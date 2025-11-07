Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 42 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 30 oktober 2025 Euronext Brussels 4 000 36,24 36,50 35,90 144 960 MTF CBOE 4 000 36,26 36,50 35,95 145 040 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 31 oktober 2025 Euronext Brussels 4 000 36,22 36,45 36,05 144 880 MTF CBOE 4 000 36,20 36,45 36,05 144 800 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 3 november 2025 Euronext Brussels 4 000 35,93 36,25 35,75 143 720 MTF CBOE 4 000 35,92 36,15 35,75 143 680 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 4 november 2025 Euronext Brussels 5 000 35,25 35,45 34,95 176 250 MTF CBOE 4 000 35,22 35,40 34,95 140 880 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 5 november 2025 Euronext Brussels 5 000 35,39 35,50 35,05 176 950 MTF CBOE 4 000 35,40 35,60 35,10 141 600 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 42 000 35,80 36,50 34,95 1 502 760

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 410 aandelen heeft aangekocht in de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 30 oktober 2025 1 410 36,13 36,20 35,80 50 943 31 oktober 2025 1 200 36,17 36,30 36,10 43 404 3 november 2025 1 200 35,95 36,05 35,80 43 140 4 november 2025 1 200 35,25 35,35 35,10 42 300 5 november 2025 400 35,10 35,10 35,10 14 040 Totaal 5 410 193 827





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 30 oktober 2025 1 400 36,24 36,50 36,00 50 736 31 oktober 2025 1 200 36,32 36,50 36,20 43 584 3 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 4 november 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 5 november 2025 800 35,51 35,55 35,45 28 408 Totaal 3 400 122 728

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 739 aandelen.

Op 5 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 052 823 eigen aandelen aan, of 3,96% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage