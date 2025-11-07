SAFE - Suivi de sortie de la procédure de redressement judiciaire - Report de publication des résultats 2024

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 7 novembre 2025 – Dans le cadre de sa sortie de procédure de redressement judiciaire, Safe (FR0014002U25 – ALSAF) s'est rendue, ce jour, au Palais de Justice de Pontoise afin de réaliser un suivi des plans de redressement des entités du Groupe.

Mise en œuvre du plan de redressement

Conformément aux actions entreprises et à ses objectifs, la Société poursuit ses engagements. Le plan de redressement est actuellement mis en œuvre dans de bonnes conditions. Les dettes sont remboursées conformément aux échéances prévues. L'entreprise poursuit par ailleurs ses efforts afin de retrouver une situation financière saine et pérenne.

Report de la publication des résultats annuels

Par ailleurs, Safe informe ses actionnaires et le marché du report de la publication de ses résultats annuels 2024 et de son rapport financier 2024. La Société est actuellement mobilisée sur l'ensemble des travaux nécessaires à cette publication, qui interviendra dans les meilleurs délais.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe