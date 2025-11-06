Ingredion Incorporated 2025 年第三季度业绩报告

 | Source: Ingredion Incorporated Ingredion Incorporated

Westchester, IL

  • 2025 年第三季度，报告口径及调整后*的营业收入与 2024 年同期相比分别下降 7% 和 10%
  • 2025 年第三季度报告口径及调整后的每股收益 (EPS) 分别为 2.61 美元和 2.75 美元；2024 年同期分别为 2.83 美元和 3.05 美元
  • 将全年报告口径 EPS 预期上调至 11.11 至 11.31 美元区间，并将调整后 EPS 预期提高至 11.10 至 11.30 美元区间

伊利诺伊州韦斯特切斯特, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的食品和饮料制造业配料解决方案提供商，Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 今日公布其 2025 年第三季度业绩。

Ingredion 总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示：“本季度，Ingredion 多元化业务组合的优势愈加凸显。我们的质构与健康解决方案部门再次实现销售量与营业利润的强劲增长；而食品与工业配料业务则受美国最大生产基地需求走弱及运营挑战所拖累。

质构与健康解决方案部门表现稳健，销售量增长 4%，其中美国和加拿大及亚太地区的清洁标签配料解决方案实现两位数增长。 我们的解决方案组合涵盖定制配方和差异化产品，其净销售额增速超过了该部门整体水平。 未来几个季度即将完成的新专业解决方案产能投资，将进一步提升我们满足客户日益增长的配方改良需求的能力。”

“美国/加拿大区食品与工业配料业务营业利润下降 18%，主要由于六月底芝加哥工厂发生火灾后持续面临生产挑战，同时零售价格上涨导致消费者对于饮料和食品的需求缩减。 拉丁美洲区食品与工业配料业务营业利润同比下滑 11%，主要由于酿酒客户及产品组合管理，以及整体酿酒行业需求疲软。 此外，本季度拉美地区消费者需求普遍走弱，高通胀、利率攀升及市场不确定性对 GDP 增长造成影响。”

“在瞬息万变的宏观经济环境中，我们的战略支柱持续指引三大重点方向：实现盈利增长、加速创新、提升运营效能。 我们将继续将资本投入于有机增长机会及并购活动，以拓展并强化质构与健康解决方案组合。 我们也将持续致力于通过股息分红和股份回购向股东回馈资本。”

* 报告结果根据美国公认会计准则 (“GAAP”) 编制。 调整后的财务指标为非 GAAP 财务指标。 请参见简明综合财务报表后的补充财务信息中的“II. 非 GAAP 信息”，以了解非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 指标之间的对账表。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

 3Q24
3Q25 
Reported Diluted EPS$2.83$2.61 
Impairment charges 0.08  
Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05 
Net gain on sale of business (0.21)  
Tax items and other matters 0.27 0.09 
Adjusted Diluted EPS**$3.05$2.75 
      

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

 3Q25  
Total items affecting adjusted diluted EPS**(0.30) 
Total operating items(0.31) 
Margin(0.22) 
Volume(0.12) 
Foreign exchange0.03  
Other income  
Total non-operating items0.01  
Financing costs(0.06) 
Non-controlling interests  
Tax rate0.02  
Shares outstanding0.05  

** 总额可能因四舍五入而无法加总或重新计算

业务回顾

Ingredion 整体情况
Net Sales

$ in millions2024FX
Impact		VolumeS. Korea
Volume*		Price
Mix		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter1,87015(39)(30)1,816(3%)(4%)
Year-to-Date5,630(28)(11)(24)(105)5,462(3%)(2%)

* 表示因出售韩国业务而导致的销量损失

  • 第三季度净销售额较去年同期下降 3%。 销售额下降主要受价格组合变动影响，尤其是原材料成本下降，以及食品与工业配料 (F&II) 各部门销量减少所致，部分被质构与健康解决方案 (T&HS) 销量增长所抵消。

Reported Operating Income

$ in millions2024FX
Impact		Business
Drivers		Restructuring/
Impairment		Other2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter2683(31)11(2)249(7%)(8%)
Year-to-Date721(1)33251879610%11%
         

Adjusted Operating Income

$ in millions2024FX
Impact		Business
Drivers		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter2823(31)254(10%)(11%)
Year-to-Date768(1)338004%4%
       

营业收入

  • 第三季度报告和调整后的营业收入分别为 2.49 亿美元和 2.54 亿美元。 报告营业收入与调整后营业收入之间的差异主要归因于我们 Cost2Compete 计划产生的重组成本。 剔除外汇影响后，报告和调整后营业收入较去年同期分别下降 8% 和 11%。

质构与健康解决方案部
Net Sales

$ in millions2024FX
Impact		VolumePrice
Mix		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter6001221(28)6051%(1%)
Year-to-Date1,7852481(84)1,8061%
        

Segment Operating Income

$ in millions2024FX
Impact		Business
Drivers		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter96271059%7%
Year-to-Date25655431523%21%
       
  • 由于原材料和投入成本降低以及销量的增加，质构与健康解决方案部第三季度的营业收入为 1.05 亿美元，较去年同期增加 900 万美元，但其中一部分由不利的价格组合所抵消。 剔除外汇影响后，分部营业收入上升 7%。

拉美地区食品与工业配料部
Net Sales

$ in millions2024FX
Impact		VolumePrice
Mix		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter6205(44)4585(6%)(7%)
Year-to-Date1,866(39)(80)71,754(6%)(4%)
        

Segment Operating Income

$ in millions2024FX
Impact		Business
Drivers		Argentina
JV		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter1311(13)(3)116(11%)(12%)
Year-to-Date362(4)663702%3%
        
  • 拉美地区食品与工业配料分部第三季度营业利润为 1.16 亿美元，较去年同期减少 1,500 万美元，主要受啤酒行业销量下滑、客户与产品组合调整，以及消费者需求疲软的影响。 剔除外汇影响后，分部营业收入下降 12%。

美国/加拿大食品与工业配料部
Net Sales

$ in millions2024FX
Impact		VolumePrice
Mix		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter548(1)(30)(10)507(7%)(7%)
Year-to-Date1,644(9)(50)(35)1,550(6%)(5%)
        

Segment Operating Income

$ in millions2024FX
Impact		Business
Drivers		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter99(18)81(18%)(18%)
Year-to-Date291(3)(29)259(11%)(10%)
       
  • 美国/加拿大食品与工业配料部第三季度的营业收入为 8100 万美元，较去年同期减少 1800 万美元。 这一下降主要源于我们一家大型制造工厂持续面临的生产挑战，以及饮料和食品需求低于预期。

所有其他分部**
Net Sales

$ in millions2024FX
Impact		VolumeS. Korea
Volume*		Price
Mix		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter102(1)14411917%18%
Year-to-Date335(4)38(24)73525%6%

* 表示因出售韩国业务而导致的销量损失

Segment Operating Loss

$ in millions2024FX
Impact		Business
Drivers		2025ChangeChange
excl. FX
Third Quarter(4)(4)NMNM
Year-to-Date(18)112(5)NMNM
       
  • 所有其他分部第三季度营业亏损额与去年同期持平，植物蛋白业务业绩的改善被巴基斯坦业务利润下降所抵消。

** 所有其他分部包括多个运营分部的业务，这些分部未单独或合并归类为可报告分部。 所有其他分部的净销售额主要来自巴基斯坦业务的甜味剂和淀粉销售、PureCircle 和减糖业务的甜叶菊及其他配料销售，以及蛋白质强化业务的豌豆蛋白配料销售。

其他财务项目

  • 截至 2025 年 9 月 30 日，总债务为 18 亿美元，现金及短期投资总额为 9.21 亿美元；而截至 2024 年 12 月 31 日，该两项数据分别为 18 亿美元和 10 亿美元。
  • 第三季度净融资成本为 700 万美元，高于 2024 年同期的 100 万美元，主要因本季度外汇收益减少所致。
  • 第三季度报告及调整后有效税率分别为 28.6% 和 26.4%，而去年同期则分别为 30.8% 和 26.9%。 报告有效税率下降主要受两方面因素影响：上年同期税务当局的不利裁决，以及墨西哥比索对美元汇率的变动。 这些影响部分被以下因素抵消：2025 年第三季度某海外子公司永久性再投资状态的变更，以及 2024 年韩国业务出售相关的税务处理。
  • 截至 2025 年 9 月 30 日，净资本支出为 2.98 亿美元。

