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 12% 감소했다.





식품&산업 원료—미국/캐나다

순매출

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%) Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)

부문 영업이익

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 99 — (18) 81 (18%) (18%) Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)

식품&산업 원료—미국/캐나다의 3분기 영업이익은 8,100만 달러로 전년 대비 1,800만 달러 감소했다. 대형 생산 설비에서 지속적으로 발생한 생산 차질과 기대에 못 미친 음료 및 식품 수요가 이러한 감소세에 주된 영향을 미쳤다.



기타**

순매출

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 102 (1) 14 — 4 119 17% 18% Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%

* 한국 사업 매각에 따른 판매량 손실을 반영.

부문 영업 손실

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter (4) — — (4) NM NM Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM

기타 부문의 3분기 영업 손실은 전년과 큰 변화가 없었다. 이는 식물성 단백질 사업의 개선이 반영된 결과이며, 파키스탄 사업부의 수익 감소가 이를 일부 상쇄했다.





** 기타 부문(All Other)은 개별적으로나 집단적으로 보고 대상 부문에 해당하지 않는 다수의 영업 부문 사업들로 구성된다. 기타 부문의 순매출은 주로 파키스탄 사업부의 감미료와 탄수화물 판매, 퓨어서클(PureCircle)과 대체 설탕 사업부의 스테비아 및 기타 원료 판매, 단백질 강화 사업부의 완두콩 단백질 원료 판매로부터 창출된다.

기타재무 정보

2025년 9월 30일 기준 총부채는 18억 달러, 단기 투자금을 포함한 현금은 9억 2,100만 달러였다. 전년 12월 31일 기준으로는 각각 18억 달러, 10억 달러였다.

3분기 순금융 비용은 700만 달러로, 2024년 3분기에는 100만 달러였다. 이러한 변화는 이번 분기 환율에 따른 이익 감소에 따른 것이다.

3분기 신고 및 조정 법인세 실효세율은 각각 28.6%, 26.4%였다. 전년 동기에는 각각 30.8%, 26.9%였다. 신고 실효세율이 이렇게 감소한 것은 전년 동기 세무 당국의 불리한 판결과 멕시코 페소화 대비 미국 달러화 가치 변동에 기인한 것이다. 이러한 영향은 2025년 3분기에 특정 해외 계열사의 영구 재투자 지위 변경, 2024년 한국 사업 매각에 따른 세무 처리로 일부 상쇄되었다.

누적 순 자본 지출은 2025년 9월 30일 기준 2억 9,800만 달러였다.

배당 및 증권 환매

3분기에 회사는 주주들에게 5,400만 달러의 배당금을 지급했으며, 2025년 8월 27일 공시한 주당 0.82달러의 분기 배당금은 2025년 10월 21일 지급되었다. (전년 동기 배당금은 주당 0.80달러였다). 이는 11년 연속 증가한 수치다. 2025년 9월 30일 기준으로 회사는 1억 3,400만 달러 규모의 보통주를 환매했다.

2025년 전망 업데이트

회사는 2025년 연간 신고 EPS가 11.11달러에서 11.31달러 선일 것으로 예상한다. 조정 EPS는 11.10달러에서 11.30달러 선으로 예상한다.

이러한 전망은 2025년 10월 말 기준의 관세 수준을 반영한 것이다. 아울러 이 전망에는 인수 관련 통합 및 구조조정 비용과 잠재적인 자산 가치 하락은 포함되지 않았다.

회사는 T&HS 부문의 판매량 호조가 원자재 비용 하락 및 환율 여파로 인한 가격 믹스 하락으로 상쇄됨에 따라, 2025년 연간 순매출이 전년 수준에 머물거나 한 자릿수 초반대의 감소세를 보일 것으로 전망한다.

2025년 연간 신고 및 조정 영업이익은 한 자릿수 초반대에서 중반대의 성장세를 보일 것으로 예상된다.

2025년 연간 전망은 다음과 같은 사실을 전제로 한다. 텍스처&헬스풀 솔루션 부문의 영업이익은 판매량 호조에 힘입어 두 자릿수 후반대의 성장세를 보일 것으로 예상된다. 식품&산업 원료—LATAM 부문의 영업이익은 현재와 비슷하거나 한 자릿수 초반대의 증가세를 보일 것으로 예상된다. 식품&산업 원료—미국/캐나다 부문의 영업이익은 두 자릿수 초반대의 하락세가 예상된다. 기타 부문의 영업이익은 여전히 손익분기점에 근접할 것으로 전망된다.

2025년 연간 기업 비용은 디지털 인프라 발전을 위한 IT 투자 및 프로젝트 관련 비용으로 인해 여전히 한 자릿수 후반대의 증가세가 예상된다.

2025년 신고 및 조정 법인세 실효세율은 각각25.5%에서 26.5%, 26.0%에서 27.0%로 예상된다.

영업활동으로 인한 2025년 전체 현금흐름은 8억 달러에서 9억달러 선으로 예상된다. 여기에는 운용 자본 잔액에 대한 투자가 포함된다. 연간 자본 지출은 대략 4억 달러에서 4억 2,500만 달러 선으로 예상된다.

콘퍼런스 콜 및 웹캐스트 안내

Ingredion은 2025년11월 4일 오전 8시(미국 중부시간)/오전 9시(미국 동부시간)에 사장이자 CEO인 Jim Zallie, 부사장이자 CFO인 Jim Gray가 참석하는 콘퍼런스 콜을 개최한다. 콘퍼런스 콜은 실시간으로 웹캐스트 중계되며, 링크(https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations)를 통해 접속할 수 있다. 추가적인 재무 및 경영 정보가 담긴 프레젠테이션 자료는 회사 웹사이트에 게재될 예정이며, 콘퍼런스 콜 몇 시간 전에 다운로드할 수 있다. 다시 보기는 제한된 기간에 웹사이트(https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results)에서 시청할 수 있다.

회사 소개

Ingredion Incorporated(뉴욕증권거래소: INGR)는 시카고 교외에 본사를 둔 글로벌 원료 솔루션 선도 기업으로, 전 세계 약 120개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 2024년 기준 연간 매출은 약 74억 달러에 달하며, 회사는 곡물, 과일, 채소 및 기타 식물 기반 원료를 식품, 음료, 동물 영양, 주류, 산업용 시장을 위한 부가가치 원료 솔루션으로 전환한다. Ingredion은 전 세계에 위치한 Ingredion Idea Labs® 혁신 센터와 1만 1천 명 이상의 직원을 바탕으로 고객과 협력(co-create)하며, 사람과 자연, 기술의 잠재력을 결합해 더 나은 삶을 만드는 것을 기업의 사명으로 삼고 있다. 자세한 정보와 최신 소식은 ingredion.com에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 1933년 제정된 「미국 증권법(Securities Act of 1933)」 제27A조(개정 포함) 및 1934년 제정된 「미국 증권거래법(Securities Exchange Act of 1934)」 제21E조(개정 포함)의 의미 내에서 ‘미래예측진술(Forward-Looking Statements)’이 포함되어 있거나 포함될 수 있다. Ingredion은 이러한 진술이 관련 법률의 세이프 하버(safe harbor) 조항의 보호를 받도록 의도하고 있다.

미래예측진술에는 2025 회계연도 전체의 보고 및 조정 기준 주당순이익(EPS), 순매출(Net Sales), 보고 및 조정 기준 영업이익(Operating Income), 사업 부문별 순매출 및 영업이익, 본사 비용, 보고 및 조정 기준 유효 세율, 영업활동으로 인한 현금흐름, 자본적 지출(CapEx)에 대한 당사의 전망뿐 아니라, 향후 사업 운영, 재무 상태, 물량, 현금흐름, 비용 및 기타 재무 항목에 대한 예측, 또한 이에 대한 경영진의 계획·전략·목표·가정·기대·신념 등이 포함된다.

이러한 진술은 “~할 수 있다(may),” “~할 것이다(will),” “~해야 한다(should),” “예상한다(anticipate),” “가정한다(assume),” “믿는다(believe),” “계획한다(plan),” “추정한다(estimate),” “기대한다(expect),” “의도한다(intend),” “지속한다(continue),” “전망한다(forecast),” “전망(outlook),” “기회(opportunities),” “잠재력(potential)” 등의 단어 또는 이와 유사한 표현(혹은 그 부정형)을 사용하여 식별할 수 있다. 이 중 과거의 사실을 진술한 내용을 제외한 모든 진술은 ‘미래예측진술’에 해당한다.

