Ingredion Incorporated Umumkan Keputusan Suku Ketiga 2025

Pendapatan operasi dilaporkan dan terselaras * bagi suku ketiga 2025 menurun sebanyak 7% dan 10% berbanding suku ketiga 2024

bagi suku ketiga 2025 menurun sebanyak 7% dan 10% berbanding suku ketiga 2024 Pendapatan sesaham (EPS) dilaporkan dan terselaras bagi suku ketiga 2025 masing-masing ialah AS$2.61 dan AS$2.75, berbanding AS$2.83 dan AS$3.05 pada suku ketiga 2024

Panduan tahun penuh telah disemak semula dengan menetapkan julat EPS dilaporkan antara AS$11.11 hingga AS$11.31 dan EPS terselaras kepada julat AS$11.10 hingga AS$11.30



WESTCHESTER, Ill., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), penyedia global terkemuka bagi penyelesaian ramuan untuk industri pembuatan makanan dan minuman, hari ini mengumumkan keputusan kewangan bagi suku ketiga 2025.

“Manfaat daripada portfolio perniagaan Ingredion yang pelbagai jelas kelihatan pada suku ini apabila segmen Texture & Healthful Solutions kami mencatatkan satu lagi suku yang kukuh dari segi pertumbuhan jumlah jualan dan pendapatan operasi, manakala perniagaan F&II kami terjejas oleh permintaan jumlah yang lebih rendah dan cabaran operasi di kemudahan terbesar kami di Amerika Syarikat,” kata Jim Zallie, presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Ingredion.

“Texture & Healthful Solutions menunjukkan prestasi kukuh dengan pertumbuhan volum jualan sebanyak 4%, dipacu oleh peningkatan jualan dua digit bagi penyelesaian ramuan label bersih di AS/Kanada dan Asia-Pasifik. Portfolio penyelesaian kami, yang terdiri daripada formulasi tersuai dan produk berbeza, mengatasi kadar pertumbuhan jualan bersih segmen ini. Pelaburan kapasiti baharu untuk penyelesaian khusus yang akan siap dalam beberapa suku akan datang akan terus memperkukuh keupayaan kami untuk memenuhi keperluan reformulasi pelanggan yang semakin meningkat.”

“Pendapatan operasi segmen Food & Industrial Ingredients—AS/KAN kami menurun sebanyak 18%, terutamanya disebabkan oleh cabaran pengeluaran berterusan di kilang Chicago kami susulan kebakaran yang berlaku pada akhir Jun, serta penurunan permintaan pengguna terhadap minuman dan makanan akibat kenaikan harga runcit. Pendapatan operasi segmen F&II—LATAM kami pula menurun sebanyak 11% berbanding tahun lalu, didorong oleh pengurusan pelanggan pembuatan bir dan campuran produk serta permintaan industri pembuatan bir yang lemah secara keseluruhan. Selain itu, permintaan pengguna di seluruh LATAM merosot pada suku ini disebabkan oleh inflasi yang tinggi, kadar faedah yang meningkat dan ketidaktentuan yang menjejaskan pertumbuhan KDNK.”

“Tonggak strategik kami terus membimbing fokus kami dalam menyampaikan pertumbuhan yang menguntungkan, mempercepatkan inovasi dan memacu kecemerlangan operasi dalam menghadapi keadaan makroekonomi yang berubah dan tidak menentu. Kami akan terus meperuntukkan modal kepada peluang pertumbuhan organik serta penggabungan & pengambilalihan (M&A) yang memperluas dan mengukuhkan portfolio Texture & Healthful Solutions kami. Kami juga kekal komited untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian semula saham.”

* Keputusan yang dilaporkan adalah selaras dengan prinsip perakaunan yang diterima umum di AS (“GAAP”). Ukuran kewangan yang diselaraskan adalah ukuran kewangan bukan GAAP. Lihat “II. Maklumat Bukan GAAP" dalam Maklumat Kewangan Tambahan yang mengikuti Penyata Kewangan Disatukan Padat untuk penyelarasan langkah kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling setanding secara langsung.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q24

3Q25 Reported Diluted EPS $2.83 $2.61 Impairment charges 0.08 — Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05 Net gain on sale of business (0.21) — Tax items and other matters 0.27 0.09 Adjusted Diluted EPS** $3.05 $2.75