股息和股票回购

第三季度，公司向股东支付股息 5,400 万美元，并于 2025 年 8 月 27 日宣布派发每股 0.82 美元的季度股息（此前季度为每股 0.80 美元），该股息已于 2025 年 10 月 21 日支付。这标志着公司已连续第 11 年实现年度股息增长。 截至 2025 年 9 月 30 日，公司已回购普通股，总金额达 1.34 亿美元。

2025 年全年最新展望

公司预期 2025 年全年报告的每股收益将在 11.11 至 11.31 美元之间，调整后的每股收益将在 11.10 至 11.30 美元之间。

本预测范围反映截至 2025 年 10 月底实施的关税水平。 此外，这一预测范围不包括与收购相关的整合和重组成本，以及任何潜在的减值成本。

公司目前预计 2025 全年净销售额将与去年持平至出现低个位数下滑，其中质构与健康解决方案的销量增长将被原材料成本下降带来的价格组合下滑以及预期的汇率影响所抵消。

预计报告与调整后营业利润均将实现低至中个位数增长。

2025 年全年展望如下：在销量增长的带动下，质构与健康解决方案业务的营业收入预计将实现高双位数增长；拉美地区食品与工业配料业务预计持平或实现低个位数增长；美国和加拿大食品与工业配料业务预计将出现低双位数下降；而所有其他业务的营业收入仍预计将接近盈亏平衡水平。

公司预计 2025 年全年企业成本将实现高个位数增长，主要受 IT 投资和推进数字基础设施建设的相关项目成本驱动。

就 2025 年全年而言，公司预计报告有效税率为 25.5% 至 26.5%，调整后实际税率为 26.0% 至 27.0%。

预计 2025 年全年经营活动现金流将在 8 亿美元至 9 亿美元之间，其中包括恢复对营运资本余额的投资。 全年资本支出预计在 4 亿美元到 4.25 亿美元之间。

电话会议和网上直播详情

Ingredion 将于 2025 年 11 月 4 日（周二）上午 8 时 （中部时间）/上午 9 时 （东部时间）召开电话会议，由总裁兼首席执行官 Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 James Gray 主持。 此电话会议将进行即时网络直播，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 访问。 可通过公司网站查看包含其他财务和运营信息的演示文稿，并可在电话会议开始前几个小时下载。 重播限时提供，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 访问。

关于公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料解决方案提供商，为全球近 120 个国家和地区的众多客户提供服务。 该公司 2024 年年净销售额约为 74 亿美元，致力于将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转化为应用于食品、饮料、动物营养、酿造和工业市场的增值原料解决方案。 凭借 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和超过 11,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。 如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问 ingredion.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》及其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。 Ingredion 拟将这些前瞻性陈述纳入此类陈述的安全港原则。

前瞻性陈述包括但不限于有关我们对 2025 年全年报告和调整后的每股收益、净销售额、报告和调整后的营业收入、分部净销售额和营业收入、公司成本、报告和调整后的有效税率、营业现金流和资本支出的预期，以及有关我们的前景和未来运营、财务状况、销量、现金流、支出或其他财务项目的任何其他陈述，包括对于上述各项的管理层计划或策略及目标，以及上述任何一项所依据的假设、预期或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如 “可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“备考”、“预测”、“展望”、“机会”、“潜在”，或其他类似的表达方式或其反面用法。 其中历史事实陈述之外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。 我们相信这些前瞻性陈述所反映的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法担保这些预期将成为现实。

