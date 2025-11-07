Le CN annonce un placement de titres d’emprunt de 700 M$ US

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui un placement public de titres d’emprunt de 700 millions de dollars américains composé d’un capital total de 300 millions de dollars américains de billets à 4,200 % échéant en 2031 et d’un capital total de 400 millions de dollars américains de billets à 4,750 % échéant en 2035. Le CN prévoit que la clôture du placement aura lieu le 12 novembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Le CN entend affecter le produit net du placement au remboursement à l’échéance de ses billets à 2,75 % échéant en mars 2026 d’un capital total de 500 millions de dollars américains et à ses besoins généraux, y compris au remboursement du papier commercial.

Le placement de titres d’emprunt est réalisé aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’inscription préalable, actuellement en vigueur, datée du 2 avril 2024.

Les coteneurs de livres du placement de titres d’emprunt sont : BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC, avec un syndicat composé de BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp., Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., CIBC World Markets Corp., Valeurs mobilières Desjardins inc., Morgan Stanley & Co. LLC et TD Securities (USA) LLC.

On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne en ce qui concerne le placement en communiquant avec BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, par téléphone au 1 800 294-1322 ou par courriel au dg.prospectus_requests@bofa.com; avec J.P. Morgan Securities LLC, a/s Broadridge Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, NY 11717, par téléphone au 1 212 834-4533, par courriel au prospectus-eq_fi@jpmchase.com ou au postsalemanualrequests@broadridge.com; avec RBC Capital Markets, LLC, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, Attention : DCM Transaction Management, par téléphone au 212 618-7706 ou par courriel au TMGUS@rbccm.com; ou encore avec Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attention : WFS Customer Service, par téléphone au 1 800 645-3751 ou par courriel au wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Le présent communiqué ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans un territoire dans lequel il serait illégal d’effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l’inscription ou la prise d’effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, notamment les énoncés portant sur le refinancement potentiel de titres d’emprunt ainsi que sur le moment et la réalisation du placement de titres d’emprunt proposé, lequel est assujetti aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; les restrictions au commerce, les barrières commerciales, l’imposition de droits douaniers ou les modifications aux ententes de commerce international; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; le transport de matières dangereuses; différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra aussi trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi dans le présent communiqué.