이러한 진술은 현재의 상황이나 기대에 근거하고 있으나, 예측하기 어렵고 당사의 통제를 벗어난 본질적 위험과 불확실성에 노출되어 있다. 당사는 이러한 미래예측진술이 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 투자자들은 당사의 기대가 실제 결과로 입증된다는 보장이 없다는 점을 유념해야 한다.

실제 결과와 전개 상황은 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 본 진술에서 표현되거나 암시된 기대치와 실질적으로 다를 수 있다. 그러한 요인에는 소비자의 행동, 선호도, 수요 및 인식의 변화로 인한 제품 수요 감소, 지정학적 갈등과 그로부터 파생된 조치(원자재 및 에너지 공급의 가용성과 가격에 미치는 영향, 공급망 중단, 환율 및 금리의 변동성 포함), 그리고 당사가 원자재를 구매하거나 제품을 제조·판매하는 여러 지역 및 국가의 고객과 소비자에게 영향을 미치는 글로벌 경제 상황 및 정치·경제·경영·시장 여건의 영향이 포함된다. 이러한 요인들은 매출량, 제품 가격, 그리고 고객으로부터의 채권 회수 능력에 영향을 미칠 수 있다. 또한 식품, 음료, 동물 영양, 주류 산업 등 당사 매출의 상당 부분을 차지하는 주요 산업의 구매에 대한 의존도, 팬데믹 관련 위험, 시장 수용성을 확보할 만큼 충분한 속도나 품질로 새로운 제품 및 서비스를 개발하거나 인수할 수 있는 능력, 그리고 옥수수 정제 산업 및 관련 산업 내에서의 경쟁 심화와 고객 압력 증가(특히 주요 제품 및 부산물, 예컨대 옥수수유의 시장 및 가격과 관련된 문제, 핵심 원자재 가격 인상 전가 능력 등)도 포함된다. 이 밖에도 조달·생산·유통 과정에 영향을 미치는 원자재 가격 변동, 공급망 교란, 관세·세금·부족 현상, 에너지 비용 및 운송·물류비 변동, 비용 통제와 예산 달성, 예상 시너지 효과 실현, 유지보수 및 투자 프로젝트의 적기·예산 내 완수, 운송비 및 헤지 활동의 효율적 관리 여부 등이 있다. 제조시설 운영상의 어려움, 제품 안전 및 품질 관련 법적 책임, 기후변화의 영향 및 이를 해결하기 위한 법적·규제적·시장 조치, 인수·매각·전략적 제휴를 유리한 조건으로 식별·완료할 수 있는 능력, 실사 수행 및 인수 기업의 성공적 통합, 전략적 제휴 유지 및 예상 시너지 달성 가능성, 외국 시장 및 외화 거래에 내재된 경제적·정치적 위험, 노동 관계 유지 실패, 인재 확보·육성·유지 및 직원 관계 관리 능력 등이 추가적인 위험 요인이다. 또한 법적·규제적 소송, 청구, 조사 절차의 영향, 영업권(goodwill) 또는 장기자산 손상차손 발생 가능성, 정치적 사건·무역 및 국제 분쟁·전쟁·테러 위협 또는 행위·자연재해 등이 경영활동에 미치는 영향, 정부 정책·법률·규제의 변경 및 법적 준수 비용 증가(환경 규제 준수 포함), 또는 당사 통제를 벗어난 기타 중대한 사건 발생 가능성도 있다. 이 밖에도 세율 변동이나 추가적인 법인세 부담 위험, 합리적인 금리로 자금을 조달할 수 있는 능력, 미래 성장 및 확장을 위한 충분한 자금 접근성에 영향을 미치는 요인, 금리 상승으로 인한 차입 비용 증가, 정보기술(IT) 시스템·프로세스·사이트의 중단·보안 사고·장애, 배당 정책 유지에 영향을 미치는 위험, 그리고 재무보고에 대한 내부통제의 효과적 유지 여부 등이 포함된다.

당사의 미래예측진술은 작성일 기준으로만 유효하며, 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 전개로 인해 해당 진술 이후에 발생한 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 어떠한 의무도 부담하지 않는다. 또한 당사가 이러한 진술 중 하나 이상을 수정하거나 정정하더라도, 투자자나 기타 이해관계자들은 당사가 이후에도 추가적인 수정이나 정정을 계속할 것이라고 단정해서는 안 된다. 이러한 위험 요인 및 기타 관련 사항에 대한 보다 자세한 설명은 2024년 12월 31일자로 종료된 회계연도의 연례보고서(Form 10-K)와 이후 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q) 및 현재보고서(Form 8-K)에 포함된 “위험 요인(Risk Factors)” 항목과 기타 정보를 참고하기 바란다.

연락처 정보:

Investors: Noah Weiss, 773-896-5242

Media: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

연결 손익계산서 요약

(미감사)

(단위: 백만 달러 및 주식 수, 주당 데이터 제외)



Three Months Ended

September 30, Change

%

Nine Months Ended

September 30, Change

%

2025 2024 2025 2024 Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288 Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4% Operating expenses 203 198 3% 604 578 4% Other operating expense (income), net — 1 (15 ) 5 Restructuring/impairment charges 3 12 13 38 Operating income 249 268 (7%) 796 721 10% Financing costs 7 1 28 30 Net (gain) on sale of business — (8 ) — (90 ) Other non-operating expense 1 2 1 2 Income before income taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%) Provision for income taxes 69 84 198 222 Net income 172 189 (9%) 569 557 2% Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 5 5 Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.3 65.3 64.4 65.6 Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4% Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%





Ingredion Incorporated

연결 대차대조표요약

(단위: 백만 달러 및 백만 주, 주당 금액 제외) September 30,

2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 915 $ 997 Short-term investments 6 11 Accounts receivable, net 1,312 1,093 Inventories 1,225 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 58 67 Total current assets 3,516 3,355 Property, plant and equipment, net 2,435 2,264 Intangible assets, net 1,273 1,264 Other non-current assets 609 561 Total assets $ 7,833 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 57 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,221 1,237 Total current liabilities 1,278 1,281 Long-term debt 1,741 1,787 Other non-current liabilities 490 486 Total liabilities 3,509 3,554 Share-based payments subject to redemption 58 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,156 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and 13.3 shares at September 30, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 ) Retained earnings 5,497 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,238 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,259 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,833 $ 7,444





Ingredion Incorporated

연결 현금흐름표 요약

(미감사)

(단위: 백만 달러)



Nine Months Ended September 30, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 569 $ 557 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 50 45 Net (gain) on sale of business — (90 ) Impairment charges 6 26 Deferred income taxes 2 19 Margin accounts 3 7 Changes in other trade working capital (235 ) 248 Other (21 ) 28 Cash provided by operating activities 539 1,000 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (298 ) (170 ) Proceeds from sale of business 12 255 Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) — Other (5 ) (6 ) Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79 Cash from financing activities Payments on borrowings, net (37 ) (12 ) Commercial paper borrowings, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (134 ) (87 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 ) Cash used for financing activities (340 ) (601 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 21 (2 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877

Ingredion Incorporated

추가 재무 정보

(미감사)

(단위: 백만 달러, 백분율 제외)

I. 부문별 순매출 및 영업이익 정보





Three Months Ended

September 30, Change

%

Change

Excl. FX

%

Nine Months Ended

September 30, Change

%

Change

Excl. FX

%

2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% —% Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%) All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6% Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21% Food & Industrial Ingredients–LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3% Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%) All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%) Adjusted Operating Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4% Restructuring and resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 ) Impairment charges — (8 ) (6 ) (26 ) Other matters (2 ) — 9 (9 ) Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%

순매출 관련 주석

(i) 2025년 및 2024년 3분기에는 각각 700만 달러와 1,100만 달러, 2025년 및 2024년 누적 기준으로는 각각 2,500만 달러와 4,200만 달러의 부문 간 매출이 차감됨. (ii) 2025년 및 2024년 3분기에는 각각 1,200만 달러와 1,300만 달러, 2025년 및 2024년 누적 기준으로는 각각 3,900만 달러와 3,300만 달러의 부문 간 매출이 차감됨. (iii) 2025년 및 2024년 3분기에는 각각 2,500만 달러와 1,900만 달러, 2025년 및 2024년 누적 기준으로는 각각 8,500만 달러와 7,000만 달러의 부문 간 매출이 차감됨. (iv) 2025년 및 2024년 3분기에는 각각 300만 달러와 400만 달러, 2025년 및 2024년 누적 기준으로는 각각 1,000만 달러와 1,100만 달러의 부문 간 매출이 차감됨.