由于各种风险和不确定性因素，实际结果及发展可能与这些陈述表达或暗示的预期存在重大差异，其中包括：可能会减少对我们生产产品的需求的消费者行为、偏好、需求和观念的改变；地缘政治冲突及其引发的行动，包括其对原材料可得性和价格、能源供应、供应链中断，以及对外汇和利率的波动的影响；全球经济状况的影响，以及影响我们购买原材料或制造或出售产品所在的各个地理区域和国家／地区的客户及消费者的总体政治、经济、商业及市场条件，以及这些因素可能对我们的销售量、产品定价，以及我们从客户收取应收款的能力产生影响；我们对于所服务的主要行业（包括但不限于食品厂、饮品厂、动物营养厂及酿造行业）采购我们产品的依赖，而这些行业也是我们销售额的重要来源；与流行病相关的风险；我们以足以获得市场认可的价格或质量开发或获取新产品和服务的能力；粟米提炼行业及相关行业的竞争和／或客户压力增加，包括在我们的主要产品和副产品（尤其是粟米油）的市场和价格方面，以及将我们主要原材料成本的价格上涨转嫁的能力；价格波动、供应链中断、关税、税费以及影响我们采购、生产流程和交货渠道的原材料、能源成本和可用性、货运和物流成本等方面的短缺；我们控制成本、实现预算和实现预期协同效应的能力，包括我们按时、按预算完成计划维护和投资项目以及有效管理货运、运输成本和对冲活动的能力； 我们生产设施的运营方面的困难以及与产品安全和质量相关的责任承担；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以优惠条件成功确定并完成收购、剥离或策略联盟的能力，以及我们成功开展尽职调查、整合所收购业务或实施和维持策略联盟并在上述所有方面实现预期协同作用的能力；在国外进行业务和以外币进行交易所固有的经济、政治和其他风险；未能维持令人满意的劳资关系；我们吸引、发展、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；法律和监管程序、诉讼、索赔和调查的影响；减值费用对我们的商誉或长期资产的影响；政治事件、贸易和国际争端、战争、威胁或恐怖主义行为以及自然灾害对我们业务的影响；政府政策、法律或法规的变化以及法律合规成本，包括遵守环境法规或我们无法控制的其他重大事件的发生；我们税率的变化或承担额外所得税责任；影响我们以合理利率筹集资金的风险以及其他影响我们获得充足资金以支持未来增长和拓展的因素；可能增加我们借贷成本的利率上升；信息技术系统、程序和站点的中断、安全事故或故障；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅代表截止陈述日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新陈述或未来事件后陈述日期后的事件或情况或发展。 如果我们确实更新或更正了其中一项或多项陈述，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。 有关这些和其他风险的进一步描述，请参见向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（10-K 表格）以及后续报告（10-Q 和 8-K 表格）中收录的“风险因素”和其他信息。

联系人：
投资者：Noah Weiss，773-896-5242
媒体：Rick Wion，708-209-6323

Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Income
(Unaudited)
(dollars and shares in millions, except per share data)
         
 

 Three Months Ended
September 30,		 Change
%

 Nine Months Ended
September 30,		 Change
%

  2025  2024    2025   2024  
Net sales $1,816 $1,870  (3%) $5,462  $5,630  (3%)
Cost of sales  1,361  1,391     4,064   4,288   
Gross profit  455  479  (5%)  1,398   1,342  4%
Operating expenses  203  198  3%  604   578  4%
Other operating expense (income), net    1     (15)  5   
Restructuring/impairment charges  3  12     13   38   
Operating income  249  268  (7%)  796   721  10%
Financing costs  7  1     28   30   
Net (gain) on sale of business    (8)       (90)  
Other non-operating expense  1  2     1   2   
Income before income taxes  241  273  (12%)  767   779  (2%)
Provision for income taxes  69  84     198   222   
Net income  172  189  (9%)  569   557  2%
Less: Net income attributable to non-controlling interests  1  1     5   5   
Net income attributable to Ingredion $171 $188  (9%) $564  $552  2%
             
Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders:            
             
Weighted average common shares outstanding:            
Basic  64.3  65.3     64.4   65.6   
Diluted  65.4  66.5     65.5   66.6   
             
Earnings per common share of Ingredion:            
Basic $2.66 $2.88  (8%) $8.76  $8.41  4%
Diluted $2.61 $2.83  (8%) $8.61  $8.29  4%


Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Balance Sheets
(dollars and shares in millions, except per share amounts)
     
  September 30,
2025		 December 31,
2024
  (Unaudited) 
Assets    
Current assets:    
Cash and cash equivalents $915  $997 
Short-term investments  6   11 
Accounts receivable, net  1,312   1,093 
Inventories  1,225   1,187 
Prepaid expenses and assets held for sale  58   67 
Total current assets  3,516   3,355 
Property, plant and equipment, net  2,435   2,264 
Intangible assets, net  1,273   1,264 
Other non-current assets  609   561 
Total assets $7,833  $7,444 
     
