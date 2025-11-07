Korrektion - Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 25. juni 2025 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel



Ombytningsforhold



Kina, klasse DKK d



(ISIN-kode: DK0010295336) 150,267092 Nye Markeder, klasse DKK d



(ISIN-kode: DK0015710602) 235,911991 0,6369625018





Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 11. november 2025.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.