II. 비(非)GAAP 정보

미국 일반회계기준(GAAP)에 따라 작성된 연결 재무성과를 보완하기 위해, 회사는 구조조정 및 재분류 비용, 사업 매각 관련 순이익, 손상차손, 멕시코 세무 항목, 기타 특정 항목 등을 제외한 비(非)GAAP 기준의 과거 재무지표를 사용한다. 이러한 비GAAP 지표를 언급할 때는 일반적으로 “조정(Adjusted)”이라는 용어가 사용된다.

경영진은 전략적 의사결정, 미래 실적 예측, 현재 성과 평가 등의 내부 관리 목적으로 비GAAP 재무지표를 활용한다. 비GAAP 재무지표를 공시함으로써, 경영진은 투자자에게 제시된 기간 동안의 회사 영업성과와 추세를 보다 의미 있고 일관된 방식으로 비교할 수 있도록 하기 위함이다. 이러한 비GAAP 재무지표는 GAAP 기준 실적과 함께 사용되며, 회사의 운영을 보다 포괄적으로 이해할 수 있는 추가적 관점을 제공한다. 이는 GAAP 기준 결과와 함께 살펴볼 때, 회사의 사업에 영향을 미치는 요인과 추세를 더욱 명확하게 파악할 수 있게 한다. 예상 재무지표에는 향후 발생 시점, 영향, 규모 등을 예측하기 어려운 특정 비용, 손실, 또는 이익이 반영되지 않을 수 있다. 비GAAP 조정은 일반적으로 조정된 재무지표에 대해 이루어지며, 이는 경영진이 GAAP 지표보다 조정된 재무지표의 예측 가능성에 대해 더 높은 확신을 갖고 있음을 의미한다. 따라서 이러한 비GAAP 지표(예상 지표 포함)는 GAAP 기준으로 산출된 지표를 대체하거나 우위에 두기 위한 것이 아니라, 이를 보완하기 위한 참고 지표로 간주되어야 한다.

비GAAP 재무지표는 GAAP에 따라 작성되지 않았기 때문에, 회사의 비GAAP 정보는 다른 기업들이 제시하는 동일 명칭의 지표와 반드시 일치하거나 비교 가능하지는 않다. 각 비GAAP 재무지표와 가장 유사한 GAAP 기준 지표 간의 조정 내역은 아래 표에 제시되어 있다.

Ingredion Incorporated

Ingredion 귀속 GAAP 기준 순이익 및 희석주당이익(EPS)과



비GAAP 기준 조정 순이익 및 조정 희석주당이익 간의 조정 내역

(미감사) Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09 Impairment charges (iii) — — 4 0.06 Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60





Three Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 9 0.14 Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41 Other matters (iv) — — 7 0.11 Tax item–Mexico (v) 8 0.12 12 0.18 Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02

순이익과 주당이익(EPS)은 반올림으로 인해 합계가 일치하지 않거나 재계산되지 않을 수 있음.