Liabilities and stockholders’ equity    
Current liabilities:    
Short-term borrowings $57  $44 
Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale  1,221   1,237 
Total current liabilities  1,278   1,281 
Long-term debt  1,741   1,787 
Other non-current liabilities  490   486 
Total liabilities  3,509   3,554 
     
Share-based payments subject to redemption  58   60 
Redeemable non-controlling interests  7   7 
     
Ingredion stockholders’ equity:    
Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued      
Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2025 and December 31, 2024  1   1 
Additional paid-in capital  1,156   1,152 
Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and 13.3 shares at September 30, 2025 and December 31, 2024) at cost  (1,466)  (1,355)
Accumulated other comprehensive loss  (950)  (1,086)
Retained earnings  5,497   5,092 
Total Ingredion stockholders’ equity  4,238   3,804 
Non-redeemable non-controlling interests  21   19 
Total stockholders’ equity  4,259   3,823 
Total liabilities and stockholders’ equity $7,833  $7,444 


Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
(dollars in millions)
   
 

 Nine Months Ended September 30,
  2025   2024 
Cash from operating activities    
Net income $569  $557 
Non-cash charges to net income:    
Depreciation and amortization  165   160 
Mechanical stores expense  50   45 
Net (gain) on sale of business     (90)
Impairment charges  6   26 
Deferred income taxes  2   19 
Margin accounts  3   7 
Changes in other trade working capital  (235)  248 
Other  (21)  28 
Cash provided by operating activities  539   1,000 
Cash from investing activities    
Capital expenditures and mechanical stores purchases, net  (298)  (170)
Proceeds from sale of business  12   255 
Investments in unconsolidated affiliates, net  (11)   
Other  (5)  (6)
Cash (used for) provided by investing activities  (302)  79 
Cash from financing activities    
Payments on borrowings, net  (37)  (12)
Commercial paper borrowings, net     (327)
Repurchases of common stock, net  (134)  (87)
Common stock activity for share-based compensation, net  (12)  21 
Purchases of non-controlling interests     (40)
Dividends paid, including to non-controlling interests  (157)  (156)
Cash used for financing activities  (340)  (601)
Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents  21   (2)
(Decrease) increase in cash and cash equivalents  (82)  476 
Cash and cash equivalents, beginning of period  997   401 
Cash and cash equivalents, end of period $915  $877 


Ingredion Incorporated
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
 
I. Segment Information of Net Sales and Operating Income
 
 

 Three Months Ended
September 30,		 Change
%		 Change
Excl. FX
%		 Nine Months Ended
September 30,		 Change
%		 Change
Excl. FX
%
  2025   2024     2025   2024   
Net Sales:                
Texture & Healthful Solutions (i) $605  $600  1% (1%) $1,806  $1,785  1% —%
Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii)  585   620  (6%) (7%)  1,754   1,866  (6%) (4%)
Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii)  507   548  (7%) (7%)  1,550   1,644  (6%) (5%)
All Other (iv)  119   102  17% 18%  352   335  5% 6%
Total Net Sales $1,816  $1,870  (3%) (4%) $5,462  $5,630  (3%) (2%)
                 
Operating Income (Loss):                
Texture & Healthful Solutions $105  $96  9% 7% $315  $256  23% 21%
Food & Industrial Ingredients–LATAM  116   131  (11%) (12%)  370   362  2% 3%
Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada  81   99  (18%) (18%)  259   291  (11%) (10%)
All Other  (4)  (4) NM NM  (5)  (18) NM NM
Corporate  (44)  (40) (10%) (10%)  (139)  (123) (13%) (13%)
Adjusted Operating Income  254   282  (10%) (11%)  800   768  4% 4%
Restructuring and resegmentation costs  (3)  (6)      (7)  (12)    
Impairment charges     (8)      (6)  (26)    
Other matters  (2)         9   (9)    
Total Operating Income $249  $268  (7%) (8%) $796  $721  10% 11%
                         

净销售额说明

(i)扣除 2025 年 和 2024 年第三季度分部间销售额 700 万美元和 1100 万美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的分部间销售额 2500 万美元和 4200 万美元。
(ii)扣除 2025 年 和 2024 年第三季度分部间销售额 1200 万美元和 1300 万美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的分部间销售额 3900 万美元和 3300 万美元。
(iii)扣除 2025 年 和 2024 年第三季度分部间销售额 2500 万美元和 1900 万美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的分部间销售额 8500 万美元和 7000 万美元。
(iv)扣除 2025 年 和 2024 年第三季度分部间销售额 300 万美元和 400 万美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的分部间销售额 1000 万美元和 1100 万美元。
  

