Notified renforce l’intégrité de l’information, grâce à la vérification d’identité CLEAR pour les communiqués de presse de GlobeNewswire au Canada

NEW YORK, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified a annoncé aujourd’hui que CLEAR Verified, la fonctionnalité de vérification d’identité de pointe intégrée aux communiqués de presse GlobeNewswire®, est désormais offerte aux clients canadiens.

En ajoutant le badge CLEAR Verified aux communiqués GlobeNewswire, les professionnels canadiens des relations avec les investisseurs et des relations publiques peuvent renforcer la confiance envers les communications d’entreprise, en donnant au public l’assurance que les nouvelles de la société ont été publiées par une personne vérifiée.

Lancé initialement aux États-Unis, les clients canadiens peuvent désormais profiter de CLEAR Verified dans le cadre des processus de diffusion de communiqués de presse, en tant qu’amélioration supplémentaire aux solides mesures de sécurité déjà en place.

« Chez Notified, nous nous engageons à offrir aux professionnels des relations avec les investisseurs (RI) et des relations publiques (RP) les outils dont ils ont besoin pour protéger l’intégrité de leurs communications », a déclaré Erik Carlson, directeur général de Notified. En rendant CLEAR Verified accessible aux clients canadiens de GlobeNewswire, nous veillons à ce que le communiqué de presse demeure la référence en matière de nouvelles d’entreprise fiables.

« Dans le monde en constante évolution de l’IA, s’assurer que vos nouvelles proviennent d’une source d’entreprise vérifiable peut faire toute la différence et devrait donner aux émetteurs publics une certaine tranquillité d’esprit, sachant qu’ils ont ajouté une couche supplémentaire de sécurité à leurs renseignements d’entreprise », a déclaré Nathalie Megann, présidente et directrice générale de l’Institut canadien de relations avec les investisseurs (CIRI). « En tant que partenaire stratégique national du CIRI, nous félicitons Notified pour cette amélioration simple, mais percutante. »

Principaux avantages des communiqués de presse CLEAR Verified

Sécurité renforcée : CLEAR Verified est un système de vérification d’identité qui ajoute une couche supplémentaire de protection au processus de sécurité déjà en place de GlobeNewswire.



Utilisation flexible : les clients peuvent choisir d'appliquer le badge « CLEAR Verified » à tous les communiqués de presse ou seulement à ceux qui sont sensibles ou critiques.

Mesures de protection de la vie privée avancées : les protocoles de sécurité de CLEAR protègent les renseignements personnels. Les utilisateurs canadiens conservent le contrôle de leurs données, qui ne sont jamais vendues. Pour en savoir plus, visitez le site clearme.com.



Au-delà de GlobeNewswire : les utilisateurs canadiens peuvent utiliser leur identité CLEAR Verified sur d'autres services et plateformes qui acceptent la vérification CLEAR.





Pour en savoir plus sur CLEAR Verified, veuillez visiter notre site Web.

FAQ : GlobeNewswire par Notified x CLEAR Verified

Qu’est-ce que CLEAR Verified pour les communiqués de presse GlobeNewswire?

CLEAR Verified est un système de vérification d’identité intégré aux communiqués de presse GlobeNewswire. Le badge numérique confirme que l’auteur d’un communiqué de presse est vérifié, aidant ainsi le public à avoir confiance que l’information provient d’une source crédible.

Comment ajouter CLEAR Verified à mes communiqués de presse?

Pour les nouveaux utilisateurs :

Cliquez sur « Vérifier maintenant » lors du processus de demande de service complet. Donnez votre consentement pour partager vos renseignements avec GlobeNewswire. Saisissez votre numéro de téléphone cellulaire. Confirmez votre numéro de téléphone cellulaire à l’aide du code à usage unique envoyé sur votre appareil. Saisissez votre adresse de courriel et acceptez les Conditions d’adhésion. Activez une clé de sécurité pour les vérifications futures. Numérisez le code QR fourni avec votre téléphone cellulaire. Prenez un selfie rapide. Prenez une photo de votre pièce d’identité émise par le gouvernement (permis de conduire, carte d’identité provinciale ou passeport). Revenez à votre flux de travail sur la plateforme RP de Notified.