주석

(i) 2025년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안 당사는 세전 기준으로 각각 300만 달러와 700만 달러의 구조조정 비용을 인식했으며, 이는 주로 이전에 발표된 공장 폐쇄 관련 감가상각 및 구조조정 비용과 관련됨. 2024년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안에는 각각 600만 달러와 1,200만 달러의 세전 재분류(resegmentation) 비용을 인식했으며, 이는 2024년 1월 1일부로 시행된 사업부문 재조정과 관련됨. (ii) 2024년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안 당사는 한국 내 사업 매각으로 각각 800만 달러와 9,000만 달러의 세전 이익을 인식함. (iii) 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안 당사는 지분법 투자에 대해 600만 달러의 세전 손상차손을 인식함. 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안에는 총 2,600만 달러의 세전 손상차손을 인식했으며, 이 중 2024년 3분기에는 영국 내 제조시설과 관련된 유형자산 손상차손 800만 달러가 포함되었고, 2분기에는 주로 지분법 투자에 대한 손상차손 1,800만 달러가 포함됨. (iv) 2025년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안 각각 200만 달러의 세전 비용과 900만 달러의 세전 이익을 인식했으며, 이는 주로 보험금 수령 및 특정 간접세 관련 유리한 판결에 기인함. 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안에는 미국 내 한 창고의 토네이도 피해로 인해 900만 달러의 세전 비용이 발생함. (v) 2025년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안 각각 300만 달러와 1,000만 달러의 세금 비용이 발생했으며, 2024년 동기간에는 각각 800만 달러와 1,200만 달러의 세금 혜택이 발생함. 이는 멕시코 페소와 미국 달러 간 환율 변동에 따른 멕시코 재무제표 환산(remeasurement) 영향에 기인함. (vi) 2025년 9월 30일 종료된 3개월 및 9개월 동안, 당사는 해외 자회사의 영구적 재투자 상태 변경, 미국 주(州) 이연법인세 재측정, 전년도 미국 세금 혜택 환수, 위 비GAAP 조정의 세무 영향 등을 반영함. 이는 캐나다 내 향후 세금 손실 인식 가능성과 브라질 일부 지방 인센티브 관련 과거 과세분에 대한 이자 수익 효과로 일부 상쇄됨.





Ingredion Incorporated

GAAP 기준 영업이익과 비GAAP 기준 조정 영업이익 간 조정 내역

(미감사)

(단위: 백만 달러, 세전 기준)



Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12 Impairment charges (iii) — 8 6 26 Other matters (iv) 2 — (9 ) 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768

For notes (i) through (iv), see notes (i) through (iv) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.

Ingredion Incorporated

GAAP 기준 유효 법인세율과 비GAAP 기준 조정 유효 법인세율 간 조정 내역

(미감사)

(단위: 백만 달러, 백분율 제외)



Three Months Ended September 30, 2025 Nine Months Ended September 30, 2025 Income before Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 — 7 1 Impairment charges (iii) — — 6 2 Other matters (iv) 2 1 (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 3 — 10 Other tax matters (vi) — (8 ) — (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%









Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8% $ 779 $ 222 28.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 8 2 26 (2 ) Other matters (iv) — — 9 2 Tax item–Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9% $ 736 $ 197 26.8%

주석 (i)부터 (vi)까지의 내용은 “Ingredion 귀속 GAAP 기준 순이익 및 희석주당이익(EPS)”과 “비GAAP 기준 조정 순이익 및 조정 희석주당이익” 간의 조정 내역에 포함된 해당 주석 (i)~(vi)를 참조.

Ingredion Incorporated

예상 GAAP 기준 희석주당이익(GAAP EPS)과



예상 비GAAP 기준 조정 희석주당이익(Adjusted EPS) 간 조정 내역

(미감사)



Expected EPS Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09 Impairment charges (iii) 0.06 0.06 Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (0.15 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 0.09 0.09 Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30

주석 (i)부터 (vi)까지의 내용은 “Ingredion 귀속 GAAP 기준 순이익 및 희석주당이익(EPS)”과 “비GAAP 기준 조정 순이익 및 조정 희석주당이익” 간의 조정 내역에 포함된 해당 주석 (i)~(vi)를 참조.

Ingredion Incorporated

예상 GAAP 기준 유효 법인세율(GAAP ETR)과



예상 비GAAP 기준 조정 유효 법인세율(Adjusted ETR) 간 조정 내역

(미검토)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5% 26.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1%) (0.1%) Impairment charges (iii) 0.1% 0.1% Other matters (iv) —% —% Tax item–Mexico (v) 1.0% 1.0% Other tax matters (vi) (0.5%) (0.5%) Adjusted ETR 26.0% 27.0%

주석 (i)부터 (vi)까지의 내용은 “Ingredion 귀속 GAAP 기준 순이익 및 희석주당이익(EPS)”과 “비GAAP 기준 조정 순이익 및 조정 희석주당이익” 간의 조정 내역에 포함된 해당 주석 (i)~(vi)를 참조.