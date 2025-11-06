Orange: Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 5 milliards d’euros

Communiqué de presse

Paris, le 6 novembre 2025

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 5 milliards d’euros

Orange a réalisé avec succès une émission obligataire euros en 5 tranches pour un montant nominal de 5 milliards d’euros :

750 millions d’euros à 3 ans avec un coupon annuel de 2,5%

1 milliard d’euros à 6 ans avec un coupon annuel de 3,125%

1,375 milliard d’euros à 9 ans avec un coupon annuel de 3,5%

1,375 milliard d’euros à 12,5 ans avec un coupon annuel de 3,75%

500 millions d’euros à 20 ans avec un coupon annuel de 4,125%





Avec un carnet d’ordre global supérieur à 20 milliards d’euros, l’émission obligataire d’aujourd’hui illustre la solidité du profil d’Orange, la confiance du marché dans son plan stratégique "Lead the Future" et la nouvelle étape ouverte avec l’annonce de la potentielle reconsolidation de MasOrange.

Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l’entreprise, comprenant éventuellement le refinancement de sa dette existante et/ou la potentielle acquisition des 50% de MasOrange.

Ci-dessous les caractéristiques des obligations émises :



Devise Format Maturité Montant Coupon Marge EUR Taux fixe Novembre 2028 750 millions 2,5% m/s + 37 bps EUR Taux fixe Novembre 2031 1 milliard 3,125% m/s + 70 bps EUR Taux fixe Novembre 2034 1,375 milliard 3,5% m/s + 90 bps EUR Taux fixe Mai 2038 1,375 milliard 3,75% m/s + 110 bps EUR Taux fixe Novembre 2045 500 millions 4,125% m/s + 132 bps

HSBC, Santander et Société Générale interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.

HSBC, Santander, Société Générale, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, SMBC, Standard Chartered Bank AG interviennent en qualité de Chefs de file du placement.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 100 salariés au 30 septembre 2025, dont 68 000 en France. Le Groupe servait c.310 millions de clients au 30 septembre 2025, dont 270 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

Fatima Rahil ; fatima.rahil@orange.com

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).

Pièce jointe