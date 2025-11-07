OMS Energy啟動AI+機器人計劃 進軍商機龐大的管道油檢測及維修市場

SINGAPORE, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球能源市場正經歷深層次的變革，除了再生能源日漸成為各國積極應對氣候變化的「標配」，傳統石化能源亦在勘探開採技術不斷革新下，保持穩定增長。尤其在AI人工智能及機器人持續創新開發的助力下，傳統油田工程服務的成本控制、作業效率及安全性均得以大大提升。

眾所周知，全球大部份的油田項目均處於偏遠地理位置，且面臨惡劣地理環境、極端氣候的挑戰，尤其是地下採油工程、油管檢測及維修等領域更往往需要高精準的施工及作業部署。然而，在現有的傳統工程下，油田工程及日常作業仍然充滿危機，尤其是漏油漏氣所帶來的重大破壞。

油氣管道洩漏的及早預防及監控，是全球油企日常運營中的一大挑戰。油氣管道洩漏是石油和天然氣行業中的嚴重問題，可能導致環境嚴重污染、巨大安全隱患和經濟損失。

綜合市場分析，油田工程服務領域，尤其油管檢測及維修領域，未來的數智化及人工智能化趨勢將十分明顯。如前述，全球不少油氣田項目的地理位置、氣候及環境生態條件等均十分惡劣，對油田工程服務提供商的日常作業構成了極大挑戰。同時，全球油氣管道維護市場基本上仍是沿用傳統的超聲波管道探測工具，去監控管道內的情況。但，這種傳統油氣管道監控方式並不理想。而AI人工智能、物聯網，以至專屬油田工程機器人的出現正好為陸地或海上油氣田項目提供了降本增效及提升安全性的作用。

據了解，OMS Energy Technologies Inc. (NASDAQ: OMSE)近期已在世界各地物色AI人工智能及機器人的合作伙伴，旨在通過不同形式在未來提供創新的全面管道監控解決方案，進一步助力油企以更高效更低成本的方法去實現油氣管道的安全，維護環境生態，構築美麗健康的未來世界。

根據WiseGUY關於油氣管道維護市場的報告，相關市場規模預計將從2025年的1029億美元增長到2035年的1500億美元。2025年至2035年預測期間的複合年增長率(CAGR)估計約為3.85%。特別的是，根據Data Bridge市場研究指出，2024 年全球管道監控系統市場規模達到 184.5 億美元，預計到 2032 年將達到 326.5 億美元，2025 年至 2032 年預測期內的複合年增長率為 7.40%。

在AI+ Robotic (AI+機器人)技術持續更新迭代及場景應用不斷擴展下， OMS Energy於今年7月的香港路演期間便已透露未來將在AI+機器人領域尋找合作伙伴，以抓緊不斷湧現的巨大商機。除此，OMS Energy深入探討未來進一步把業務擴大至城市管道檢測及維修市場。而城市管道檢測及維修市場的規模將遠高於油氣管道檢測及維修市場的規模，單在中國，到2030年市場規模預測將達到100億美元，按全球計，更達到500億美元以上。

深度綁定全球大型客戶 持續深耕中東、亞太市場

OMS Energy是一家為石油和天然氣產業提供地面井口系統(SWS)和油田管材(OCTG)的油田工程服務及特種裝備製造商。OMS Energy的業務覆蓋陸上和海上油田項目，而客戶則包括了全球規模最大的沙特阿美、全球十大油田服務供應商如哈里伯頓、斯倫貝謝、貝克休斯，以及泰國PTTEP、印尼PT Seleraya Belida(南蘇門答臘)和 Pertamina Hulu Sanga Sanga(東加里曼丹)等。近年，OMS Energy更已把業務拓展至西非，在安哥拉市場為KON-06 陸上寬扎盆地區塊的 Grupo Simples Oil 供應地面井口系統。