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q25 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.30 ) Total operating items (0.31 ) Margin (0.22 ) Volume (0.12 ) Foreign exchange 0.03 Other income — Total non-operating items 0.01 Financing costs (0.06 ) Non-controlling interests — Tax rate 0.02 Shares outstanding 0.05

** Jumlah mungkin tidak tepat atau tidak dapat dikira semula disebabkan oleh pembundaran

Ulasan Perniagaan

Jumlah Ingredion

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,870 15 (39) — (30) 1,816 (3%) (4%) Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)

* Mewakili kehilangan volum disebabkan oleh penjualan perniagaan Korea Selatan kami

Jualan bersih suku ketiga menurun sebanyak 3% berbanding suku yang sama tahun lalu. Penurunan ini didorong oleh pengurangan volum daripada setiap segmen F&II serta campuran harga, terutamanya disebabkan oleh kos bahan mentah yang lebih rendah, yang sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan volum daripada segmen T&HS.



Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%) Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%) Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%

Pendapatan operasi

Pendapatan operasi yang dilaporkan dan diselaraskan untuk suku ketiga masing-masing ialah AS$249 juta dan AS$254 juta. Perbezaan antara pendapatan operasi yang dilaporkan dan diselaraskan terutamanya disebabkan oleh kos penstrukturan semula daripada inisiatif Cost2Compete kami. Tanpa kesan pertukaran asing, pendapatan operasi dilaporkan turun 8% dan diselaraskan turun 11% berbanding tahun lalu.



Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 600 12 21 (28) 605 1% (1%) Year-to-Date 1,785 24 81 (84) 1,806 1% —

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 96 2 7 105 9% 7% Year-to-Date 256 5 54 315 23% 21%

Pendapatan operasi suku ketiga bagi segmen Texture & Healthful Solutions ialah sebanyak AS$105 juta, meningkat sebanyak AS$9 juta berbanding tahun lalu, didorong oleh kos bahan mentah yang lebih rendah dan kesan volum yang menggalakkan, yang sebahagiannya diimbangi oleh campuran harga kurang menguntungkan. Tanpa kesan pertukaran mata wang asing, pendapatan operasi segmen meningkat sebanyak 7%.



Food & Industrial Ingredients—LATAM

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 620 5 (44) 4 585 (6%) (7%) Year-to-Date 1,866 (39) (80) 7 1,754 (6%) (4%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%) Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%

Pendapatan operasi suku ketiga bagi segmen Food & Industrial Ingredients—LATAM ialah AS$116 juta, menurun sebanyak AS$15 juta berbanding tahun lalu, terutamanya disebabkan oleh volum industri pembuatan bir yang lebih rendah, pengurusan campuran pelanggan dan produk, serta permintaan pengguna yang lebih lemah. Tanpa mengambil kira kesan pertukaran mata wang asing, pendapatan operasi segmen ini menurun sebanyak 12%.



Food & Industrial Ingredients—US/Kanada

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%) Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 99 — (18) 81 (18%) (18%) Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)

Pendapatan operasi suku ketiga bagi segmen Food & Industrial Ingredients—AS/Kanada ialah sebanyak AS$81 juta, menurun sebanyak AS$18 juta berbanding tahun lalu. Penurunan ini berpunca terutamanya daripada cabaran pengeluaran yang berterusan di salah satu kemudahan pembuatan besar kami serta permintaan volum minuman dan makanan yang lebih rendah daripada jangkaan.



Semua yang Lain**

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 102 (1) 14 — 4 119 17% 18% Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%

* Mewakili kehilangan volum disebabkan oleh penjualan perniagaan Korea Selatan kami

Segment Operating Loss

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter (4) — — (4) NM NM Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM

Kerugian operasi suku ketiga bagi segmen Semua yang Lain kekal tidak berubah berbanding tahun sebelumnya, mencerminkan penambahbaikan dalam perniagaan protein berasaskan tumbuhan yang diimbangi oleh keuntungan yang lebih rendah daripada perniagaan di Pakistan.



** Semua yang Lain terdiri daripada perniagaan berbilang segmen operasi yang tidak diklasifikasikan secara individu atau kolektif sebagai segmen yang boleh dilaporkan. Jualan bersih daripada Semua yang Lain dijana terutamanya oleh jualan pemanis dan kanji oleh perniagaan Pakistan kami, jualan stevia dan bahan-bahan lain daripada perniagaan PureCircle dan Pengurangan Gula kami dan bahan-bahan protein kacang pea daripada perniagaan Protein Fortification kami.

