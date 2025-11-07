Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 42 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
30 oktober 2025Euronext Brussels4 00036,2436,5035,90144 960
 MTF CBOE4 00036,2636,5035,95145 040
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
31 oktober 2025Euronext Brussels4 00036,2236,4536,05144 880
 MTF CBOE4 00036,2036,4536,05144 800
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
3 november 2025Euronext Brussels4 00035,9336,2535,75143 720
 MTF CBOE4 00035,9236,1535,75143 680
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
4 november 2025Euronext Brussels5 00035,2535,4534,95176 250
 MTF CBOE4 00035,2235,4034,95140 880
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
5 november 2025Euronext Brussels5 00035,3935,5035,05176 950
 MTF CBOE4 00035,4035,6035,10141 600
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 42 00035,8036,5034,951 502 760

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 410 aandelen heeft aangekocht in de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 30 oktober 2025 tot 5 november 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
30 oktober 20251 41036,1336,2035,8050 943
31 oktober 20251 20036,1736,3036,1043 404
3 november 20251 20035,9536,0535,8043 140
4 november 20251 20035,2535,3535,1042 300
5 november 202540035,1035,1035,1014 040
Totaal5 410   193 827


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
30 oktober 20251 40036,2436,5036,0050 736
31 oktober 20251 20036,3236,5036,2043 584
3 november 202500,000,000,000
4 november 202500,000,000,000
5 november 202580035,5135,5535,4528 408
Totaal3 400   122 728

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 739 aandelen.

Op 5 november 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 052 823 eigen aandelen aan, of 3,96% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p251107N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading