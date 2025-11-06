Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 : 48,7 M€

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025.

En millions d’euros T3 20252 T3 20241 VAR 9 mois 20252 9 mois 20241 VAR Métaux & Alliages 29,4 35,8 -18% 111,7 120,3 -7% Produits dérivés du Pétrole 10,3 10,6 -3% 33,5 34,3 -2% Caoutchouc & Développements 2,3 3,5 -34% 8,0 9,7 -18% Chimie Pharma 6,6 7,0 -5% 20,0 22,5 -11% TOTAL 48,7 56,9 -14% 173,3 186,8 -7%

1 Cessation de l’activité de RULO France suite à l’application de nouvelles règlementations sur le plomb (T3 2024 – pôle Produits dérivés du Pétrole) et TDA VALORISATION, dont le redressement s’est avéré impossible (T4 2024 – pôle Caoutchouc & Développement)

2 Vente dans le pôle Métaux & Alliages de la filiale M Lego le 25 juillet 2025

Au 3ème trimestre 2025, le Groupe AUREA est resté pénalisé par les fortes tensions sur les marchés des métaux liées à l’application de droits de douanes aux États-Unis et à la pénurie des matière premières en Europe. Le chiffre d’affaires s’établit à 48,7 M€ en baisse de 14% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice 2024 (-8% à périmètre constant). Dans ce contexte, le Groupe a poursuivi son adaptation en s’appuyant sur sa flexibilité et sur une gestion rigoureuse de ses dépenses et investissements.

En cumul sur les neufs premiers mois de l’exercice 2025, AUREA affiche un chiffre d’affaires en repli de 7% à 173,3 M€ (-5% à périmètre constant) par rapport à la même période de 2024.

Pôle Métaux et Alliages (T3 2025 : -18% et -10% à périmètre constant / 9 mois 2025 : -7% et -5% à périmètre constant)

Le pôle aluminium a été fortement impacté au 2ème trimestre par les droits de douane imposés par les États-Unis. Face à cet environnement complexe, le Groupe AUREA a réagi avec agilité en ajustant rapidement le modèle économique de ses fonderies d’Aluminium.

Dans l’attente d’une meilleure visibilité, le Groupe a temporairement limité sa production, différé la mise en service du 3ème four de Regeal, recentré son activité sur les prestations de service et développé des solutions innovantes permettant le traitement de déchets d’aluminium plus dégradés. Cette stratégie permet de réduire l’exposition au risque matière, d’alléger les stocks et d’atténuer partiellement l’impact de l’inflation sur la marge. L’effet des mesures américaines a commencé à s’atténuer au cours du 3ème trimestre 2025.

Les activités dans les poudres et profilés de cuivre font preuve de résilience, malgré une visibilité toujours réduite sur les carnets de commandes.

Conformément à l’annonce du 25 juillet 2025, le Groupe a finalisé la cession de sa filiale M Lego. Retraité de cette dernière, le chiffre d’affaires du pôle Métaux et Alliage s’élève à 89,6 M€ sur les neufs premiers mois de 2025, contre 94,3 M€ sur la même période en 2024.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (T3 2025 : -3% et +1% à périmètre constant / 9 mois 2025 : -2% et 0% à périmètre constant)

Eco Huile, premier contributeur du pôle affiche une progression de ses volumes au 3ème trimestre, confirmant la reprise de l’activité. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe affiche toutefois un léger recul, lié à un début d’année plus modéré.

EPR poursuit sa dynamique de croissance, soutenue par le développement continu des activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

La distribution de combustibles réalise une performance conforme au plan d’action.

Enfin, les activités dans le PVC bénéficient toujours du léger redémarrage observé dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, amorcé à la fin du 1er semestre 2025.

Pôle Caoutchouc et Développements (T3 2025 : -34% et -28% à périmètre constant / 9 mois 2025 : -18% et -9% à périmètre constant)

ROLL GOM, principale entité contributrice du pôle, enregistre un recul d’activité par rapport au 3ème trimestre 2024, principalement dû à l’arrêt programmé de l’usine pendant deux semaines pour la mise en service d’une nouvelle ligne de production qui devrait toutefois soutenir positivement le carnet de commandes au cours du dernier trimestre 2025.

META GENERATION poursuit sa montée en puissance après l’installation, fin juillet, d’un nouveau four ayant doublé sa capacité de production. Grâce à cet investissement stratégique, META s’impose désormais comme la référence nationale dans le traitement des déchets mercuriels.

Pôle Chimie Pharma (T3 2025 : -5% / 9 mois 2025 : +27% et -1% à périmètre constant)

Après avoir réduit volontairement la production afin de lisser l’activité sur l’ensemble de l’exercice, RVA, premier contributeur du pôle, fonctionne dorénavant à un rythme de production normal.

FLAUREA CHEMICALS poursuit le développement de son outil industriel dédié à la production de poudre de cadmium. Dans l’attente de son nouveau permis d’exploitation, la société prépare activement la mise en service de sa nouvelle unité, qui viendra renforcer ses capacités industrielles.

De son côté, SARGON enregistre toujours une baisse d’activité, conséquence de la rupture, en mai 2024, des relations commerciales avec son principal client, jugées non rentables. Les actions commerciales ciblées se poursuivent afin d’accélérer le redéploiement de l’activité et de renforcer la visibilité à horizon 2026, soutenues par le gain de plusieurs nouveaux prospects.

Situation financière du Groupe

Au 30 septembre 2025, le Groupe AUREA dispose d’une trésorerie solide et d’un endettement financier net maîtrisé, résultant notamment de l’amélioration du besoin en fonds de roulement et de la cession de M Lego.

Cette situation financière favorable a conduit le Conseil d’administration à verser un acompte sur dividende de 0,15€ par action en numéraire, ce jour.

Perspectives de l’exercice 2025

Dans un contexte international toujours marqué par de fortes incertitudes politiques et géopolitiques, AUREA adopte une approche prudente pour la fin du second semestre 2025, compte-tenu d’une visibilité encore limitée sur ses carnets de commandes.

Dans cet environnement incertain, le Groupe reste pleinement mobilisé pour améliorer sa performance opérationnelle, poursuivre la rationalisation de son portefeuille d’activités, et saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe ou de cession stratégique ans une logique de création de valeur durable.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 12 février 2026 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