Item Kewangan Lain

Pada 30 September 2025, jumlah hutang syarikat ialah sebanyak AS$1.8 bilion, manakala tunai termasuk pelaburan jangka pendek berjumlah AS$921 juta, berbanding AS$1.8 bilion dan AS$1.0 bilion pada 31 Disember 2024.

Pada suku ketiga, kos pembiayaan bersih ialah sebanyak AS$7 juta, berbanding AS$1 juta pada suku ketiga 2024, didorong oleh keuntungan pertukaran mata wang asing yang lebih rendah pada suku ini.

Kadar cukai efektif yang dilaporkan dan terlaras bagi suku ketiga masing-masing ialah 28.6% dan 26.4%, berbanding 30.8% dan 26.9% pada tempoh yang sama tahun lalu. Penurunan kadar cukai efektif yang dilaporkan ini berpunca terutamanya daripada keputusan negatif oleh pihak berkuasa cukai pada suku tahun sebelumnya dan perubahan nilai peso Mexico berbanding dolar AS. Kesan ini sebahagiannya diimbangi oleh perubahan status pelaburan semula kekal bagi satu anak syarikat asing tertentu pada suku ketiga 2025 serta perlakuan cukai berkaitan penjualan perniagaan di Korea Selatan pada tahun 2024.

Perbelanjaan modal bersih berjumlah AS$298 juta sehingga 30 September 2025.

Dividen dan Belian Semula Saham

Pada suku ketiga, syarikat membayar dividen sebanyak AS$54 juta kepada para pemegang saham dan pada 27 Ogos 2025, mengisytiharkan dividen suku tahunan sebanyak AS$0.82 sesaham yang telah dibayar pada 21 Oktober 2025 (berbanding dividen suku tahunan sebelumnya sebanyak $0.80 sesaham), menandakan peningkatan tahunan selama 11 tahun berturut-turut. Setakat ini sehingga 30 September 2025, syarikat telah membeli semula saham biasa bernilai AS$134 juta.

Unjuran Tahun Penuh 2025 yang Dikemas Kini

Syarikat menjangkakan EPS yang dilaporkan bagi tahun penuh 2025 berada dalam julat AS$11.11 hingga AS$11.31 dan EPS yang diselaraskan berada dalam julat AS$11.10 hingga AS$11.30.

Panduan ini mencerminkan kadar tarif yang berkuat kuasa setakat akhir Oktober 2025. Selain itu, panduan ini tidak merangkumi kos integrasi dan penyusunan semula berkaitan pemerolehan, serta sebarang potensi kos kemerosotan nilai.

Syarikat kini menjangkakan jualan bersih bagi tahun penuh 2025 akan kekal mendatar atau menurun sedikit dalam julat satu angka rendah, mencerminkan pertumbuhan volum dalam segmen T&HS yang diimbangi oleh campuran harga yang lebih rendah akibat pelarasan kos bahan mentah yang menurun serta kesan pertukaran mata wang asing yang dijangka.

Pendapatan operasi yang dilaporkan dan yang diselaraskan dijangka meningkat dalam julat satu angka rendah hingga pertengahan bagi tahun penuh 2025.

Unjuran tahun penuh 2025 turut mengambil kira perkara berikut: Pendapatan operasi bagi segmen Texture & Healthful Solutions kini dijangka meningkat dalam julat dua digit tinggi, didorong oleh pertumbuhan volum jualan; pendapatan operasi bagi segmen Food & Industrial Ingredients—LATAM kini dijangka kekal mendatar atau meningkat sedikit dalam julat satu angka rendah; pendapatan operasi bagi segmen Food & Industrial Ingredients—AS/Kanada kini dijangka menurun dalam julat dua digit rendah; dan pendapatan operasi bagi segmen Semua yang Lain masih dijangka menghampiri tahap pulangan modal.

Kos korporat bagi tahun penuh 2025 dijangka meningkat dalam julat satu angka tinggi, didorong oleh pelaburan dalam teknologi maklumat dan kos berkaitan projek untuk memajukan infrastruktur digital kami.

Untuk tahun penuh 2025, Syarikat menjangkakan kadar cukai berkesan yang dilaporkan sebanyak 25.5% hingga 26.5% dan kadar cukai berkesan yang diselaraskan sebanyak 26.0% hingga 27.0%.

