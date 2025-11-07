CTO Trident Akan Membagikan Wawasan Dampak Pelanggan di Tencent Cloud Day Singapore 2025

SINGAPURA, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Pte Ltd ("Trident" atau "Perusahaan," NASDAQ: TDTH), katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam layanan pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0 yang berbasis di Singapura, hari ini mengumumkan bahwa Chief Technology Officer Poh Kiong (Leo) Tan akan berbicara sebagai salah satu panelis di Tencent Cloud Day Singapore 2025. Acara yang bertema "Peluang Global Bertenaga AI" ini akan diadakan pada 11 November 2025, di Hotel Raffles di Singapura.

Tn. Tan akan berpartisipasi di panel diskusi "AI-Powered Opportunities in a Changing World: Driving the Next Wave of Enterprise Digital Transformation" (Peluang Bertenaga AI di Dunia yang Berubah: Mendorong Gelombang Transformasi Digital Perusahaan yang Akan Datang) pukul 16:10-16:40. Beliau akan membagikan wawasan mengenai "dampak pelanggan" yang berkaitan dengan kemitraan strategis Trident dengan Tencent Cloud. Panel tersebut akan dimoderatori oleh Eva Au, Direktur Pelaksana Sabio World, dan akan menampilkan para pemimpin industri dari ConvergeICT, iSprint, NVIDIA, serta Tencent CloudAI.

Pembicaraan ini dibangun atas dasar kemitraan inovatif Trident dengan Tencent Cloud yang diumumkan pada Maret 2025, saat perusahaan mengumumkan migrasi operasi layanan digitalnya ke infrastruktur tangguh Tencent Cloud sekaligus menggabungkan solusi metaverse mutakhir. Kolaborasi ini menempatkan Trident sebagai pelanggan pelopor Metaverse-in-a-Box Tencent Cloud di Singapura, yang mendukung aplikasi unggulan perusahaan, Tridentity – solusi identitas inovatif berbasis blockchain yang menyediakan kemampuan autentikasi single sign-on yang aman.

"Kemitraan kami dengan Tencent Cloud telah membawa perubahan dalam memberikan solusi identitas digital yang aman dan terskalakan kepada pengguna kami di seluruh Asia Tenggara dan Afrika," ungkap Soon Huat Lim, Pendiri, Ketua, dan CEO Trident. "Partisipasi Leo dalam panel bergengsi ini mencerminkan komitmen kami untuk membagikan betapa teknologi cloud bertenaga AI dapat menciptakan dampak yang berarti bagi pelanggan. Melalui kolaborasi dengan Tencent Cloud, kami telah mendemonstrasikan kekuatan menggabungkan inovasi Web3 dengan infrastruktur tingkat perusahaan, dari meningkatkan skala metaverse kami untuk Parade Hari Nasional Singapura hingga melayani jutaan pengguna aktif bulanan melalui platform Tridentity kami."

Kemitraan ini telah memungkinkan Trident memanfaatkan rangkaian produk komprehensif Tencent Cloud, termasuk Cloud Virtual Machine (CVM), TencentDB, EdgeOne, Cloud Workload Protection Platform (CWPP), dan Blockchain as a Service (TBaaS), untuk mendukung target ambisiusnya melayani jutaan pengguna aktif bulanan pada 2025.

Tencent Cloud Day Singapore 2025, diselenggarakan oleh Tencent Cloud dan disponsori oleh NVIDIA, mempertemukan para pemimpin industri dan perusahaan pelopor global untuk menjelajahi cara AI membentuk masa depan globalisasi. KTT ini akan menampilkan materi utama, kisah sukses pelanggan, obrolan santai, dan pameran inovasi yang mencakup topik seperti Agen AI, keamanan cloud, kepatuhan keuangan, AI dalam perawatan kesehatan, dan pemberdayaan AI Gaming lintas industri.

Tentang Trident

Trident adalah katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0. Tridentity, produk unggulan perusahaan ini, adalah platform identitas berbasis blockchain yang dirancang untuk menyediakan autentikasi single-sign-on di berbagai industri. Misi Trident adalah menjadi pemimpin global dalam aktivasi Web 3.0, menghubungkan organisasi ke infrastruktur digital yang andal dan aman dengan pengalaman pengguna yang dioptimalkan, dengan fokus kuat pada Afrika Selatan dan pasar lainnya dengan pertumbuhan tinggi.

Hubungan Media

Brad Burgess, SVP – ICR LLC

brad.burgess@icrinc.com