截至2025年3月31日，OMS Energy在石油豐富的亞太和中東北非(MENA) 地區擁有廣泛的經營據點，11 間生產基地策略性地分佈於六個國家(新加坡、馬來西亞、汶萊、沙特阿拉伯、泰國及印尼)。尤其要留意的是，OMS Energy貫徹其本地化擴張策略，不僅在業務所在地設立辦公室或生產基地，更透過聘用當地居民及專才、就地採購高值材料，為當地的能源企業及跨國油田服務企業提供服務。目前，OMS Energy已在其主要業務在地確立了參與政府招標和合約的資格，大大強化了競爭優勢，並有望持續提高市場佔有率。

近期，OMS Energy便進一步深化其在巴基斯坦市場的擴張。該公司已成功爲MOL巴基斯坦供應並安裝了當地首個智能井口系統的關鍵井口部分。MOL巴基斯坦是MOL集團的全資子公司，自1999年以來一直是巴基斯坦能源行業的主要參與者。該公司持有當地四個區塊的作業權益，是TAL和Margalla區塊的運營商。MOL在巴基斯坦已經取得了13個商業發現。按2024年的石油及天然氣產量計，MOL巴基斯坦(聯同其營運伙伴)於當地市場的份額達到8.4%，是巴基斯坦第二大石油及液化石油氣(LPG)生產商，以及第五大天然氣生產商。

尤其值得注意的是，OMS Energy與MOL巴基斯坦的本次合作，聚焦在油田工程服務的創新數智化領域。OMS Energy作為智能井口系統的連接者，提供並整合了來自多個主要油田服務公司的核心系統組件。該公司的專家團隊還在新加坡的生產基地中製造了該系統的油管懸掛器(tubing hanger)及油管頭適配器(tubing head adapter)，並由MOL巴基斯坦的代表見證了其成功的裝配、調適及功能測試。這個智能井口系統結合了實時監控、自動化和遠程控制技術，優化了油井性能，增強了安全性，並提高了運營效率。

隨著亞太地區國家持續落實其能源自主的戰略政策，預期泰國、印尼、巴基斯坦、越南等國家的新增油氣田項目數量將不斷提升，而早佔先機的OMS Energy有望取得更大的市場份額，且在油田智能化作業中持續擴張。

事實上，OMSE在全球多個地區擁有超200個客戶，且不少是全球Top3的石油及油服工程公司，相信在未來的業務拓展中將而不利。同時，油氣管道檢測及維護服務的毛利水準遠高於設備製造，OMSE未來的盈利能力將有望進一步提升。

老舊油田的新商機

除了新油氣田項目不斷落地，老舊油田對新技術的需求亦持續增加，為油氣田工程服務市場參與者帶來巨大機遇。國際能源署(IEA)去年分析了全球800個主要油田的生產和儲量情況，認為全球現有油田產量以平均9%的自然遞減率減少，大多數非歐佩克產油國的石油產量都已過了高峰期，或在未來20年內將達到高峰期。由於對新油氣田的勘探需時，且初期投入成本非常巨大，不少國家都比較依賴新技術新裝備對老舊油田進行第二次或第三次開採，以延續油田的生命周期。因此，這對於擁有相關老舊油田工程服務經驗的市場參與者來說，無疑提供了潛力巨大的商機。

從勘探開採到油管檢測維修，AI人工智能技術都可全面應用，而專屬機器人更可在惡劣的地下或偏遠油井環境中遠程控制作業，市場保守估計這是一個每年高達1,000億美元的油田服務市場。

OMS Energy成立於1972年，已在能源行業服務超過50年，擁有豐富及廣泛的行業經驗和資源。同時，該公司近年亦已部署在新能源領域如氫能的發展。從該公司內部的有機增長發展，到外部的新增業務潛力來看，OMS Energy的前景十分可觀。

最後，值得一再留意的是，近期股價大漲的OMS Energy，其現價預測市盈率不足5倍，明顯被嚴重低估，大幅落後於彭博全球油服企業平均15倍的市盈率。Roth Capital此前重申OMS能源的目標價為10美元，意味較現價具有100%以上的上行空間。

