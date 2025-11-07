CTO Trident Akan Berkongsi Cerapan Mengenai Impak Pelanggan di Tencent Cloud Day Singapura 2025

SINGAPURA, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Pte Ltd ("Trident" atau "Syarikat," NASDAQ: TDTH), pemangkin utama dalam transformasi digital melalui perkhidmatan pengoptimuman teknologi dan pengaktifan Web 3.0 yang berpangkalan di Singapura, hari ini mengumumkan bahawa Ketua Pegawai Teknologi, Poh Kiong (Leo) Tan akan berucap sebagai ahli panel di acara Tencent Cloud Day Singapore 2025. Acara bertemakan "Peluang Global Dikuasakan AI" ini akan berlangsung pada 11 November 2025 di Hotel Raffles, Singapura.

Encik Tan akan menyertai sesi panel bertajuk "Peluang Dikuasakan AI dalam Dunia yang Berubah: Mendorong Gelombang Seterusnya Transformasi Digital Perusahaan" dari jam 16:10 hingga 16:40, di mana beliau akan berkongsi pandangan mengenai "impak pelanggan" berkaitan dengan perkongsian strategik Trident bersama Tencent Cloud. Panel ini akan dikendalikan oleh Eva Au, Pengarah Urusan Sabio World dan akan menampilkan pemimpin industri dari ConvergeICT, iSprint, NVIDIA serta Tencent CloudAI.

Penyertaan Trident dalam acara ini memperkukuh lagi perkongsian strategik dan inovatif syarikat dengan Tencent Cloud yang diumumkan pada Mac 2025, apabila Trident mengumumkan pemindahan operasi perkhidmatan digitalnya ke infrastruktur kukuh Tencent Cloud sambil mengintegrasikan penyelesaian metaverse berteknologi tinggi. Kerjasama ini telah mengukuhkan kedudukan Trident sebagai pelanggan perintis Metaverse-in-a-Box Tencent Cloud di Singapura, sambil menyokong aplikasi utama syarikat — Tridentity, iaitu penyelesaian identiti digital berasaskan blockchain yang menyediakan keupayaan pengesahan masuk tunggal (single sign-on) yang selamat.

"Perkongsian kami dengan Tencent Cloud telah menjadi pemangkin transformasi dalam penyampaian penyelesaian identiti digital yang selamat dan boleh diskalakan kepada pengguna kami di Asia Tenggara dan Afrika," kata Soon Huat Lim, Pengasas, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Trident. "Penyertaan Leo dalam panel berprestij ini mencerminkan komitmen kami untuk berkongsi bagaimana teknologi awan dikuasakan oleh AI boleh memberi impak yang bermakna kepada pelanggan. Melalui kerjasama kami dengan Tencent Cloud, kami telah menunjukkan kekuatan gabungan inovasi Web3 dengan infrastruktur bertaraf perusahaan – daripada penskalaan metaverse kami untuk Perarakan Hari Kebangsaan Singapura hinggalah kepada penyampaian perkhidmatan kepada jutaan pengguna aktif bulanan melalui platform Tridentity kami."

Perkongsian ini membolehkan Trident memanfaatkan rangkaian produk komprehensif Tencent Cloud, termasuk Cloud Virtual Machine (CVM), TencentDB, EdgeOne, Cloud Workload Protection Platform (CWPP) dan Blockchain as a Service (TBaaS), bagi menyokong matlamat bercita-cita tinggi syarikat untuk menyediakan perkhidmatan kepada jutaan pengguna aktif bulanan menjelang tahun 2025.

Tencent Cloud Day Singapore 2025, yang dianjurkan oleh Tencent Cloud dan ditaja oleh NVIDIA, menghimpunkan pemimpin industri global serta perusahaan perintis untuk menerokai cara AI membentuk masa depan globalisasi. Sidang kemuncak ini akan menampilkan ucaptama, kisah kejayaan pelanggan, sesi perbualan santai dan pameran inovasi yang merangkumi topik seperti Ejen AI, keselamatan awan, pematuhan kewangan, AI dalam penjagaan kesihatan serta pemerkasaan AI dalam sektor permainan merentasi industri.

Trident merupakan pemangkin terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimuman digital dan pengaktifan Web 3.0. Produk utama syarikat, Tridentity merupakan sebuah platform identiti berasaskan blockchain yang direka bentuk untuk menyediakan pengesahan log masuk tunggal (SSO) yang selamat merentasi pelbagai industri. Misi Trident adalah untuk menjadi peneraju global dalam pemerkasaan Web 3.0, menghubungkan organisasi kepada infrastruktur digital yang boleh dipercayai dan selamat, serta mengoptimumkan pengalaman pengguna, dengan tumpuan khusus kepada Afrika Selatan dan pasaran pesat membangun lain.

