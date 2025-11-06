Ingredion Incorporated 於 2025 年第三季度業績報告

2025 年第三季度按報告基準及經調整 * 的營運收入，比 2024 年同期分別下降 7% 及 10%

的營運收入，比 2024 年同期分別下降 7% 及 10% 2025 年第三季度報告每股盈利及調整後每股盈利 (EPS) 分別為 2.61 美元和 2.75 美元，而 2024 年第三季度則分別為 2.83 美元及 3.05 美元

全年報告每股盈利指引調整為 11.11 美元至 11.31 美元範圍，調整後每股盈利指引調整為 11.10 美元至 11.30 美元範圍



伊利諾州韋斯特切斯特, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品和飲料製造行業方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)，於今天發佈了 2025 年第三季度的業績報告。

Ingredion 總裁兼行政總裁 Jim Zallie 表示：「本季度充分展示 Ingredion 多元化業務組合的優勢所在，我們的 Texture & Healthful Solutions (T&HS) 業務部門再度帶來強勁的銷售量及營運收入增長，而食品與工業原料 (F&II) 業務則因需求下降及美國最大生產設施營運挑戰而遭受影響。」

「T&HS 表現穩健，銷售量提升 4%，其中美國/加拿大及亞太區的潔淨標籤配料解決方案更以雙位數增幅領跑。 我們的解決方案組合由定制配方及獨特產品組成，其增長率超越該業務部門的淨銷售增長。 預計未來幾季內落成的新專門解決方案產能投資項目，將加強我們應對客戶對配方改良的持續增長需求。」

我們的食品與工業原料—美國/加拿大業務部門營運收入下跌了 18%，主因在於芝加哥廠房在 6 月底發生火災後生產運作持續受阻，以及零售價格上升導致消費者對飲料和食品的需求減少。 我們的食品與工業原料—拉丁美洲業務部門營運收入按年跌了 11%，主要由於釀酒客戶與產品組合管理調整，以及整體釀酒行業需求減弱。 此外，本季度拉丁美洲地區整體消費需求放緩，原因是通脹加劇、利率攀升及不明朗因素影響了當地本地生產總值 (GDP) 增長。」

「在變化萬千且不明朗的宏觀經濟環境下，我方策略支柱持續引導我們專注於提升盈利、加速創新，並在變幻莫測的宏觀經濟環境中推動營運卓精益求精。 我們將持續投放資金發展自然增長機遇及併購 (M&A) 活動，以擴展和強化我們的 T&HS 解決方案組合。 同時，我們始終堅守承諾，致力透過派發股息和回購股份，將資本回饋股東。

*報告的結果符合美國一般公認會計原則（「GAAP」）。 調整後的財務指標屬於非 GAAP 財務指標。 請參閱 緊接在簡明綜合財務報表名為「II. 非 GAAP 資訊」的補充財務資訊，以查看將這些非 GAAP 財務指標根據最直接可比的 GAAP 指標調整的對賬。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q24

3Q25 Reported Diluted EPS $2.83 $2.61 Impairment charges 0.08 — Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05 Net gain on sale of business (0.21) — Tax items and other matters 0.27 0.09 Adjusted Diluted EPS** $3.05 $2.75

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q25 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.30 ) Total operating items (0.31 ) Margin (0.22 ) Volume (0.12 ) Foreign exchange 0.03 Other income — Total non-operating items 0.01 Financing costs (0.06 ) Non-controlling interests — Tax rate 0.02 Shares outstanding 0.05

**總數可能因四捨五入而無法相加或重新計算

業務回顧

Ingredion 整體狀況

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,870 15 (39) — (30) 1,816 (3%) (4%) Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)

*由於出售南韓業務而導致的銷量損失

第三季度淨銷售額比去年同期下跌 3%。 下跌源自食品與工業原料各業務部門的銷量下跌及價格組合變動（主因是原材料成本下降），部分為 T&HS 業務銷量上升所抵銷。



Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%) Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%) Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%

營運收入

第三季度報告營運收入和調整後營運收入分別為 2.49 億美元及 2.54 億美元。 報告的營運收入和調整後營運收入之間的差異，主要歸因於我們 Cost2Compete 計劃所產生的重組成本。 撇除外匯影響後，報告營運收入較去年下跌了 8%，而調整後的營運收入則按年下降 11%。



質地和健康解決方案 (T&HS)

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 600 12 21 (28) 605 1% (1%) Year-to-Date 1,785 24 81 (84) 1,806 1% —

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 96 2 7 105 9% 7% Year-to-Date 256 5 54 315 23% 21%

