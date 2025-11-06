Communiqué de presse



Atos sélectionné par la mairie de Madrid pour gérer l’évolution et la maintenance de sa plateforme d'Intelligence Artificielle

Atos va accélérer la mise en œuvre de l'Intelligence Artificielle dans les processus municipaux et leur évolution future, en garantissant le respect des normes les plus strictes en termes d'efficacité, de responsabilité et d'éthique

Madrid, Espagne et Paris, France - 6 novembre 2025 - Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par le conseil municipal de la mairie de Madrid pour les services de maintenance, d'évolution et de support de sa plateforme d'Intelligence Artificielle (IA), dans le cadre de l'Initiative de Madrid en matière d'Intelligence Artificielle (MAIA).

L'objectif du projet est d'optimiser les processus administratifs, d'améliorer les services municipaux et la gestion interne, et d'offrir aux citoyens des services à valeur ajoutée plus efficaces, proactifs et personnalisés. L'IA générative concernée par le contrat permettra le développement d'un écosystème d'agents d'intelligence artificielle capables d'aider les citoyens à mieux répondre à leurs attentes vis à vis de la mairie de Madrid.

Évolution continue du système

Le contrat, d'une durée de trois ans et avec la possibilité d'une prolongation d'une année supplémentaire, comprend la maintenance corrective, adaptative et évolutive des différents services qui fonctionnent sur la plateforme d'IA de la mairie de Madrid, ainsi que le soutien opérationnel aux utilisateurs et au service d'informatique et de communication de la mairie de Madrid (Easydro).

En étroite collaboration avec la mairie de Madrid, Atos valorisera l'excellence et la collaboration dans l'utilisation de l'IA par la mise en place d'une veille technologique, d'un laboratoire d'innovation, d'un réseau de connaissances, de formations spécialisées et d'un soutien technique et méthodologique pour la conception et le suivi de projets d'intelligence artificielle.

En outre, Atos développera de nouveaux cas d’usage et des améliorations de la plateforme d'IA municipale, tout en résolvant les incidents et en adaptant les systèmes d'IA aux changements techniques ou réglementaires, offrant un soutien à la fois aux services opérationnels dans leurs activités quotidiennes ainsi qu’aux utilisateurs finaux.

Nouveaux cas d'utilisation et applications pratiques

Parmi les nombreux cas d'usage développés par Atos , la « Clarté des Communications » et le « Pipeline d'objets documentaires » (texte, audio, vidéo) se distinguent, mettant en évidence le potentiel de l'IA dans la gestion publique.

« Clarté des Communications » vise à améliorer la rédaction et la compréhension des textes administratifs, en veillant à ce qu'ils soient clairs, accessibles et compréhensibles pour les citoyens, conformément au référentiel de la mairie de Madrid. Grâce à des modèles linguistiques avancés, le système peut analyser le contexte, suggérer des reformulations et justifier les changements proposés, renforçant ainsi la transparence, l'efficacité et l'équité linguistique.

D'autre part, « Pipeline d’objets documentaires » permet le traitement automatique de fichiers audio, vidéo et texte, en transformant leur contenu en informations structurées par transcription et OCR, et en générant des représentations vectorielles qui facilitent les recherches sémantiques et les requêtes contextuelles. Cette capacité accélère la localisation des informations pertinentes et permet l'intégration des systèmes de récupération de pointe (Retrieval Augmented Generation - RAG) pour fournir des réponses précises et contextualisées.

José Miguel González Aguilera, directeur général adjoint de l'innovation et des services émergents de la mairie de Madrid, a déclaré : « À la mairie de Madrid, nous travaillons pour améliorer la vie quotidienne des Madrilènes. Nous croyons que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services municipaux représente une occasion unique de transformer la relation avec les citoyens et les services qui leur sont fournis. Ce projet avec Atos est une étape décisive vers une transformation digitale efficace et efficiente. »

Diego Padilla, directeur de projet, Atos Espagne, a ajouté : « Ce contrat renforce notre engagement dans le développement d'une intelligence artificielle fiable, éthique et utile pour les citoyens. Les équipes d’Atos, mettent toute leur expérience et leur savoir-faire technologique au service d'une administration plus agile, efficace et orientée vers le citoyen. »

