JCDecaux : Information trimestrielle du 3ème trimestre 2025

Information trimestrielle du 3ème trimestre 2025

Paris, le 06 novembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a publié ce jour la présente information trimestrielle pour le 3ème trimestre 2025.

FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 2025

Principaux contrats remportés

En juillet, JCDecaux SE a annoncé que JCDecaux Belgique a remporté, à la suite d’un

Europe appel d’offres, la concession publicitaire exclusive de Brussels Airport. L’aéroport est situé à deux pas de la capitale belge, qui est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

Brussels Airport Company (BAC) a choisi de faire à nouveau confiance à JCDecaux pour prendre en charge, à partir du 1er janvier 2026, l’installation, la gestion et la commercialisation des dispositifs publicitaires à l’intérieur, à l’extérieur ainsi qu’aux abords de Brussels Airport qui, avec 23,6 millions de passagers en 2024, figure parmi les aéroports les plus importants d’Europe.

Autres événements

Groupe

En août, JCDecaux SE a annoncé que Amar Family Office et JCDecaux SE ont fait l'acquisition d'un bloc de 1,7 million d'actions JCDecaux SE. Le rachat s'est effectué au prix de 14,75€ par action, représentant une décote de 0,6 % par rapport au cours de clôture du 14 août 2025, et constituant ainsi 0,8 % du capital de JCDecaux SE.Dans le cadre de cette opération, Amar Family Office, via sa filiale Holgespar Luxembourg SA, a acquis 873 491 actions, soit 0,408 % du capital de la société et JCDecaux SE a également acquis 873 491 de ses propres actions pour un montant total de 12,9 millions d'euros, portant ainsi sa participation en auto-détention à 0,475 % du capital. Ce rachat par JCDecaux SE s'inscrit dans le cadre de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025, permettant à la société de racheter jusqu'à 10 % de son capital. Les actions acquises seront utilisées spécifiquement pour la distribution d'actions de performance dans le cadre d'un programme de performance actuellement en place, ou pour financer partiellement des acquisitions futures.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2025 ET PERSPECTIVES

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Notre chiffre d'affaires a atteint 926,1 millions d’euros au troisième trimestre, soit une baisse de 2,3 % en croissance publiée, et de 0,9 % en croissance organique, légèrement au-dessus de nos attentes malgré un environnement macroéconomique qui est resté difficile et incertain. Grâce à notre empreinte géographique premium unique et diversifiée, nous avons généré une performance solide avec +3 % environ de croissance organique sous-jacente de notre chiffre d'affaires, hors impact de base de comparaison d'environ 410 points de base lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et à l'Euro UEFA 2024. En DOOH (Digital Out of Home), qui est le segment des médias qui croît le plus rapidement, notre chiffre d'affaires a augmenté de +6,1 %, +7,6 % en organique, et représente désormais 41,8 % de notre chiffre d'affaires total, y compris une forte augmentation de +12,3 % de notre chiffre d'affaires programmatique qui représente désormais 10,8 % de notre chiffre d'affaires digital.

En termes de croissance organique du chiffre d'affaires par activité, le Mobilier Urbain a baissé de 1,1 %, impacté par une base de comparaison élevée en 2024, en particulier en France, incluant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'Euro UEFA et des ventes non publicitaires particulièrement élevées, tandis que l'Amérique du Nord a connu une croissance à deux chiffres et le Reste du Monde une forte croissance à un chiffre (« high single digit »). Le Transport a progressé de 1,7 %, tiré par une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord, dans le Reste de l'Europe et dans le Reste du Monde, et malgré une baisse à un chiffre (« mid single digit ») en Chine. L’Affichage est en baisse de 6,9 %, impacté principalement par une base de comparaison élevée en France et au Royaume-Uni, tandis que le Reste du Monde a connu une forte croissance à un chiffre (« high single digit ») et que la croissance s’est poursuivie en Asie-Pacifique (croissance « low single digit »).

En ce qui concerne le quatrième trimestre, dans un environnement macroéconomique toujours difficile, et compte tenu d’un comparable élevé l’an dernier, intégrant notamment un chiffre d'affaires non publicitaire significatif lié au contrat des sanitaires automatiques publics de la ville de Paris, et de l’absence d’amélioration de l'activité attendue en Chine, nous attendons désormais un chiffre d'affaires globalement stable, en organique, y compris un chiffre d'affaires publicitaire attendu en hausse de l'ordre de +1 %. »

A la suite de l'application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les montants de chiffres d’affaires présentés et commentés dans ce communiqué sont un indicateur alternatif de performance (IAP), ajusté pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint, sauf lorsqu'ils sont indiqués avec un intitulé IFRS.

Veuillez vous référer au paragraphe « Indicateurs alternatifs de performance » pour la définition des indicateurs alternatifs de performance et la réconciliation avec les données IFRS conformément aux recommandations de l'AMF. Les valeurs indiquées dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d'euros. La somme des montants arrondis ou des calculs des variations peut présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Chiffre d’Affaires

Le chiffre d'affaires (1) du troisième trimestre 2025 est en baisse de 2,3 % à 926,1 millions d'euros contre 948,2 millions d'euros au troisième trimestre 2024.

Hors effet négatif des variations de change et impact positif des variations de périmètre, c’est-à-dire en croissance organique (2), le chiffre d'affaires est en baisse de 0,9 %.

Hors effet de base de comparaison négatif de 410 points de base lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et à l'Euro UEFA 2024, la croissance organique sous-jacente du chiffre d'affaires a atteint environ +3 %.