II. 非 GAAP 信息

为补充美国公认会计原则（下称“GAAP”）编制的综合财务业绩，公司使用了非 GAAP 历史财务指标，其中不包括某些 GAAP 项目，如重组和重新划分成本、出售业务净收益、减值费用、墨西哥税项和其他特定项目。 当提及这些非 GAAP 财务指标时，通常会用到“调整后”一词。

管理层内部使用非 GAAP 财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前业绩。 通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对公司呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。 这些非 GAAP 财务指标是与按照 GAAP 呈现的结果相补充且结合使用的，它们反映了公司观察经营方面的另一种视角，与公司 GAAP 结果一同审视时，能够更全面地理解影响公司业务的因素和趋势。 预期性财务指标可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。 非 GAAP 调整通常针对调整后的财务指标进行，这会增强管理层对预测调整后财务指标能力的信心，多于对预测 GAAP 财务指标能力的信心。 这些非 GAAP 指标（包括非 GAAP 预期指标）应被视为按照 GAAP 核算的相应指标的补充，而不是替代，也并无更高的优先级。

非 GAAP 财务指标未按照 GAAP 编制，因此公司的非 GAAP 信息未必与其他公司呈现的同类标题指标有可比性。 下表提供了每项非 GAAP 财务指标根据最具可比性的 GAAP 指标调整的结果。

Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-
GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS
(Unaudited)
     
  Three Months Ended
September 30, 2025		 Nine Months Ended
September 30, 2025
  (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted
Net income attributable to Ingredion $171  $2.61  $564  $8.61 
         
Adjustments:        
         
Restructuring and resegmentation costs (i)  3   0.05   6   0.09 
         
Impairment charges (iii)        4   0.06 
         
Other matters (iv)  1   0.02   (7)  (0.10)
         
Tax item–Mexico (v)  (3)  (0.05)  (10)  (0.15)
         
Other tax matters (vi)  8   0.12   6   0.09 
         
Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $180  $2.75  $563  $8.60 


 Three Months Ended
September 30, 2024		 Nine Months Ended
September 30, 2024
 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS
Net income attributable to Ingredion$188  $2.83  $552  $8.29 
        
Adjustments:       
        
Restructuring and resegmentation costs (i) 5   0.08   9   0.14 
        
Net gain on sale of business (ii) (14)  (0.21)  (86)  (1.29)
        
Impairment charges (iii) 6   0.08   28   0.41 
        
Other matters (iv)       7   0.11 
        
Tax item–Mexico (v) 8   0.12   12   0.18 
        
Other tax matters (vi) 10   0.15   12   0.18 
        
Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion$203  $3.05  $534  $8.02 
                

净利润和每股收益可能因四舍五入而未加总或重新计算。

说明

(i)在截至 2025 年 9 月 30 日的三个月及九个月期间，我们分别记录了 300 万美元和 700 万美元的税前重组费用，主要涉及先前宣布的工厂停产后产生的拆迁成本及架构调整支出。 而在截至 2024 年 9 月 30 日的同期两个阶段，我们分别记录了 600 万美元和 1200 万美元的税前业务板块重组费用，这些费用主要与 2024 年 1 月 1 日生效的业务板块重新划分相关。
(ii)在截至 2024 年 9 月 30 日的三个月及九个月期间，我们分别确认了 800 万美元和 9000 万美元的韩国业务出售税前收益。
(iii)在截至 2025 年 9 月 30 日的九个月期间，我们记录了 600 万美元的股权投资税前减值费用。 在截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，我们记录了 2600 万美元的税前减值费用，其中包括截至 2024 年 9 月 30 日三个月期间与英国制造业务相关的物业、厂房和设备方面的 800 万美元税前减值费用，以及 2024 年第二季度主要与权益法投资相关的 1800 万美元税前减值费用。
(iv)截至 2025 年 9 月 30 日的三个月和九个月期间，我们分别计入 200 万美元的税前费用和 900 万美元的税前收益，主要与保险理赔款以及某些间接税项的有利裁决有关。 截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，美国一仓库因龙卷风造成的损失计入税前费用 900 万美元。
(v)我们记录了截至 2025 年 9 月 30 日三个月和九个月的 300 万美元和 1000 万美元税务计提，以及截至 2024 年 9 月 30 日三个月和九个月的 800 万美元和 1200 万美元税务收益，这是由于墨西哥比索兑美元汇率波动及其对该期间墨西哥财务报表重计量的影响所致。
(vi)在截至 2025 年 9 月 30 日三个月和九个月期间，我们变更了某海外子公司的永久性再投资状态、重新计量美国各州递延所得税、追回往年度美国税收优惠，以及处理上述非 GAAP 调整项的税务影响。 其中一部分被我们在加拿大实现未来税损结转所带来的收益，以及之前确认的巴西某些地方应税激励措施的税收优惠利息所抵消。


Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
    
 

Three Months Ended
September 30,		 Nine Months Ended
September 30,
2025 2024 2025 2024
Operating income$249 $268 $796  $721
        
Adjustments:       
        
Restructuring and resegmentation costs (i) 3  6  7   12
        
Impairment charges (iii)   8  6   26
        
Other matters (iv) 2    (9)  9
        
Non-GAAP adjusted operating income$254 $282 $800  $768
             

有关说明 (i) 至 (iv)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
    
 

Three Months Ended September 30, 2025 Nine Months Ended September 30, 2025
Income before Income Taxes
(a)		 Provision for
Income Taxes
(b)		 Effective
Income
Tax Rate (b/a)		 Income before
Income Taxes
(a)		 Provision for
Income Taxes
(b)		 Effective
Income
Tax Rate (b/a)
As Reported$241 $69  28.6% $767  $198  25.8%
            
Adjustments:           
            
Restructuring and resegmentation costs (i) 3       7   1   
            
Impairment charges (iii)        6   2   
            
Other matters (iv) 2  1     (9)  (2)  
            
Tax item–Mexico (v)   3        10   
            
Other tax matters (vi)   (8)       (6)  
            
Adjusted Non-GAAP$246 $65  26.4% $771  $203  26.3%


 

Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024
Income before
Income Taxes
(a)		 Provision for
Income Taxes
(b)		 Effective
Income
Tax Rate (b/a)		 Income before
Income Taxes
(a)		 Provision for
Income Taxes
(b)		 Effective
Income
Tax Rate (b/a)
As Reported$273  $84  30.8% $779  $222  28.5%
            
Adjustments:           
            
Restructuring and resegmentation costs (i) 6   1     12   3   
            
Net gain on sale of business (ii) (8)  6     (90)  (4)  
            
Impairment charges (iii) 8   2     26   (2)  
            
Other matters (iv)         9   2   
            
Tax item–Mexico (v)    (8)       (12)  
            
Other tax matters (vi)    (10)       (12)  
            
Adjusted Non-GAAP$279  $75  26.9% $736  $197  26.8%
                    

有关说明 (i) 至 (vi)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)
to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)
(Unaudited)
  
 

Expected EPS Range
for Full-Year2025
Low End of
Guidance		 High End of
Guidance
GAAP EPS$11.11  $11.31 
    
Adjustments:   
    
Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09   0.09 
    
Impairment charges (iii) 0.06   0.06 
    
Other matters (iv) (0.10)  (0.10)
    
Tax item–Mexico (v) (0.15)  (0.15)
    
Other tax matters (vi) 0.09   0.09 
    
Adjusted EPS$11.10  $11.30 
        

有关说明 (i) 至 (vi)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)
to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)
(Unaudited)
  
 

Expected Effective Income
Tax Rate Range
for Full-Year2025
Low End of
Guidance		 High End of
Guidance
GAAP ETR25.5% 26.5%
    
Adjustments:   
    
Restructuring and resegmentation costs (i)(0.1%) (0.1%)
    
Impairment charges (iii)0.1% 0.1%
    
Other matters (iv)% %
    
Tax item–Mexico (v)1.0% 1.0%
    
Other tax matters (vi)(0.5%) (0.5%)
    
Adjusted ETR26.0% 27.0%
      

有关说明 (i) 至 (vi)，请参阅包含在“Ingredion 应占 GAAP 净收入及摊薄 EPS 与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入及调整后摊薄 EPS 的对账”中的说明 (i) 至 (vi)。


