LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Société Européenne au capital de 149 306 082 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000121014

DateNombre total d’actions en circulationNombre total de droits de vote



31 octobre 2025		497 686 940 Total brut de droits de vote : 744 843 964
  Total net* de droits de vote : 743 768 318

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Fait à Paris, le 7 novembre 2025

Droits de vote au 31 octobre 2025

