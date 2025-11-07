Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2025

FORTSATT ORGANISK TILLVÄXT I UTDRAGEN LÅGKONJUNKTUR

Flera av koncernens bolag känner av den utdragna lågkonjunkturen men lyckas trots det generera en god organisk tillväxt.

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2025 Nettoomsättning 194,7 (182,7) MSEK. Ökning med 6,6 procent, varav 6,6 procent organisk.

EBITDA 19,8 (23,4) MSEK. Minskning med 15,4 procent, varav 15,4 procent organisk.

EBITA 8,1 (12,6) MSEK. Minskning med 35,8 procent, varav 35,8 procent organisk.

EBIT 6,5 (10,9) MSEK. Minskning med 40,6 procent.

Resultat före skatt minskade till -6,0 (-1,0) MSEK.

Periodens resultat minskade till -5,8 (-0,4) MSEK.

Resultatminskningen förklaras huvudsakligen av engångseffekter av redovisningskaraktär om totalt 4,8 MSEK. 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2025 Nettoomsättning 631,3 (597,1) MSEK. Ökning med 5,7 procent, varav 5,7 procent organisk.

EBITDA 63,2 (62,8) MSEK. Ökning med 0,8 procent, varav 0,8 procent organisk.

EBITA 30,1 (30,6) MSEK. Minskning med 1,7 procent, varav 1,7 procent organisk.

EBIT 25,1 (24,8) MSEK. Ökning med 1,5 procent.

Resultat före skatt minskade till -20,5 (-13,7) MSEK.

Periodens resultat minskade till -19,3 (-12,2) MSEK.

Efter rapportperiodens utgång beslutade styrelsen om riktad nyemission till ENDI Corp. på 20,7 MSEK för stärkt kapitalstruktur. Större ägare tecknade avtal att sälja sina aktier till ENDI Corp. m.fl. Förutsätter FDI-godkännande.

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING

MSEK jul-sep 2025 jul-sep 2024 jan-sep 2025 jan-sep 2024 okt 2024-sep 2025 jan-dec 2024 Nettoomsättning 194,7 182,7 631,3 597,1 885,1 850,9 Bruttomarginal, % 55,8% 59,7% 58,0% 60,3% 57,9% 59,5% EBITDA 19,8 23,4 63,2 62,8 95,6 95,1 EBITDA-marginal, % 10,2% 12,8% 10,0% 10,5% 10,8% 11,2% Justerad EBITDA1) 21,2 24,9 70,9 69,4 105,1 104,4 Justerad EBITDA-marginal, % 10,9% 13,6% 11,2% 11,6% 11,9% 12,3% EBITA 8,1 12,6 30,1 30,6 51,9 52,4 EBITA-marginal, % 4,2% 6,9% 4,8% 5,1% 5,9% 6,2% Justerad EBITA2) 9,5 12,6 36,6 34,4 58,4 56,2 Justerad EBITA-marginal, % 4,9% 6,9% 5,8% 5,8% 6,6% 6,6% EBIT 6,5 10,9 25,1 24,8 45,1 44,8 EBIT-marginal, % 3,3% 5,9% 4,0% 4,1% 5,1% 5,3% Resultat före skatt -6,0 -1,0 -20,5 -13,7 -13,5 -6,8 Periodens resultat -5,8 -0,4 -19,3 -12,2 -20,7 -13,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,3 6,1 -22,7 20,3 17,0 59,9 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,91 -0,06 -3,06 -1,93 -3,28 -2,16 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,91 -0,06 -3,06 -1,93 -3,28 -2,16 Medelantal anställda 386 395 399 397 405 404 Soliditet, % 23,0% 25,9% 23,0% 25,9% 23,0% 26,3% Nettoskuld 453,1 414,3 453,1 414,3 453,1 385,8 Nettoskuld/EBITDA - - - - 4,74 4,06 Nettoskuld/justerad EBITDA1) - - - - 4,31 3,70

Vid beräkningen av justerad EBITDA, som gjorts i enlighet med obligationsvillkor, har jämförelsestörande poster om 9,6 (9,4) MSEK hänförliga till bland annat omorganisationskostnader exkluderats för rullande 12 månader. Vid beräkningen av justerad EBITA har jämförelsestörande poster om 6,5 (3,8) MSEK hänförliga till bland annat omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden.





Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2025 kl. 07:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Urban Lindskog, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

