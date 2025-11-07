Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 38 0215 - RIKS 50 0915

Flokkur RIKB 38 0215RIKS 50 0915
Greiðslu-og uppgjörsdagur 12.11.202512.11.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 6.445450
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 101,010/6,370116,750/2,578
Fjöldi innsendra tilboða 147
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 7.045750
Fjöldi samþykktra tilboða 96
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 96
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 101,010/6,370116,750/2,578
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 101,380/6,330117,340/2,549
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 101,010/6,370116,750/2,578
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 101,339/6,340117,049/2,563
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 101,380/6,330117,340/2,549
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 100,700/6,410116,250/2,603
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 101,294/6,340116,729/2,579
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,091,67

