MADD Canada dévoile un panneau commémoratif routier à Trenton en l'honneur de Rebecca Beatty, tuée dans une collision impliquant un conducteur aux capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 07 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau panneau commémoratif routier de MADD Canada sera dévoilé aujourd'hui à Trenton en l'honneur de Rebecca Beatty, âgée de 22 ans, qui a tragiquement été tuée dans une collision attribuable à un conducteur aux capacités affaiblies le 3 octobre 2021. La cérémonie de dévoilement aura lieu sur l'ancienne autoroute 2, près de RCAF Road à Trenton, à proximité du lieu de la collision.

Rebecca Beatty rentrait chez elle en voiture lorsqu'elle a été percutée de plein fouet par un conducteur aux capacités affaiblies. Sous le choc, son véhicule a pivoté et basculé avant d'être projeté à environ 30 mètres. Elle a été tuée sur le coup, laissant un vide irremplaçable dans la vie de toutes les personnes qui la connaissaient.

« À chaque heure au Canada, en moyenne neuf accusations criminelles fédérales et suspensions provinciales de permis de courte durée sont prononcées pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « L'histoire tragique de Rebecca est un rappel déchirant que le choix d'une seule personne de conduire avec les capacités affaiblies peut changer des vies à jamais. Ce panneau commémoratif routier rend hommage à Rebecca et constitue un appel à l'action pour poursuivre nos efforts et veiller à ce que la conduite avec capacités affaiblies s'arrête ici. »

« La douleur de la perte de Rebecca nous accompagne à chaque instant », ont déclaré ses parents, Connie et Mark Beatty. « Elle était une fille adorée, une sœur, une amie, une boulangère et une maman dévouée à ses animaux. La conduite avec capacités affaiblies ne lui a pas seulement coûté la vie, elle nous a aussi complètement brisé le cœur. Nous espérons que ce panneau incitera le public à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. »

La famille, les amis et des invités d'honneur assisteront aujourd'hui à la cérémonie de dévoilement, notamment les parents de Rebecca, Connie et Mark Beatty, et sa sœur, Victoria, le chef de la direction de MADD Canada, Steve Sullivan, la cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan, le député fédéral de la Baie de Quinte, Chris Malette, le député provincial de la Baie de Quinte, Tyler Allsopp, le maire de Quinte West, Jim Harrison, l'inspectrice Kristy McNaughton, commandante du détachement de Quinte West de la Police provinciale de l'Ontario, le chef des pompiers de Quinte West, John Whelan, et le sergent Cameron Lane, des Forces armées canadiennes.

En plus du panneau commémoratif installé en bordure de route, la photo de Rebecca Beatty figure sur l'affiche de l’Opération ruban rouge 2025, les boîtes à sous et les signets de MADD Canada, rappelant ainsi aux Canadiennes et Canadiens de conduire sobre ou de prévoir un retour sécuritaire à l'avance, en utilisant un conducteur désigné, les transports en commun, un taxi ou un service de covoiturage tel qu'Uber, s'ils consomment de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues.

Les panneaux commémoratifs routiers sont un moyen efficace d'honorer les victimes et de rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et profondes de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier la famille de Rebecca Beatty, sa mère Connie, son père Mark et sa sœur Victoria pour leur courage, ainsi que la ville de Quinte West pour son soutien dans la mise en place du panneau commémoratif routier.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca