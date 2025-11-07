FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 10 2025

Société FLEURY MICHON
Information relative au
nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Pouzauges, le 7 novembre 2025
Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 octobre 2025.
Date
Nombre d’actions
Composant le capital
Social (1)
Nombre de droits de
vote théoriques
Nombre de droits de
vote exerçables (2)
|Au 31.10.2025
|4 387 757
|7 495 784
|7 262 480
1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin septembre 2025.
2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.
