Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2025

FORTSATT ORGANISK TILLVÄXT I UTDRAGEN LÅGKONJUNKTUR
Flera av koncernens bolag känner av den utdragna lågkonjunkturen men lyckas trots det generera en god organisk tillväxt.
|1 JULI - 30 SEPTEMBER 2025
|1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2025
FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING
|MSEK
|jul-sep 2025
|jul-sep 2024
|jan-sep 2025
|jan-sep 2024
|okt 2024-sep 2025
|jan-dec 2024
|Nettoomsättning
|194,7
|182,7
|631,3
|597,1
|885,1
|850,9
|Bruttomarginal, %
|55,8%
|59,7%
|58,0%
|60,3%
|57,9%
|59,5%
|EBITDA
|19,8
|23,4
|63,2
|62,8
|95,6
|95,1
|EBITDA-marginal, %
|10,2%
|12,8%
|10,0%
|10,5%
|10,8%
|11,2%
|Justerad EBITDA1)
|21,2
|24,9
|70,9
|69,4
|105,1
|104,4
|Justerad EBITDA-marginal, %
|10,9%
|13,6%
|11,2%
|11,6%
|11,9%
|12,3%
|EBITA
|8,1
|12,6
|30,1
|30,6
|51,9
|52,4
|EBITA-marginal, %
|4,2%
|6,9%
|4,8%
|5,1%
|5,9%
|6,2%
|Justerad EBITA2)
|9,5
|12,6
|36,6
|34,4
|58,4
|56,2
|Justerad EBITA-marginal, %
|4,9%
|6,9%
|5,8%
|5,8%
|6,6%
|6,6%
|EBIT
|6,5
|10,9
|25,1
|24,8
|45,1
|44,8
|EBIT-marginal, %
|3,3%
|5,9%
|4,0%
|4,1%
|5,1%
|5,3%
|Resultat före skatt
|-6,0
|-1,0
|-20,5
|-13,7
|-13,5
|-6,8
|Periodens resultat
|-5,8
|-0,4
|-19,3
|-12,2
|-20,7
|-13,6
|Kassaflöde från den löpande verksamheten
|-18,3
|6,1
|-22,7
|20,3
|17,0
|59,9
|Resultat per aktie före utspädning, SEK
|-0,91
|-0,06
|-3,06
|-1,93
|-3,28
|-2,16
|Resultat per aktie efter utspädning, SEK
|-0,91
|-0,06
|-3,06
|-1,93
|-3,28
|-2,16
|Medelantal anställda
|386
|395
|399
|397
|405
|404
|Soliditet, %
|23,0%
|25,9%
|23,0%
|25,9%
|23,0%
|26,3%
|Nettoskuld
|453,1
|414,3
|453,1
|414,3
|453,1
|385,8
|Nettoskuld/EBITDA
|-
|-
|-
|-
|4,74
|4,06
|Nettoskuld/justerad EBITDA1)
|-
|-
|-
|-
|4,31
|3,70
- Vid beräkningen av justerad EBITDA, som gjorts i enlighet med obligationsvillkor, har jämförelsestörande poster om 9,6 (9,4) MSEK hänförliga till bland annat omorganisationskostnader exkluderats för rullande 12 månader.
- Vid beräkningen av justerad EBITA har jämförelsestörande poster om 6,5 (3,8) MSEK hänförliga till bland annat omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden.
Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2025 kl. 07:00 (CET).
För ytterligare information kontakta:
Urban Lindskog, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Mejl: info@stockwik.se
Om Stockwik
Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.
Bilagor