T&HS 第三季度營運收入為 1.05 億美元，較去年同期提升 900 萬美元，此變化受惠於原材料成本下降及有利銷量影響，部分增幅受到不利價格組合所抵銷。 撇除外匯影響後，業務部門營運收入增長 7%。



食品與工業原料—拉丁美洲

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 620 5 (44) 4 585 (6%) (7%) Year-to-Date 1,866 (39) (80) 7 1,754 (6%) (4%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%) Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%

食品與工業原料—拉丁美洲第三季度營運收入為 1.16 億美元，較去年同期減少 1,500 萬美元，主因為釀酒行業銷量下跌、客戶與產品組合管理調整以及消費需求轉弱。 撇除外匯影響後，該業務部門營運收入下跌 12%。



食品與工業原料—美國/加拿大

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%) Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 99 — (18) 81 (18%) (18%) Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)

食品與工業原料—美國/加拿大第三季度營運收入為 8,100 萬美元，較去年同期下跌 1,800 萬美元。 跌幅主要歸因於我們一間大型生產設施持續面臨的生產挑戰，以及飲料與食品需求量未達預期。



所有其他**

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 102 (1) 14 — 4 119 17% 18% Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%

*由於出售南韓業務而導致的銷量損失

Segment Operating Loss

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter (4) — — (4) NM NM Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM

所有其他業務部門第三季度營運虧損與去年持平，反映植物基蛋白業務改善被巴基斯坦業務利潤下降所抵銷。



** 所有其他包括不單獨或集體分類為可報告業務部門的多個營運業務部門的業務。 所有其他的銷售淨額主要來自巴基斯坦業務的甜味劑和澱粉質銷售、PureCircle 和 Sugar Reduction 業務的甜菊糖和其他原料的銷售，以及蛋白質強化業務的豌豆蛋白原料。

其他財務項目

截至 2025 年 9 月 30 日，總債務為 18 億美元，現金（包括短期投資）為 9.21 億美元，而 2024 年 12 月 31 日的數據分別為 18 億美元和 10 億美元。

第三季度融資成本淨額為 700 萬美元，而 2024 年第三季度為 100 萬美元，這主要是由於本季度外匯收益減少。

第三季度報告和調整後的實際稅率分別為 28.6% 和 26.4%，而去年同期分別為 30.8% 和 26.9%。 報告的實際稅率下降主要源於去年季度稅務機關的不利裁決，以及墨西哥披索兌美元匯率變動。 這些影響部分被我們於 2025 年第三季度對某間海外聯屬公司永久再投資地位的改變，以及 2024 年出售南韓業務相關的稅務處理所抵銷。

截至 2025 年 9 月 30 日，年初至今的資本支出淨額為 2.98 億美元。

股息和股份回購

在第三季度，公司向股東派發 5,400 萬美元股息，並於 2025 年 8 月 27 日宣佈每股 0.82 美元的季度股息（相較之前的季度股息為 0.80 美元），已於 2025 年 10 月 21 日派付，代表著連續第 11 年年度增加。 截至 2025 年 9 月 30 日止年初至今，公司回購了價值 1.34 億美元的普通股。

更新的 2025 年全年展望

公司預計 2025 年全年，報告每股盈利將介乎 11.11 美元至 11.31 美元之間，而調整後每股盈利則介乎 11.10 美元至 11.30 美元之間。

此指引反映截至 2025 年 10 月底生效的關稅水平。 另外，這一指引不包括任何與收購相關的整合和重組成本，以及任何潛在的減值成本。

公司現在預計 2025 年全年銷售淨額將持平至低單位數下降，反映出 T&HS 業務的銷量增長，並且被原材料成本下降轉嫁所導致的價格組合下跌及預期的外匯影響所抵銷。

預計在 2025 年全年，報告及調整後營運收入將會出現低單位數至中單位數字增長。

2025 年全年展望大致如下：T&HS 業務部門的營運收入，受銷售量增長所帶動，現在預計會出現高雙位數字的升幅；食品與工業原料 - 拉丁美洲業務部門的營運收入，預計會持平至出現低個位數字的增幅；食品與工業原料 - 美國/加拿大業務部門的營運收入，預計會出現低個位數字的跌幅；而所有其他業務部門的營運收入，則仍然預計會接近盈虧平衡。

