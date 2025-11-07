Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2025

 | Source: Stockwik Förvaltning AB Stockwik Förvaltning AB

FORTSATT ORGANISK TILLVÄXT I UTDRAGEN LÅGKONJUNKTUR

Flera av koncernens bolag känner av den utdragna lågkonjunkturen men lyckas trots det generera en god organisk tillväxt.

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2025
  • Nettoomsättning 194,7 (182,7) MSEK. Ökning med 6,6 procent, varav 6,6 procent organisk.
  • EBITDA 19,8 (23,4) MSEK. Minskning med 15,4 procent, varav 15,4 procent organisk.
  • EBITA 8,1 (12,6) MSEK. Minskning med 35,8 procent, varav 35,8 procent organisk.
  • EBIT 6,5 (10,9) MSEK. Minskning med 40,6 procent.
  • Resultat före skatt minskade till -6,0 (-1,0) MSEK.
  • Periodens resultat minskade till -5,8 (-0,4) MSEK.
  • Resultatminskningen förklaras huvudsakligen av engångseffekter av redovisningskaraktär om totalt 4,8 MSEK.
1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2025
  • Nettoomsättning 631,3 (597,1) MSEK. Ökning med 5,7 procent, varav 5,7 procent organisk.
  • EBITDA 63,2 (62,8) MSEK. Ökning med 0,8 procent, varav 0,8 procent organisk.
  • EBITA 30,1 (30,6) MSEK. Minskning med 1,7 procent, varav 1,7 procent organisk.
  • EBIT 25,1 (24,8) MSEK. Ökning med 1,5 procent.
  • Resultat före skatt minskade till -20,5 (-13,7) MSEK.
  • Periodens resultat minskade till -19,3 (-12,2) MSEK.
  • Efter rapportperiodens utgång beslutade styrelsen om riktad nyemission till ENDI Corp. på 20,7 MSEK för stärkt kapitalstruktur. Större ägare tecknade avtal att sälja sina aktier till ENDI Corp. m.fl. Förutsätter FDI-godkännande.

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING

MSEKjul-sep 2025jul-sep 2024jan-sep 2025jan-sep 2024okt 2024-sep 2025jan-dec 2024
Nettoomsättning194,7182,7631,3597,1885,1850,9
Bruttomarginal, %55,8%59,7%58,0%60,3%57,9%59,5%
EBITDA19,823,463,262,895,695,1
EBITDA-marginal, %10,2%12,8%10,0%10,5%10,8%11,2%
Justerad EBITDA1)21,224,970,969,4105,1104,4
Justerad EBITDA-marginal, %10,9%13,6%11,2%11,6%11,9%12,3%
EBITA8,112,630,130,651,952,4
EBITA-marginal, %4,2%6,9%4,8%5,1%5,9%6,2%
Justerad EBITA2)9,512,636,634,458,456,2
Justerad EBITA-marginal, %4,9%6,9%5,8%5,8%6,6%6,6%
EBIT6,510,925,124,845,144,8
EBIT-marginal, %3,3%5,9%4,0%4,1%5,1%5,3%
Resultat före skatt-6,0-1,0-20,5-13,7-13,5-6,8
Periodens resultat-5,8-0,4-19,3-12,2-20,7-13,6
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten-18,36,1-22,720,317,059,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK-0,91-0,06-3,06-1,93-3,28-2,16
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-0,91-0,06-3,06-1,93-3,28-2,16
       
Medelantal anställda386395399397405404
Soliditet, %23,0%25,9%23,0%25,9%23,0%26,3%
       
Nettoskuld453,1414,3453,1414,3453,1385,8
Nettoskuld/EBITDA----4,744,06
Nettoskuld/justerad EBITDA1)----4,313,70
  1. Vid beräkningen av justerad EBITDA, som gjorts i enlighet med obligationsvillkor, har jämförelsestörande poster om 9,6 (9,4) MSEK hänförliga till bland annat omorganisationskostnader exkluderats för rullande 12 månader.
  2. Vid beräkningen av justerad EBITA har jämförelsestörande poster om 6,5 (3,8) MSEK hänförliga till bland annat omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden.


Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2025 kl. 07:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Urban Lindskog, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilagor


Attachments

251107 Stockwik publicerar 3Q25 Stockwik 3Q25

Recommended Reading