Pour les utilisateurs récurrents :

Cliquez sur « Vérifier maintenant » lors du processus de demande de service complet. Donnez votre consentement pour partager vos renseignements avec Notified. Saisissez votre numéro de téléphone cellulaire. Confirmez votre numéro de téléphone cellulaire à l’aide du code à usage unique envoyé sur votre appareil. Vérifiez votre identité en une seule étape à l’aide de la clé de sécurité de votre appareil ou en prenant un selfie. Revenez à votre flux de travail sur la plateforme RP de Notified.





Puis-je choisir les communiqués de presse qui recevront le badge?

Oui. Vous pouvez appliquer CLEAR Verified à tous les communiqués de presse ou uniquement aux annonces sensibles ou critiques, ce qui vous permet de décider quand signaler l’authenticité.

Mes renseignements personnels sont-ils sécurisés?

Oui. Les protocoles de sécurité de CLEAR protègent vos renseignements personnels et vos données ne sont jamais vendues. Vous gardez toujours le contrôle de vos renseignements.

À quelle vitesse un communiqué de presse peut-il afficher le badge CLEAR Verified?

Chaque fois que vous publiez un communiqué de presse, vous devez compléter le processus de vérification CLEAR. Pour les utilisateurs récurrents, la vérification est rapide et peut être effectuée en une seule étape à l’aide d’une clé de sécurité ou en prenant un selfie.

Étapes de vérification pour les utilisateurs récurrents :

Une fois la vérification terminée, le badge CLEAR Verified est appliqué immédiatement aux communiqués de presse sélectionnés sur le site GlobeNewswire.com, indiquant un auteur vérifié.





Une fois la vérification terminée, le badge CLEAR Verified est appliqué immédiatement aux communiqués de presse sélectionnés sur le site GlobeNewswire.com, indiquant un auteur vérifié.

Les agences peuvent-elles utiliser CLEAR Verified pour leurs clients?

Les agences publiant pour le compte de leurs clients peuvent ajouter la vérification CLEAR aux communiqués de presse diffusés par GlobeNewswire. Cela permet aux médias et au public de faire confiance à la source de l’information, tout en garantissant la sécurité et la responsabilité.

CLEAR Verified peut-il être utilisé en dehors de GlobeNewswire?

Oui. Les utilisateurs vérifiés peuvent utiliser la vérification d’identité CLEAR partout où elle est acceptée, garantissant ainsi la confiance dans différents contextes.

Comment CLEAR Verified complète-t-il les fonctionnalités de sécurité de GlobeNewswire?

CLEAR Verified ajoute une couche supplémentaire aux solides mesures de sécurité de GlobeNewswire, protégeant l’intégrité de votre communiqué de presse et renforçant la confiance des journalistes, des investisseurs et d’autres publics.

À propos de Notified

Nous sommes Notified, et votre histoire commence ici. En tant que seul partenaire technologique dédié aux professionnels des relations avec les investisseurs et des relations publiques, nous vous aidons à contrôler et à amplifier votre récit d’entreprise. Nos plateformes RP et RI entièrement intégrées simplifient chaque étape—que ce soit pour atteindre les bons médias, diffuser des communiqués de presse et en mesurer l’impact, ou pour concevoir de nouveaux sites web RI, gérer les journées investisseurs, les communiqués de résultats et les dépôts réglementaires. Reliant les deux mondes, GlobeNewswire est l’un des plus grands et des plus fiables réseaux de distribution de communiqués de presse au monde, au service des organisations de premier plan depuis plus de 30 ans. Ensemble, nous permettons aux communicateurs d’informer pour un monde meilleur.

Notified est une filiale d’Equiniti Group Limited (EQ)



À propos de CLEAR

La mission de CLEAR est de créer des expériences sans friction. Avec plus de 22 millions de membres et un réseau croissant de partenaires à travers le monde, la plateforme d’identification de CLEAR transforme la façon dont les gens vivent, travaillent et voyagent. Que vous voyagiez, soyez au stade ou sur votre téléphone, CLEAR vous connecte aux éléments qui font de vous ce que vous êtes, rendant les expériences quotidiennes plus faciles, plus sécurisées et sans friction. CLEAR s’engage à respecter la vie privée de manière exemplaire. Les membres gardent toujours le contrôle de leurs renseignements, et nous ne vendons jamais les données des membres. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site clearme.com.