Le chiffre d'affaires publicitaire, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, a été globalement stable (-0,1% en organique).

Concernant la croissance organique du chiffre d'affaires par activité, le Mobilier Urbain est en baisse de 1,1 % impacté par l'effet de base de comparaison lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 combiné à des ventes non publicitaires significatives l'an dernier notamment concernant les sanitaires automatiques publics de la ville de Paris. Le Transport a progressé de 1,7 % et l'Affichage est en baisse de 6,9 %.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025

(m€) 2024

(m€) Croissance publiée Croissance organique Mobilier Urbain 456,9 468,5 -2,5 % -1,1 % Transport 345,5 346,9 -0,4 % +1,7 % Affichage 123,7 132,7 -6,8 % -6,9 % Total 926,1 948,2 -2,3 % -0,9 %

Veuillez noter que les commentaires ci-dessous, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d'affaires organique.

Mobilier Urbain

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en baisse de 2,5 % à 456,9 millions d'euros, soit une baisse de 1,1 % en organique. L'Amérique du Nord a connu une croissance à deux chiffres, le Reste du Monde a connu une forte progression à un chiffre (« high single digit »), le Royaume-Uni et le Reste de l'Europe ont été globalement stables, tandis que la France a connu une baisse à deux chiffres, en raison de sa base de comparaison élevée incluant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et les ventes de sanitaires automatiques publics en 2024.

Le chiffre d'affaires publicitaire du troisième trimestre, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, a été stable (+0,0 % en organique).

Transport

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a connu une légère baisse, de 0,4 %, à 345,5 millions d'euros, en hausse de 1,7 % en croissance organique, tiré par le Reste de l'Europe, l'Amérique du Nord et le Reste du Monde qui ont connu une croissance à deux chiffres, tandis que la France a enregistré une baisse à deux chiffres en raison de sa base de comparaison élevée incluant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Affichage

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 123,7 millions d’euros, en baisse de 6,8 % (-6,9 % en organique), principalement en raison d'une base de comparaison élevée, notamment en France. La croissance organique s'est poursuivie en Asie-Pacifique (croissance « low single digit ») et est restée forte dans le Reste du Monde (croissance « high single digit »), deux régions fortement digitalisées.

Perspectives

En ce qui concerne le quatrième trimestre, dans un environnement macroéconomique toujours difficile, et compte tenu d’un comparable élevé l’an dernier, intégrant notamment un chiffre d'affaires non publicitaire significatif lié au contrat des sanitaires automatiques publics de la ville de Paris, et de l’absence d’amélioration de l'activité attendue en Chine, nous attendons désormais un chiffre d'affaires globalement stable, en organique, y compris un chiffre d'affaires publicitaire attendu en hausse de l'ordre de +1 %.

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir une copie de ce document d'enregistrement universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

Indicateurs alternatifs de performance

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent d’intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur ces indicateurs alternatifs de performance, comparables aux données historiques, qui sont systématiquement réconciliés avec les états financiers IFRS.

Au T3 2025, l'impact de la norme IFRS 11 sur notre chiffre d'affaires tel que défini dans les IAP s'est élevé à -70,3 millions d'euros (-76,1 millions d'euros au T3 2024), le chiffre d'affaires IFRS est donc de 855,8 millions d'euros (872,0 millions d'euros au T3 2024).

Pour les neuf premiers mois de l’année 2025, l’impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté est de -205,9 millions d’euros (-217,1 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 2024) ; le chiffre d’affaires IFRS est donc de 2 588,5 millions d’euros (2 538,7 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 2024).

Notes de définitions

Chiffre d'affaires : Il comprend au prorata le chiffre d'affaires des sociétés sous contrôle conjoint. Croissance organique : La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires hors effet de change et effet de périmètre. L'exercice de référence reste inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

Croissance organique du chiffre d'affaires

m€ T1 T2 S1 T3 9M Chiffre d'affaires 2024 (a) 801,6 1 006,1 1 807,6 948,2 2 755,8 Chiffre d'affaires IFRS 2025 (b) 797,7 935,0 1 732,7 855,8 2 588,5 Impacts de l'IFRS 11 (c) 60,3 75,3 135,6 70,3 205,9 Chiffre d'affaires 2025 (d) = (b) + (c) 858,0 1 010,3 1 868,3 926,1 2 794,4 Effets de change (e) -1,5 24,2 22,7 27,6 50,3 Chiffre d'affaires 2025 aux taux de change de 2024 (f) = (d) + (e) 856,5 1 034,5 1 891,0 953,7 2 844,7 Variation de périmètre (g) -11,0 -12,5 -23,5 -14,1 -37,6 Chiffre d'affaires organique 2025 (h) = (f) + (g) 845,5 1 022,0 1 867,5 939,6 2 807,2 Croissance organique (i) = (h) / (a) – 1 +5,5 % +1,6 % +3,3 % -0,9 % +1,9 %





m€ Impact des taux de change au 30 septembre 2025 AUD 11,1 BRL 9,7 USD 6,2 CNY 5,2 Autres 18,1 Total 50,3





Taux de change moyen 9M 2025 9M 2024 AUD 0,5732 0,6091 BRL 0,1583 0,1757 USD 0,8938 0,9199 CNY 0,1238 0,1278

SITUATION FINANCIERE

L’évolution du chiffre d’affaires est l’élément majeur qui a impacté la marge opérationnelle, le cash-flow disponible ou la dette nette du Groupe au cours du troisième trimestre 2025.

Pièce jointe