Aliran tunai daripada operasi bagi tahun penuh 2025 dijangka berada dalam lingkungan AS$800 juta hingga AS$900 juta, mencerminkan pelaburan semula dalam baki modal kerja selaras dengan pertumbuhan hasil bersih yang dijangkakan. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangka sebanyak kira-kira $400 hingga $425 juta.

Butiran Panggilan Persidangan dan Siaran Web

Ingredion akan mengadakan panggilan persidangan pada hari Selasa, 4 November 2025, jam 8 pagi Waktu Tengah (CT) / 9 pagi Waktu Timur (ET), dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif bersama Jim Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan akan disiarkan dalam web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Selain itu, satu pembentangan yang mengandungi maklumat kewangan dan operasi tambahan akan tersedia di laman web syarikat dan boleh dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Siaran semula akan tersedia untuk masa yang terhad di https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) yang beribu pejabat di pinggir bandar Chicago merupakan peneraju global pembekal penyelesaian bahan yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan di hampir 120 buah negara. Dengan jualan bersih tahunan 2024 sebanyak kira-kira $7.4 bilion, Syarikat menukar bijirin, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan berasaskan tumbuhan lain kepada penyelesaian bahan nilai tambah untuk pasaran makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan perindustrian. Dengan pusat inovasi Ingredion Idea Labs® yang terletak di seluruh dunia dan lebih daripada 11,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk membawa potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berita Syarikat terkini.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi kenyataan memandang ke hadapan dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Ingredion berhasrat bahawa kenyataan memandang ke hadapan ini dilindungi oleh peruntukan safe harbor untuk kenyataan tersebut.

Kenyataan pandang ke hadapan termasuk, antara lain, sebarang kenyataan mengenai jangkaan Syarikat untuk jualan bersih dan pendapatan operasi suku kedua 2025, EPS dilaporkan dan diselaraskan tahun penuh 2025, jualan bersih, pendapatan operasi terlapor dan terlaras, pendapatan operasi segmen, kos korporat, kadar cukai efektif terlapor dan terlaras, aliran tunai daripada operasi, perbelanjaan modal dan apa-apa kenyataan lain mengenai prospek Syarikat dan operasi masa depan, keadaan kewangan, volum, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk rancangan atau strategi dan objektif pengurusan untuk sebarang perkara di atas dan sebarang andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari mana-mana perkara di atas.

Kenyataan-kenyataan ini kadangkala boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan memandang ke hadapan seperti “mungkin,” “akan,” “sepatutnya,” “menjangka,” “mengandai,” “mempercayai,” “merancang,” “mengunjur,” “menganggar,” “menjangka,” “berhasrat,” “meneruskan,” “pro forma,” “ramalan,” “pandangan,” “peluang,” “potensi,” atau ungkapan lain yang serupa atau yang negatif daripadanya. Semua kenyataan selain daripada kenyataan fakta sejarah dalamnya adalah “kenyataan pandang ke hadapan.”

Kenyataan ini adalah berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian tertentu, yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami percaya jangkaan kami yang dicerminkan dalam kenyataan mamandang ke hadapan ini adalah berdasarkan andaian yang munasabah, pelabur diberi amaran bahawa tiada jaminan boleh diberikan bahawa jangkaan kami akan terbukti betul.

