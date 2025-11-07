Korrektion - Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 25. juni 2025 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
|OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE
|FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE
|Indre værdi pr. andel
|Indre værdi pr. andel
|Ombytningsforhold
|Kina, klasse DKK d
(ISIN-kode: DK0010295336)
|150,267092
|Nye Markeder, klasse DKK d
(ISIN-kode: DK0015710602)
|235,911991
|0,6369625018
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 11. november 2025.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Adm. direktør