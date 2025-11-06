Habitat pour l’humanité Canada réagit au budget fédéral 2025 en appelant à un engagement clair en faveur de l’accession à la propriété abordable

OTTAWA, Ontario, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l’humanité Canada se félicite des investissements continus du gouvernement fédéral dans le logement prévus dans le budget 2025, mais exhorte Ottawa à préciser rapidement en quoi ces mesures permettront aux Canadiens de réaliser leur aspiration à devenir propriétaires. L’organisation attend avec intérêt de voir une stratégie d’investissement pour Maisons Canada et souligne l’importance d’inclure l’accession à la propriété hors marché comme une priorité explicite.

« L’accession à la propriété reste une aspiration forte pour les Canadiens et constitue un contributeur essentiel à l’économie du Canada », déclare Pedro Barata, président et PDG d’Habitat pour l’humanité Canada. « Sans un soutien fédéral ciblé, nous risquons de priver les Canadiens d’une chance équitable de devenir propriétaires. »

Habitat pour l’humanité Canada se félicite également de la réaffirmation de l’engagement fédéral concernant le remboursement de la TPS sur les maisons de moins de 1 million $ pour les acheteurs d’une première propriété et encourage les parlementaires à adopter et mettre en œuvre cette mesure rapidement. L’exonération de la TPS permettra à Habitat de dégager des fonds essentiels et de construire plus de maisons : depuis 2017, les organismes locaux d’Habitat pour l’humanité ont versé plus de 20 millions de dollars en TPS, un impôt qu’ils absorbent souvent pour maintenir les coûts bas pour les familles.

Habitat est déjà un partenaire de confiance du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable et, avec le soutien approprié, est prêt à collaborer avec Maisons Canada pour lancer un programme de maisons prêtes à être construites, conçues spécifiquement pour permettre à des milliers de familles supplémentaires de devenir propriétaires.

« Nous sommes prêts à aider le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de Maisons Canada, à atteindre ses objectifs de rapidité, d’envergure, de durabilité et d’abordabilité dans sa réponse aux besoins en logement des Canadiens », déclare M. Barata.

Le modèle d’Habitat

Grâce à son Programme national unique d’accession à la propriété abordable, Habitat pour l’humanité permet aux familles admissibles à revenu faible ou modéré d’acheter une maison à sa juste valeur marchande. Financé sans acompte et avec un prêt hypothécaire proportionnel au revenu, ce programme offre aux familles la possibilité de devenir propriétaires d’une maison sûre et abordable qui répond à leurs besoins.

L’impact d’Habitat

Le modèle d’Habitat génère d’importants avantages sociaux et économiques : après avoir emménagé dans leur maison Habitat, les ménages voient leurs revenus augmenter de 28 % de plus que ceux de locataires comparables. Les résultats en matière de santé, d’emploi et d’éducation s’améliorent, et la productivité accrue des ménages entraîne un surplus économique annuel supplémentaire de 35 millions $ par rapport à la location.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondée en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national composé d’organismes Habitat locaux présents dans toutes les provinces et dans le Nord. Grâce à la construction et à la rénovation innovantes de maisons, au financement, à la formation professionnelle et à la défense des droits, nous rassemblons les gens pour construire des maisons, des communautés et de l’espoir. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat for Humanity international, un organisme à but non lucratif de premier plan œuvrant dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, visitez le site habitat.ca et suivez @HabitatCanada.