Keputusan dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan secara nyata atau tersirat dalam kenyataan ini, disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidaktentuan, termasuk: perubahan dalam amalan, keutamaan, permintaan dan persepsi pengguna yang boleh mengurangkan permintaan terhadap produk yang kami hasilkan; konflik geopolitik dan tindakan yang berkaitan, termasuk kesannya terhadap ketersediaan dan harga bahan mentah serta bekalan tenaga, gangguan rantaian bekalan, dan turun naik kadar pertukaran asing serta kadar faedah; kesan keadaan ekonomi global serta keadaan politik, ekonomi, perniagaan dan pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah geografi dan negara di mana kami membeli bahan mentah, menjalankan pembuatan atau menjual produk kami, serta kesan faktor-faktor ini terhadap jumlah jualan, harga produk dan keupayaan kami untuk mengutip hutang daripada pelanggan; kebergantungan kami terhadap pembelian produk oleh industri utama yang kami berkhidmat dan daripada mana kami memperoleh sebahagian besar hasil jualan kami, termasuk tanpa had industri makanan, minuman, pemakanan haiwan dan pembuatan bir; risiko berkaitan pandemik; keupayaan kami untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu pada kadar atau kualiti yang mencukupi untuk diterima pasaran; peningkatan tekanan persaingan dan/atau daripada pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk berkaitan pasaran dan harga bagi produk utama dan hasil sampingan kami, khususnya minyak jagung, serta keupayaan untuk memindahkan kenaikan kos input utama kepada pelanggan; turun naik harga, gangguan rantaian bekalan, tarif, duti dan kekurangan yang menjejaskan input kepada perolehan, proses pengeluaran dan saluran penghantaran, termasuk bahan mentah, kos dan ketersediaan tenaga, serta kos pengangkutan dan logistik; keupayaan kami untuk mengawal kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang dijangkakan, termasuk keupayaan untuk menyiapkan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada masanya dan dalam bajet, serta mengurus kos penghantaran dan pengangkutan serta aktiviti lindung nilai dengan berkesan; kesukaran operasi di kemudahan pembuatan kami serta liabiliti yang berkaitan dengan keselamatan serta kualiti produk; kesan perubahan iklim serta langkah undang-undang, pengawalseliaan dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; keupayaan kami untuk mengenal pasti dan menyelesaikan pengambilalihan, pelupusan aset, atau pakatan strategik dengan syarat yang menguntungkan, serta untuk menjalankan usaha wajar dengan berkesan, mengintegrasikan perniagaan yang diperoleh, melaksanakan dan mengekalkan pakatan strategik serta mencapai sinergi yang dijangkakan berkaitan dengan urus niaga tersebut; risiko ekonomi, politik dan lain-lain yang wujud dalam menjalankan operasi di negara asing dan dalam mata wang asing; kegagalan untuk mengekalkan hubungan buruh yang memuaskan; keupayaan kami untuk menarik, membangun, memotivasikan dan mengekalkan hubungan yang baik dengan tenaga kerja kami; kesan prosiding undang-undang, tuntutan, dakwaan dan siasatan pengawalseliaan; kesan sebarang caj susut nilai terhadap muhibah atau aset jangka panjang kami; kesan terhadap perniagaan akibat peristiwa politik, pertikaian perdagangan dan antarabangsa, peperangan, ancaman atau tindakan keganasan, serta bencana alam; perubahan dalam dasar kerajaan, undang-undang atau peraturan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan terhadap peraturan alam sekitar atau berlakunya peristiwa penting lain di luar kawalan kami; perubahan dalam kadar cukai atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; risiko yang menjejaskan keupayaan kami untuk mendapatkan dana pada kadar yang berpatutan dan faktor lain yang mempengaruhi akses kami kepada pembiayaan mencukupi untuk pertumbuhan dan pengembangan masa depan; kenaikan kadar faedah yang boleh meningkatkan kos pinjaman; gangguan, insiden keselamatan, atau kegagalan berkaitan sistem, proses dan laman teknologi maklumat; risiko yang menjejaskan kesinambungan dasar dividen kami; dan keupayaan kami untuk mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan terhadap pelaporan kewangan.

Kenyataan pandang ke hadapan kami hanya menyatakan tarikh kenyataan itu dibuat, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang kenyataan pandang ke hadapan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan itu sebagai hasil daripada maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih daripada kenyataan ini, pelabur dan orang lain tidak seharusnya membuat kesimpulan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk mendapatkan penerangan lanjut tentang risiko ini dan risiko lain, lihat “Faktor Risiko” dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2024 dan laporan susulan kami pada Borang 10-Q dan Borang 8- K yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

