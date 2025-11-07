Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 42 000 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|30 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|36,24
|36,50
|35,90
|144 960
|MTF CBOE
|4 000
|36,26
|36,50
|35,95
|145 040
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|31 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|36,22
|36,45
|36,05
|144 880
|MTF CBOE
|4 000
|36,20
|36,45
|36,05
|144 800
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|3 november 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|35,93
|36,25
|35,75
|143 720
|MTF CBOE
|4 000
|35,92
|36,15
|35,75
|143 680
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|4 november 2025
|Euronext Brussels
|5 000
|35,25
|35,45
|34,95
|176 250
|MTF CBOE
|4 000
|35,22
|35,40
|34,95
|140 880
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|5 november 2025
|Euronext Brussels
|5 000
|35,39
|35,50
|35,05
|176 950
|MTF CBOE
|4 000
|35,40
|35,60
|35,10
|141 600
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|42 000
|35,80
|36,50
|34,95
|1 502 760
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 410 aandelen heeft aangekocht in de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|30 oktober 2025
|1 410
|36,13
|36,20
|35,80
|50 943
|31 oktober 2025
|1 200
|36,17
|36,30
|36,10
|43 404
|3 november 2025
|1 200
|35,95
|36,05
|35,80
|43 140
|4 november 2025
|1 200
|35,25
|35,35
|35,10
|42 300
|5 november 2025
|400
|35,10
|35,10
|35,10
|14 040
|Totaal
|5 410
|193 827
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|30 oktober 2025
|1 400
|36,24
|36,50
|36,00
|50 736
|31 oktober 2025
|1 200
|36,32
|36,50
|36,20
|43 584
|3 november 2025
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|4 november 2025
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|5 november 2025
|800
|35,51
|35,55
|35,45
|28 408
|Totaal
|3 400
|122 728
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 739 aandelen.
Op 5 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 052 823 eigen aandelen aan, of 3,96% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
