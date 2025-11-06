JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Declaración de dividendos

DUBLÍN, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

   
JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV
  
RE: Dividendos
   
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 13 de noviembre de 2025, con fecha de registro al 14 de noviembre de 2025 y fecha de pago al 5 de diciembre de 2025:
   
   
Descripción de clase de acciónISINTarifa por acción
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6Q910.379900
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)IE00BJLTWS020.276400
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)IE00BDFC6G930.548600
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)IE00BD9MMG790.310000
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)IE00BD9MMC320.292700
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE0003UVYC200.159600
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE000U5MJOZ60.152400
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)IE000U9J8HX90.231200
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)IE00BL0BMX650.319900
   
   
Preguntas:  
   
MathesonEquipo de publicaciones
 Teléfono: +353 1 232 2000
   

