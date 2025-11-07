|Flokkur
|RIKB 38 0215
|RIKS 50 0915
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|12.11.2025
|12.11.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|6.445
|450
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,010
|/
|6,370
|116,750
|/
|2,578
|Fjöldi innsendra tilboða
|14
|7
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|7.045
|750
|Fjöldi samþykktra tilboða
|9
|6
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|9
|6
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|101,010
|/
|6,370
|116,750
|/
|2,578
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|101,380
|/
|6,330
|117,340
|/
|2,549
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|101,010
|/
|6,370
|116,750
|/
|2,578
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,339
|/
|6,340
|117,049
|/
|2,563
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,380
|/
|6,330
|117,340
|/
|2,549
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,700
|/
|6,410
|116,250
|/
|2,603
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,294
|/
|6,340
|116,729
|/
|2,579
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,09
|1,67
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 50 0915
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
