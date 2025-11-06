De la salle de classe à une carrière : La communauté des Compétences célèbre la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies au Centennial College, à Toronto

OTTAWA, Ontario, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) est fier de célébrer la 21e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST), qui vise à sensibiliser les élèves et les enseignants aux incroyables possibilités de carrière offertes dans les métiers spécialisés et les technologies partout au Canada.

Le 6 novembre, SCC a organisé un événement interactif pour souligner la SNMST au Centennial College, à Toronto. Parmi les invités spéciaux figuraient Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada, Peter Boutros, professeur à l’École des transports du Centennial College, Seán Kinsella, directeur, the Eight Fire, Ethan Almeida, concurrent d'Équipe Canada WorldSkills 2026 en Carrosserie, et Sherry Holmes, entrepreneure, animatrice de télévision et bricoleuse passionnée. Skills/Compétences Canada a également eu le plaisir d'annoncer que les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026 se tiendront au Enercare Centre, à Toronto, en Ontario, les 28 et 29 mai.

Après le programme officiel, des centaines d'élèves d’écoles locales ont participé à plusieurs activités Essaie un métier et une technologie, organisées par des enseignants et des experts d'industrie, ainsi qu'à des laboratoires dans l’ensemble du collège. Tout au long de la journée, les élèves ont pu se renseigner sur des parcours éducatifs et des possibilités de carrière intéressants et importants de différents secteurs des métiers spécialisés et des technologies. L'événement a également souligné l'importance de la Communication, l'une des neuf Compétences pour réussir, qui sont considérées comme des notions fondamentales pour travailler dans ces secteurs. Pour obtenir plus de renseignements sur les Compétences pour réussir, veuillez consulter le site Web Compétences pour réussir.

« Le Canada construit pour l’avenir et nous investissons dans les jeunes Canadiens qui constitueront le moteur du progrès », a déclaré l’honorable Patty Hajdu, la ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence de développement économique pour le Nord de l’Ontario. « Les métiers spécialisés offrent des carrières valorisantes qui renforcent les communautés et façonnent le Canada de demain. »

« Skills/Compétences Canada considère la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies comme une initiative importante, car elle met en évidence les nombreuses possibilités de carrière qui s'offrent aux jeunes dans les métiers spécialisés et les technologies », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada. « Compte tenu de la demande croissante de professionnels qualifiés au pays, les événements comme celui-ci jouent un rôle considérable en sensibilisant et encourageant les jeunes Canadiens à envisager ces parcours professionnels prospères et essentiels. »

Pendant cette semaine, les organismes membres provinciaux et territoriaux de SCC organisent un ensemble d'événements et d'activités dans l’ensemble du pays, qui visent à promouvoir les métiers spécialisés et les technologies. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la page Web de la SNMST sur le site Web de SCC.

Selon des estimations récentes de Statistique Canada, environ 700 000 travailleurs qualifiés devraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028, créant ainsi un besoin sans cesse croissant de recruter et de former des milliers d'autres personnes.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui compte des organismes membres dans chaque province et territoire, qui s’emploient, en collaboration avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements, à promouvoir les carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.skillscompetencescanada.com.