September 30, Change

%



Nine Months Ended

September 30, Change

%



2025 2024 2025 2024 Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288 Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4% Operating expenses 203 198 3% 604 578 4% Other operating expense (income), net — 1 (15 ) 5 Restructuring/impairment charges 3 12 13 38 Operating income 249 268 (7%) 796 721 10% Financing costs 7 1 28 30 Net (gain) on sale of business — (8 ) — (90 ) Other non-operating expense 1 2 1 2 Income before income taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%) Provision for income taxes 69 84 198 222 Net income 172 189 (9%) 569 557 2% Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 5 5 Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.3 65.3 64.4 65.6 Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4% Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 915 $ 997 Short-term investments 6 11 Accounts receivable, net 1,312 1,093 Inventories 1,225 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 58 67 Total current assets 3,516 3,355 Property, plant and equipment, net 2,435 2,264 Intangible assets, net 1,273 1,264 Other non-current assets 609 561 Total assets $ 7,833 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 57 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,221 1,237 Total current liabilities 1,278 1,281 Long-term debt 1,741 1,787 Other non-current liabilities 490 486 Total liabilities 3,509 3,554 Share-based payments subject to redemption 58 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,156 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and 13.3 shares at September 30, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 ) Retained earnings 5,497 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,238 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,259 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,833 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 569 $ 557 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 50 45 Net (gain) on sale of business — (90 ) Impairment charges 6 26 Deferred income taxes 2 19 Margin accounts 3 7 Changes in other trade working capital (235 ) 248 Other (21 ) 28 Cash provided by operating activities 539 1,000 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (298 ) (170 ) Proceeds from sale of business 12 255 Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) — Other (5 ) (6 ) Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79 Cash from financing activities Payments on borrowings, net (37 ) (12 ) Commercial paper borrowings, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (134 ) (87 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 ) Cash used for financing activities (340 ) (601 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 21 (2 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

% Nine Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

% 2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% —% Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%) All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6% Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21% Food & Industrial Ingredients–LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3% Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%) All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%) Adjusted Operating Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4% Restructuring and resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 ) Impairment charges — (8 ) (6 ) (26 ) Other matters (2 ) — 9 (9 ) Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%

Nota kepada Jualan Bersih

(i) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak AS$7 juta dan AS$11 juta bagi suku ketiga tahun 2025 dan 2024, serta AS$25 juta dan AS$42 juta bagi tahun semasa sehingga kini bagi 2025 dan 2024. (ii) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak AS$12 juta dan AS$13 juta bagi suku ketiga tahun 2025 dan 2024, serta AS$39 juta dan AS$33 juta bagi tahun semasa sehingga kini bagi 2025 dan 2024. (iii) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak AS$25 juta dan AS$19 juta bagi suku ketiga tahun 2025 dan 2024, serta AS$85 juta dan AS$70 juta bagi tahun semasa sehingga kini bagi 2025 dan 2024. (iv) Setelah ditolak jualan antara segmen sebanyak AS$3 juta dan AS$4 juta bagi suku ketiga tahun 2025 dan 2024, serta AS$10 juta dan AS$11 juta bagi tempoh tahun sehingga kini bagi 2025 dan 2024.

II. Maklumat Bukan GAAP

Untuk menambah keputusan kewangan disatukan yang disediakan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat (“GAAP”), ukuran kewangan sejarah bukan GAAP digunakan yang mengecualikan item GAAP tertentu seperti kos penstrukturan semula dan segmentasi semula, keuntungan bersih daripada penjualan perniagaan, caj penurunan nilai, item cukai Mexico dan item tertentu lain. Terma “terlaras” digunakan secara umum apabila merujuk kepada ukuran kewangan bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Dengan mendedahkan ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berhasrat untuk menyediakan pelabur perbandingan yang lebih bermakna dan konsisten bagi hasil operasi dan arah aliran Syarikat untuk tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama-sama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi Syarikat yang apabila dilihat dengan hasil GAAP-nya, memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan arah aliran yang mempengaruhi perniagaannya. Ukuran kewangan yang dijangkakan mungkin tidak mencerminkan caj, kos dan/atau keuntungan masa hadapan yang secara semula jadi sukar untuk diramal dan dianggarkan disebabkan oleh masa, kesan dan/atau kepentingannya yang tidak diketahui. Pelarasan bukan GAAP secara umumnya dilakukan untuk ukuran kewangan terlaras, yang meningkatkan keyakinan pengurusan dalam keupayaannya untuk meramal ukuran kewangan terlaras berbanding keupayaannya untuk meramal ukuran kewangan GAAP. Ukuran bukan GAAP ini, termasuk ukuran dijangka bukan GAAP, perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti untuk atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP; oleh itu, maklumat bukan GAAP Syarikat tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyelarasan bagi setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang setanding disediakan dalam jadual di bawah.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-

GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09 Impairment charges (iii) — — 4 0.06 Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60





Three Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 9 0.14 Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41 Other matters (iv) — — 7 0.11 Tax item–Mexico (v) 8 0.12 12 0.18 Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02

Pendapatan bersih dan EPS mungkin tidak dijumlahkan atau dikira semula kerana pembundaran.

Nota

(i) Bagi tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025, kami telah merekodkan caj penstrukturan sebelum cukai masing-masing sebanyak AS$3 juta dan AS$7 juta, yang sebahagian besarnya berkaitan dengan kos penamatan operasi susulan penutupan kilang yang telah diumumkan sebelum ini serta caj penstrukturan lain yang berkaitan. Bagi tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, kami telah merekodkan caj penstrukturan semula sebelum cukai masing-masing sebanyak AS$6 juta dan AS$12 juta, yang sebahagian besarnya berkaitan dengan penstrukturan semula segmen perniagaan yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. (ii) Dalam tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, terdapat keuntungan sebelum cukai sebanyak AS$8 juta dan AS$90 juta daripada penjualan perniagaan di Korea Selatan. (iii) Sepanjang tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025, kami telah merekodkan caj susut nilai sebelum cukai sebanyak $6 juta terhadap pelaburan ekuiti kami. Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, kami merekodkan AS$26 juta caj kemerosotan sebelum cukai, termasuk caj kemerosotan sebelum cukai sebanyak AS$8 juta yang berkaitan dengan hartanah, loji dan peralatan yang berkaitan dengan operasi pembuatan di United Kingdom pada tahun tiga bulan berakhir 30 September 2024 dan AS$18 juta terutamanya untuk pelaburan kaedah ekuiti pada suku kedua 2024. (iv) Sepanjang tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 Jun 2025, terdapat manfaat sebelum cukai sebanyak $2 juta dan $9 juta, yang sebahagian besarnya berkaitan dengan pemulihan insurans dan keputusan mahkamah yang memihak kepada kami berhubung cukai tidak langsung tertentu terhadap Brazil. (iii) Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, terdapat caj sebelum cukai sebanyak AS$9 juta untuk kerosakan puting beliung yang ditanggung di gudang AS. (v) Kami telah merekodkan peruntukan cukai sebanyak AS$3 juta dan AS$10 juta bagi tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025, serta manfaat cukai sebanyak AS$8 juta dan AS$12 juta bagi tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, hasil daripada pergerakan mata wang peso Mexico berbanding dolar AS dan kesannya terhadap pengukuran semula penyata kewangan Mexico sepanjang tempoh tersebut. (vi) Sepanjang tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025, kami telah membuat perubahan terhadap status pelaburan semula kekal bagi satu sekutu asing, pengukuran semula cukai tertunda negeri di Amerika Syarikat, pengambilan semula manfaat cukai Amerika Syarikat tahun sebelumnya, serta kesan cukai daripada pelarasan bukan GAAP yang dinyatakan di atas. Kesan ini sebahagiannya diimbangi oleh manfaat daripada keupayaan kami untuk merealisasikan kerugian cukai masa hadapan terhadap Kanada dan faedah ke atas manfaat cukai yang telah diiktiraf sebelum ini bagi insentif tempatan tertentu terhadap Brazil yang sebelum ini dikenakan cukai.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12 Impairment charges (iii) — 8 6 26 Other matters (iv) 2 — (9 ) 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768

Untuk nota (i) hingga (iv), lihat nota (i) hingga (iv) yang disertakan dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan Pendapatan Sesaham Dicairkan (“EPS”) kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan EPS Dicairkan Terlaras.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30, 2025 Nine Months Ended September 30, 2025 Income before Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 — 7 1 Impairment charges (iii) — — 6 2 Other matters (iv) 2 1 (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 3 — 10 Other tax matters (vi) — (8 ) — (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%









Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8% $ 779 $ 222 28.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 8 2 26 (2 ) Other matters (iv) — — 9 2 Tax item–Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9% $ 736 $ 197 26.8%

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang disertakan dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan Pendapatan Sesaham Dicairkan (“EPS”) kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan EPS Dicairkan Terlaras.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09 Impairment charges (iii) 0.06 0.06 Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (0.15 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 0.09 0.09 Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang disertakan dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan Pendapatan Sesaham Dicairkan (“EPS”) kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan EPS Dicairkan Terlaras.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 26.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iii) 0.1 % 0.1 % Other matters (iv) — % — % Tax item–Mexico (v) 1.0 % 1.0 % Other tax matters (vi) (0.5 %) (0.5 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.0 %

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang disertakan dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan Pendapatan Sesaham Dicairkan (“EPS”) kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP yang boleh dikaitkan dengan Ingredion dan EPS Dicairkan Terlaras.