受到資訊科技 (IT) 投資及推動數碼基礎設施的項目相關成本所帶動，2025 年全年的企業成本預計仍會有高個位數字的升幅。

對於 2025 年全年，公司目前預計報告實際稅率為 25.5% 至 26.5%；而調整後實際稅率則為 26.0% 至 27.0%。

預計 2025 年全年的營運現金流將在 8 億美元至 9 億美元之間，當中包括重新投資於營運資本餘額。 全年資本支出預計約為 4 億美元至 4.25 億美元。

關於公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 總部位於芝加哥市郊，是全球領先的原料方案供應商，為接近 120 個國家及地區的客戶提供服務。 該公司將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲料、動物營養、釀造及工業市場使用的增值原料解決方案，在 2024 年的年度銷售淨額約為 74 億美元。 Ingredion 在全球設有多個 Idea Labs® 創新中心，員工超過 11,000 人，致力與客戶攜手共同創造，發揮人類、自然和科技的潛力，使生活變得更美好。 請瀏覽 ingredion.com 了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性陳述

本新聞稿載有或可能載有經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條及經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條界定的前瞻性陳述。 Ingredion 擬將這些前瞻性陳述納入此類陳述的安全港規定。

前瞻性陳述包括但不限於任何關於我們對 2025 年全年報告及調整後每股盈利、淨銷售額、報告及調整後營運收入、部門淨銷售額及營運收入、企業成本、報告及調整後實際稅率、營運現金流及資本開支的預期之陳述，以及任何關於我們前景、未來營運、財務狀況、銷量、現金流、開支或其他財務項目的陳述，包括管理層就上述任何事項的計劃、策略及目標，以及作為上述任何陳述基礎的假設、預期或信念。

這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可能」、「將要」、「應該」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「預料」、「預測」、「展望」、「機會」、「潛在」，或其他類似的表達方式或否定形式。 除本新聞稿當中所載的歷史事實陳述外，所有其他陳述均為「前瞻性陳述」。

這些陳述基於當前情況或預期，但受到某些固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性難以預測且超出我們的控制範圍。 儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但我們提醒投資者，我們不能保證預期是正確的。

由於各種風險和不確定性因素，實際結果及發展可能與這些聲明表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：消費者習慣、偏好、需求和認知的變化，這些變化可能會減少我們產品的需求；地緣政治衝突及由此引發的行動，包括對原材料和能源供應的可用性及價格、供應鏈中斷以及外匯與利率波動的影響；我們採購原材料或製造及銷售產品的各個地理區域及國家的全球經濟狀況與總體政治、經濟、商業及市場環境對客戶及消費者的影響，以及這些因素可能對我們銷售量、產品定價及向客戶收回應收款項能力造成的影響；我們對主要服務行業（包括但不限於食品、飲料、動物營養及釀酒行業）採購我們產品的依賴，這些行業構成我們銷售額的重要部分；與流行病相關的風險；我們開發或收購新產品及服務的速度與質量能否達到獲得市場認可的水平；粟米精煉及相關行業競爭及/或客戶壓力加劇，包括我們主要產品及副產品（特別是粟米油）的市場與價格波動，以及轉嫁關鍵投入成本上漲的能力；我們採購、生產流程及交付渠道所需投入品的價格波動、供應鏈中斷、關稅、稅項及短缺問題，包括原材料、能源成本以及貨運與物流的可用性與成本；我們控制成本、實現預算及達成預期協同效應的能力，包括按時按預算完成計劃維護與投資項目，以及有效管理貨運與運輸成本與對沖活動的能力；我們的製造設施出現營運困難，以及與產品安全及質素相關的法律責任；氣候變化的影響，以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們能否以優惠條款成功識別並完成收購、剝離或策略聯盟，以及成功進行盡職審查、整合收購業務或實施及維持策略聯盟並實現該等交易的預期協同效應；在海外國家以外幣進行業務所固有的經濟、政治及其他風險；未能維持滿意的勞資關係；我們吸引、發展、激勵及維持良好員工關係的能力；法律及監管程序、訴訟、索償及調查的影響；任何減值支出對我們商譽或長期資產的影響；政治事件、貿易及國際爭端、戰爭、恐怖主義威脅或行為以及自然災害對我們業務的影響；政府政策、法律或法規的變更及合規成本，包括遵守環境規例或發生我們無法控制的其他重大事件；我們稅率的變更或面臨額外所得稅負債的風險；影響我們以合理利率籌集資金能力的風險及影響我們獲得足夠資金以實現未來增長和擴展的其他因素；利率上升可能導致我們借貸成本增加；資訊科技系統、流程及站點的中斷、安全事件或故障；影響我們股息政策持續性的風險；以及我們維持有效財務報告內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件、發展或其他情況。 如果我們更新或更正其中的一項或多項陳述，投資者及其他人不應斷定我們將進行額外的更新或更正。 有關這些風險和其他風險的進一步描述，請參閲我們向美國證券交易委員會提交截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告以及我們隨後提交 10-Q 表格和 8-K 表格報告中包含的「風險因素」和其他資料。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

September 30, Change

%



Nine Months Ended

September 30, Change

%



2025 2024 2025 2024 Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288 Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4% Operating expenses 203 198 3% 604 578 4% Other operating expense (income), net — 1 (15 ) 5 Restructuring/impairment charges 3 12 13 38 Operating income 249 268 (7%) 796 721 10% Financing costs 7 1 28 30 Net (gain) on sale of business — (8 ) — (90 ) Other non-operating expense 1 2 1 2 Income before income taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%) Provision for income taxes 69 84 198 222 Net income 172 189 (9%) 569 557 2% Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 5 5 Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.3 65.3 64.4 65.6 Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4% Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 915 $ 997 Short-term investments 6 11 Accounts receivable, net 1,312 1,093 Inventories 1,225 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 58 67 Total current assets 3,516 3,355 Property, plant and equipment, net 2,435 2,264 Intangible assets, net 1,273 1,264 Other non-current assets 609 561 Total assets $ 7,833 $ 7,444 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 57 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,221 1,237 Total current liabilities 1,278 1,281 Long-term debt 1,741 1,787 Other non-current liabilities 490 486 Total liabilities 3,509 3,554 Share-based payments subject to redemption 58 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,156 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and 13.3 shares at September 30, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 ) Retained earnings 5,497 5,092 Total Ingredion stockholders’ equity 4,238 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders’ equity 4,259 3,823 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,833 $ 7,444





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 569 $ 557 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 50 45 Net (gain) on sale of business — (90 ) Impairment charges 6 26 Deferred income taxes 2 19 Margin accounts 3 7 Changes in other trade working capital (235 ) 248 Other (21 ) 28 Cash provided by operating activities 539 1,000 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (298 ) (170 ) Proceeds from sale of business 12 255 Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) — Other (5 ) (6 ) Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79 Cash from financing activities Payments on borrowings, net (37 ) (12 ) Commercial paper borrowings, net — (327 ) Repurchases of common stock, net (134 ) (87 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21 Purchases of non-controlling interests — (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 ) Cash used for financing activities (340 ) (601 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 21 (2 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

% Nine Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

% 2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% —% Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%) All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6% Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21% Food & Industrial Ingredients–LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3% Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%) All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%) Adjusted Operating Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4% Restructuring and resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 ) Impairment charges — (8 ) (6 ) (26 ) Other matters (2 ) — 9 (9 ) Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%

淨銷售額註釋

(i) 扣除 2025 年和 2024 年第三季度的業務部門間銷售分別為 700 萬美元和 1,100 萬美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的業務部門間銷售分別為 2,500 萬美元和 4,200 萬美元。 (ii) 扣除 2025 年和 2024 年第三季度的業務部門間銷售分別為 1,200 萬美元和 1,300 萬美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的業務部門間銷售分別為 3,900 萬美元和 3,300 萬美元。 (iii) 扣除 2025 年和 2024 年第三季度的業務部門間銷售分別為 2,500 萬美元和 1,900 萬美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的業務部門間銷售分別為 8,500 萬美元和 7,000 萬美元。 (iv) 扣除 2025 年和 2024 年第三季度的業務部門間銷售分別為 300 萬美元和 400 萬美元，以及 2025 年和 2024 年年初至今的業務部門間銷售分別為 1,000 萬美元和 1,100 萬美元。

II. 非 GAAP 資料

為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編制的綜合財務業績，非 GAAP 歷史財務指標獲使用，這些指標不包括某些 GAAP 事項，例如業務重組及重新劃分成本、出售業務的淨增益、減值費用、墨西哥稅項和其他指定事項。 在提及這些非 GAAP 財務指標時，通常會使用「調整後」一詞。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標，進行策略決策、預測未來業績及評估當前表現。 透過披露非 GAAP 財務指標，管理層旨在為投資者提供對呈列期間公司的營運業績和趨勢進行的更有意義、更一致的比較。 這些非 GAAP 財務指標是與按照 GAAP 呈現的結果相補充且結合使用的，它們反映了觀察營運方面的另一種視角。當與公司 GAAP 結果一同審視時，能夠更全面地理解影響公司業務的因素和趨勢。 預計財務指標可能無法反映某些未來費用、成本和／或收益，這些費用、成本和／或收益因其發生時間、影響和／或重要性未知，故本質上難以預測和估計。 非 GAAP 調整通常是針對調整後的財務指標進行的，這樣提高了管理層對其預測調整後財務指標能力的信心，而非其預測 GAAP 財務指標的能力。 這些非 GAAP 指標（包括非 GAAP 的預計指標）應被視為對按照 GAAP 計算的相應指標的補充，而不是替代或優於這些指標。

