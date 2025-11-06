AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN BAISSE DE -3,6 %

Champfromier - Jeudi 06 novembre 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN BAISSE DE -3,6 %

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2025, un chiffre d’affaires consolidé publié de 730,7 M€, en retrait de -3,6 % par rapport à la même période en 2024.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 2025)

En M€ - non audité 2025 2024 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 255,6 263,5 -3,0 % -4,0 % 2ème trimestre 255,0 265,3 -3,9 % -2,7 % 3ème trimestre 220,1 228,9 -3,9 % -2,0 % Total 9 mois 730,7 757,7 -3,6 % -3,0 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE EN BAISSE DE -3,9 %

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 220,1 M€ au troisième trimestre de l’exercice, AKWEL a enregistré une baisse d’activité publiée de -3,9 %, comparable aux trimestres précédents, et de -2,0 % à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change atteint -4,4 M€ ce trimestre, essentiellement sur le dollar américain. Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants s’affiche en retrait de -3,0 %.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Sur le cumul des neuf premiers mois, le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

Emea (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 491,3 M€ (-1,6 %)

Amérique : 214,8 M€ (-6,7 %)

Asie : 24,6 M€ (-13,6 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions recule de -1,4 % à 712,6 M€ sur la période. Les lignes de produits Refroidissement (+1,6 %), Dépollution (+7,0%), Carburant (+5,1 %) et Huile (+5,7 %) s’inscrivent en hausse, alors que les autres activités restent orientées à la baisse, notamment Air (-19,1 %), Mécanismes (-4,7 %) et Régulation (-5,5 %). L’activité Outillage enregistre pour sa part un chiffre d’affaires de 11,0 M€.

TRÉSORERIE NETTE DE 168,9 M€

La trésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives atteint 168,9 M€ au 30 septembre 2025 (avant décaissement du dividende de 8,0 M€ réalisé le 7 octobre dernier). Elle progresse de 19,6 M€ par rapport au 30 juin, avec une enveloppe d’investissements de 8,4 M€ ce trimestre, comparable aux trimestres précédents.

PERSPECTIVES

Le Groupe a indiqué, lors de sa publication des résultats semestriels, anticiper une baisse de son activité en 2025 inférieure à celle de l’année précédente, bénéficiant d’un report sur 2026 de l’arrêt de la production des réservoirs SCR de série.

Pour l’exercice à venir, les perspectives d’activité d’AKWEL sont en revanche plus pessimistes à ce jour. Le Groupe anticipe, à l’issue de son processus budgétaire, un recul à deux chiffres de son chiffre d’affaires consolidé 2026. Cette prévision renvoie pour une large part à la baisse de volumes prévue sur les réservoirs SCR, déjà communiquée, et sera renforcée par une conjonction de perspectives défavorables sur l’ensemble des lignes de produits : annulation, report ou démarrage très éloigné des attentes de plusieurs programmes liés aux productions de véhicules électriques, en Europe comme aux États-Unis, et dans une moindre mesure arrêt de quelques programmes fluides et mécanismes sur les véhicules thermiques notamment diesel, ou encore déconvenues observées sur les motorisations hydrogène.

Au-delà de la transition en cours et prévue de son activité Dépollution, AKWEL va se trouver confronté, en 2026, aux fortes inerties et incertitudes rencontrées par la plupart des constructeurs et équipementiers : marchés en berne et développement lent des véhicules électriques, notamment dans les pays matures, pratiques douanières handicapantes et peu lisibles, pression de la concurrence chinoise, enjeu d’adaptation et de maîtrise des coûts dans un contexte de volumes contraints pour préserver au mieux la rentabilité opérationnelle.





Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2025, le 05 février 2026, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP









Pièce jointe