AKWEL: 9 个月营业额下降 -3.6%

尚弗罗米耶 - 2025 年 11 月 6 日（星期四）

9 个月营业额下降 -3.6%

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2025 年前 9 个月公布的综合营业额达 7.307 亿欧元。

综合营业额（2025 年 1 月 1 日至 9 月 30 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2025 2024 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1) 第一季度 255.6 263.5 -3.0% -4.0% 第二季度 255.0 265.3 -3.9% -2.7% 第三季度 220.1 228.9 -3.9% -2.0% 总计 9 个月 730.7 757.7 -3.6% -3.0%

在汇率不变基础上同比变化。

在该财年第三季度，AKWEL报告的业务量与前几个季度相比下降了 -3.9%，在可比范围和汇率不变的情况下下降了 -2.0%。

各地区 9 个月营业额细分如下：

欧洲、中东及非洲地区 (EMEA)：4.913 亿欧元（-1.6%）

美洲地区：2.148 亿欧元（-6.7%）

亚洲地区：2460 万欧元（-13.6%）

截至 2025 年 9 月 30 日，扣除租赁义务影响后的综合净现金达到 1.689 亿欧元（未计入 10 月 7 日支付的 800 万欧元股息）。与 6 月 30 日相比，综合净现金增加了 1960 万欧元，本季度投资额为 840 万欧元，与前几个季度相当。

对于即将到来的财年，集团预计 2026 年综合营业额将出现两位数的下滑。该预测主要基于SCR储罐预期销量下降，且所有产品线前景都不乐观：多个电动汽车生产项目被取消或推迟，以及少数热能车辆或氢动力汽车流体和机械装置项目被暂停。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家/地区拥有 8,600 名员工。







巴黎泛欧交易所 - B 区 - ISIN ：FR0000053027 – 路透社：AKW.PA – 彭博社：AKW:FP





