Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.

Afdelingerne Flexinvest Aktier KL og Global Equity Solution KL er fusioneret, hvor den sidstnævnte er den fortsættende afdeling. Dette betyder, at Flexinvest Aktier KL udgår af prospektet. Fusionen blev vedtaget på generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet.



Prospektet kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

