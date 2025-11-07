Snail Inc. 透過知識產權擴展、新遊戲發佈及業界認可，彰顯多元化娛樂版圖發展

加州卡爾弗城, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」)，透過新內容發佈及業界認可，持續展現其娛樂產品組合的穩步增長。 近期里程碑彰顯 Snail 多元化商業模式的推進。

Snail Games 持續強化核心品牌系列，並善用其 ARK 生態系統內的社群驅動參與。 近期與 Look North World 合作的《ARK x Teenage Mutant Ninja Turtles》造型包聯乘企劃，持續展現模組內容作為維持和擴展《方舟：生存飛升》互動參與的重要性。 除了持續支援經典遊戲外，Snail 正式宣佈其即將推出的飛船建造角色扮演遊戲《Echoes of Elysium》定於 2025 年 12 月 4 日發售，成為 Snail Games 產品陣容的重要新力軍。

Snail 旗下獨立遊戲發行分支 Wandering Wizard，持續透過彰顯國際遊戲開發商非凡創意的獨特項目，拓展其全球產品組合。 與阿根廷遊戲工作室 Seven Leaf Clover 合作開發的《Rebel Engine》今天正式登陸 Steam，這款的超動感復古射擊遊戲融合九十年代風格極速射擊與凌厲近戰搏鬥。 《Above the Snow》最近在 2025 年波茲南遊戲展會上贏得 IGN 編輯推薦獎最佳波蘭遊戲殊榮，進一步鞏固 Wandering Wizard 的全球地位。 Snail Games 的獨立分支 Wandering Wizard 一如既往致力支持新興市場的多元聲音，為全球遊戲格局帶來創新視野。



Snail 的垂直劇集部門 Interactive Films，持續透過其短篇敘事平台 Salty TV 贏得業界認可。 Salty TV 的三部劇集《My Ex’s Bestfriend》、《Hollywood Heartthrob》與《Faux Fiance》獲得 International Short Drama Association 嘉許。 《My Ex’s Best Friend》、《Hollywood Heartthrob》及《Faux Fiance》分別獲認可為最佳復仇主題敘事、最具魅力銀幕風采及最佳命運牽引敘事佳作。 這股強勁趨勢讓 Interactive Films 在 Snail 多元化佈局中定位為前景看好的新興渠道，亦使公司加強配合火速增長的垂直格式內容市場，此領域因受眾互動參與潛能而持續吸引行業日益增長的關注。



整體而言，這些卓越佳績體現 Snail 在多重娛樂產業的策略發展氣勢。 透過匯聚遊戲開發、發行與數碼敘事領域的資源，公司持續拓展收益來源，並提升品牌知名度。



創作者如有興趣介紹 Snail Games 產品陣容中的任何遊戲，請發送電郵至 creatordirect@noiz.gg



關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://snail.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如 「預期」、「相信」、「可以」、「期望」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和 「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述出現在本新聞稿及我們向 SEC 所提交的公開文件多個地方，包括但不限於有關 Snail 持續強化核心品牌系列、善用其 ARK 生態系統內的社群驅動參與，以及在多重娛樂產業建立策略發展氣勢的陳述。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

投資者聯絡人：

John Yi 和 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com