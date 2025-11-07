Snail Inc. 彰显多元化娱乐布局：IP 扩展、新作发布与行业认可齐头并进

加利福尼亚州卡尔弗城, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc.（Nasdaq：SNAL）（下称“Snail Games”或“公司”）凭借新作发布与行业认可，持续在其娱乐业务组合中展现出稳健增长。 近期取得的重大成果进一步印证了 Snail Games 在多元化业务模式上的稳定拓展。

Snail Games 持续打造旗下核心 IP 系列，并依托玩家社群的共创驱动，丰富 ARK 系列的内容与互动生态。 公司近期携手 Look North World 推出的“方舟 x 忍者神龟”外观包再度展现 Snail Games 对 MOD 内容价值的重视，这一模式也是维系并拓展《方舟：生存飞升》玩家社群热度的重要动力。 在持续打造旗下经典作品的同时，公司宣布其全新飞艇建造题材类 RPG 游戏《回音：飞艇传说》将于2025 年 12 月 4 日正式上线，这也将成为 Snail Games 游戏产品阵容中的又一重磅新作。

Snail Games 旗下独立发行品牌 Wandering Wizard 持续扩充其全球作品阵容，推出一系列独具特色的游戏作品，展示了国际游戏开发者的无限创造力。 其与阿根廷独立工作室 Seven Leaf Clover 合作推出的快节奏射击游戏《反抗引擎》于今日正式登陆 Steam 平台，这款游戏融合了上世纪 90 年代风格的高速枪战与猛烈近战格斗。 与此同时，《雪山之上》在 2025 波兹南游戏展上荣获 “IGN 编辑推荐奖：最佳波兰游戏” (IGN Editors’ Choice Award for Best Polish Game)，进一步巩固了 Wandering Wizard 的全球影响力。 作为 Snail Games 的独立游戏发行分支，Wandering Wizard 始终致力于支持新兴市场的多元创作力量，为全球游戏产业带来了崭新的创意视角。



Snail Games 旗下竖屏短剧部门 Interactive Films 通过其短剧内容平台 Salty TV 持续获得业界关注。 Salty TV 的三部作品：《My Ex’s Bestfriend》、《Hollywood Heartthrob》和《Faux Fiance》荣获国际短剧协会 (International Short Drama Association) 表彰。 其中，《My Ex’s Bestfriend》获“最佳复仇主题叙事” (Best Revenge-Driven Narrative) 奖，《Hollywood Heartthrob》获“最具魅力荧幕形象” (Most Charismatic Screen Presence) 奖，《Faux Fiance》获“最佳命运羁绊叙事” (Best Destiny-Bound Narrative) 奖。 这一系列成绩使 Interactive Films 成为 Snail Games 多元化布局中极具潜力的新兴板块，同时进一步推动公司切入快速增长的竖屏内容市场，该领域凭借强大的用户参与潜力持续吸引业界广泛关注。



这些成果共同彰显 Snail Games 在多个娱乐领域的战略发展势头。 通过在游戏开发、发行及数字故事等业务板块的协同发力，公司不断拓展收入来源，并进一步提升品牌影响力。



如创作者有意报道 Snail Games 旗下任何作品，请联系creatordirect@noiz.gg



