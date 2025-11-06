Denodo figure pour la deuxième fois consécutive parmi les meilleurs fournisseurs dans le rapport Dresner Advisory Active Data Architecture™

PALO ALTO, Californie, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , leader dans le domaine de la gestion des données, a annoncé avoir été classé parmi les meilleurs fournisseurs dans le rapport 2025 Active Data Architecture™ publié par Dresner Advisory Services. Dresner entend par « Active Data Architecture™ » une architecture qui « prend en charge une couche indépendante de la plateforme, située entre les entrepôts de données physiques et les points de consommation des données », afin de surmonter les défis auxquels sont confrontées de nombreuses organisations pour préserver la polyvalence, lʼadaptabilité et lʼévolutivité de leurs infrastructures de données. Pour la deuxième année consécutive, Denodo occupe la première place du classement de ce rapport dʼévaluation hautement compétitif grâce à ses performances globales en matière dʼintégration des données, de gestion des métadonnées, de gouvernance des données, de performances et dʼaccès à la solution Active Data Architecture.

Vous pouvez consulter le rapport de recherche complet ici .

Comme lʼindique le rapport, « [à] la base, Active Data Architecture est une fenêtre dʼabstraction qui traduit les structures physiques et commerciales. Il sʼagit dʼune architecture optimisée de manière dynamique en matière de performances, dʼévolutivité et de gestion des coûts. » Il précise ensuite que « [e]n substance, une architecture de données active constitue (entre autres) une fenêtre dʼabstraction permettant aux données dʼêtre gérées et appliquées de manière indépendante des applications. De ce concept de données indépendantes de lʼapplication découle la notion de couche sémantique, cʼest-à-dire une représentation intégrée, sémantiquement alignée et cohérente des objets de données et des vues nécessaires aux processus et opérations essentiels de lʼentreprise. »

La plateforme Denodo incarne les principes fondamentaux et les caractéristiques dʼActive Data Architecture™ tels que définis par Dresner. Denodo adopte une approche logique de la gestion des données , permettant aux organisations de gérer les données indépendamment des applications, sans avoir à les répliquer au préalable. De surcroît, Denodo propose diverses techniques dʼintégration des données, notamment lʼintégration en temps réel via la virtualisation des données ; une couche sémantique universelle permettant de fournir des données à plusieurs communautés dʼutilisateurs dans un langage commercial courant ; une place de marché des données exhaustive ; des fonctionnalités avancées de gestion des données basée sur lʼIA , une gouvernance et une sécurité des données de bout en bout , ainsi quʼune prise en charge des données supervisées et compatibles avec lʼIA .

« Lʼun des points essentiels de la méthode Active Data Architecture est quʼil ne sʼagit pas dʼun processus de remplacement intégral », explique Howard Dresner, directeur de recherche chez Dresner Advisory Services. « Il sʼagit dʼune évolution des infrastructures analytiques existantes, telles que les capacités dʼintégration de données, les entrepôts de données, etc., afin de répondre aux exigences toujours plus complexes, diversifiées et distribuées des cas dʼutilisation et des applications BI et analytiques. Nous félicitons Denodo pour sa place méritée parmi les meilleurs fournisseurs cités dans ce rapport, pour la deuxième année consécutive. »

Dans le cadre des études de marché Wisdom of Crowds® de Dresner, le rapport Active Data Architecture™ sʼappuie sur une enquête menée auprès de plus de 8 000 entreprises à travers le monde, ainsi que sur le crowdsourcing et les communautés de clients des fournisseurs. Dresner vérifie minutieusement toutes les candidatures afin de sʼassurer que seuls les participants qualifiés sont sélectionnés. Les secteurs des services aux entreprises et de la production constituent les principaux représentés dans le rapport 2025, suivis par celui des technologies.

« Nous avons été extrêmement heureux dʼapprendre que la plateforme Denodo avait une nouvelle fois été sélectionnée comme premier fournisseur technologique pour Active Data Architecture », a souligné Ravi Shankar, premier vice-président et directeur marketing chez Denodo. « Le rapport mentionne que 60 % des personnes interrogées considèrent les couches sémantiques comme « essentielles » ou « particulièrement importantes » au sein dʼActive Data Architecture. Grâce à nos capacités de gestion logique des données, la couche sémantique de la plateforme Denodo est extrêmement puissante. Elle sʼétend aux différents entrepôts de données et à toutes les applications cloisonnées afin de traduire automatiquement les données dans le langage commercial courant. »

Ce rapport permet aux lecteurs dʼobtenir des informations clés relatives aux performances des fournisseurs, afin de pouvoir effectuer des comparaisons éclairées par rapport aux normes du secteur tout au long de leurs processus dʼidentification et de sélection des fournisseurs.

À propos de Denodo

Denodo est un acteur leader de la gestion des données. La plateforme Denodo primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers, en un tiers du temps requis habituellement, avec des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des data lakehouses ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

Contacts médias

pr@denodo.com