非 GAAP 財務指標並未按照 GAAP 編製，因此，公司的非 GAAP 資料未必與其他公司呈報的同類標題指標有可比性。 下表列出每個非 GAAP 財務指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-

GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09 Impairment charges (iii) — — 4 0.06 Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60





Three Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 9 0.14 Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41 Other matters (iv) — — 7 0.11 Tax item–Mexico (v) 8 0.12 12 0.18 Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02

淨收入及每股盈利可能因四捨五入而無法相加或重新計算。

附註

(i) 截至 2025 年 9 月 30 日為止的三個月及九個月期間，我們分別錄得 300 萬美元及 700 萬美元的除稅前重組費用，主要與早前公布廠房關閉的退役成本及重組開支有關。 截至 2024 年 9 月 30 日為止的三個月及九個月期間，我們分別錄得 600 萬美元及 1,200 萬美元的除稅前重新劃分費用，主要與 2024 年 1 月 1 日開始生效的業務重新劃分有關。 (ii) 截至 2024 年 9 月 30 日為止的三個月及九個月期間，公司分別錄得 800 萬美元及 9,000 萬美元來自完成出售南韓業務的除稅前增益。 (iii) 截至 2025 年 9 月 30 日為止的九個月期間，我們就權益投資錄得 600 萬美元的稅前減值費用。 截至 2024 年 9 月 30 日為止的九個月期間，我們錄得了 2,600 萬美元的除稅前減值損失，其中包括截至 2024 年 9 月 30 日為止的三個月期間與英國製造業務相關的固定資產減值損失 800 萬美元，以及 2024 年第二季度主要針對權益法投資的 1,800 萬美元減值損失。 (iv) 截至 2025 年 9 月 30 日為止的三個月及九個月期間，錄得的除稅前開支及除稅前優惠分別為 200 萬美元和 900 萬美元，主要與保險賠償和某些間接稅的有利判決相關。 截至 2024 年 9 月 30 日為止的九個月期間，美國倉庫因受龍捲風損毁而產生了 900 萬美元的除稅前費用。 (v) 在截至 2025 年 9 月 30 日為止的三個月和九個月期間，由於墨西哥比索兌美元匯率的變動及其對我們在此期間重新計量墨西哥財務報表的影響，我們分別錄得 300 萬美元和 1,000 萬美元的稅務費用；而截至 2024 年 9 月 30 日為止的三個月和九個月期間，則錄得 800 萬美元和 1,200 萬美元的稅務優惠。 (vi) 截至 2025 年 9 月 30 日為止的三個月及九個月期間，我們變更了某海外關聯企業的永久性再投資地位、進行美國州遞延稅項重新計量，撤回往年度美國稅務優惠，並處理上述非 GAAP 原則調整的稅務影響。 受惠於我們在加拿大利用未來稅務虧損的能力，以及之前確認的某些巴西地方激勵措施的稅務優惠利息，得以將這些影響部分抵銷。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12 Impairment charges (iii) — 8 6 26 Other matters (iv) 2 — (9 ) 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768

對於附註 (i) 至 (iv)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30, 2025 Nine Months Ended September 30, 2025 Income before Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 — 7 1 Impairment charges (iii) — — 6 2 Other matters (iv) 2 1 (9 ) (2 ) Tax item–Mexico (v) — 3 — 10 Other tax matters (vi) — (8 ) — (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%

對於附註 (i) 至 (vi)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09 Impairment charges (iii) 0.06 0.06 Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 ) Tax item–Mexico (v) (0.15 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 0.09 0.09 Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30

對於附註 (i) 至 (vi)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 26.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iii) 0.1 % 0.1 % Other matters (iv) — % — % Tax item–Mexico (v) 1.0 % 1.0 % Other tax matters (vi) (0.5 %) (0.5 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.0 %

對於附註 (i) 至 (vi)，請參閲 Ingredion 應佔 GAAP 淨收入及攤薄每股淨盈利（「EPS」）與 Ingredion 應佔非 GAAP 調整後淨收入及調整後攤薄 EPS 的對賬中所包括的附註 (i) 至 (vi)。