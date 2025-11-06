Cuenta con nosotros. En Verizon, todos obtienen las mejores ofertas y el mayor valor por tu dinero.

NUEVA YORK, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ¡Verizon está lanzando una mejor oferta para todos esta temporada festiva! Los clientes nuevos y existentes de Verizon pueden aprovechar algunas de las increíbles ofertas en tecnología. Además, tendrán acceso a una nueva línea gratuita de regalos exclusivos, sorteos, eventos y experiencias únicas que solo los clientes de Verizon pueden obtener a partir de hoy, 6 de noviembre y durante la temporada festiva.

¿Estás buscando aún más ahorros para regalos? Invitamos a los clientes de AT&T o T-Mobile a llevar su factura telefónica a nuestras tiendas y descubrir cuánto pueden ahorrar con Verizon.

Descubre ofertas y recompensas irresistibles esta temporada.

Obten los dispositivos más deseados incluyendo un móvil, tablet, o reloj inteligente por nuestra cuenta, sin necesidad de intercambio:

Haz que esta temporada suene increíble con ofertas en accesorios de audio:

Disfruta de las fiestas con Verizon Home Internet :

Nuevos clientes de internet residencial pueden elegir entre un televisor Samsung TV clase Q7F QLED de 43", una tablet Galaxy Tab S10 FE 5G, o una consola Nintendo Switch™, todo gratis con planes selectos de Verizon Home Internet.

Recibe una tarjeta de regalo de Verizon de $200 al cambiarte a Verizon Home Internet y agregar el plan Most Fios TV.

Nuevos suscriptores del plan base de YouTube TV reciben $20/mes de descuento por 6 meses con planes 5G Home o LTE Home ($62.99/mo. por 6 mos., $82.99/mo. después).





Solo los clientes de Verizon tienen la oportunidad para ganar experiencias únicas

A partir del 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre, los clientes pueden participar para ganar un paquete de premios increíbles y hacer realidad sus deseos, exclusivamente en la aplicación My Verizon:

Super Bowl LX: Un cliente afortunado y su acompañante recibirán un viaje inolvidable con todos los gastos pagados al Super Bowl LX en el Levi’s Stadium en febrero de 2026.

Escapada al Caribe: Vacaciones familiares en un destino paradisíaco.

Retiro de spa de lujo: Fin de semana de relajación total en Canyon Ranch en Tucson, AZ.

Clase VIP de cocina: Clase privada con la chef y celebridad Alex Guarnaschelli .

. La Gran Carrera en Churchill Downs: Viaje para dos a la 152ª edición de la carrera en marzo de 2026.





Visita nuestro Holiday Hub para mantenerte al tanto de las últimas ofertas de esta temporada festiva. Visita la aplicación my Verizon para entrar en los sorteos y ganar recompensas vía myAccess.

Haz clic aquí para ver la lista completa de avisos legales.

