Rootsi filiaali laenuportfelli võõrandamine

27.10.2022 teavitas Bigbank AS, et on otsustanud Rootsi filiaalis uute laenude väljastamine peatada alates 1. septembrist 2022 ning jätkata filiaalis üksnes hoiuste kaasamise ning olemasoleva laenuportfelli teenindamisega.

Käesolevaga teavitab Bigbank AS, et võõrandas 06.11.2025 kogu Rootsi filiaali laenuportfelli teisele Rootsi krediidiasutusele. Tehingu hind ja tingimused on konfidentsiaalsed. Tehingu tagajärjel jätkab Bigbank AS Rootsi filiaal üksnes hoiuste kaasamist.

Tehing ei oma olulist mõju Bigbank AS majandustegevusele.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee