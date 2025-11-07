LITGRID AB 2025 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

LITGRID AB (juridinio asmens kodas302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, (toliau – Bendrovė) skelbia Bendrovės finansinius ir veiklos rezultatus už 2025 m. 9 mėnesius.
|Pagrindiniai finansiniai rodikliai
|2025 9 mėn.
|2024 9 mėn.
|Pokytis, proc.
|Pajamos, mln. EUR
|305,4
|279,6
|9,2
|EBITDA, mln. EUR
|-26,4
|48,6
|n/a
|Grynasis pelnas, mln. EUR
|-35,2
|31,7
|n/a
|Investicijos, mln. EUR
|115,7
|107,5
|7,6
|ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|-8,1
|16,3
|n/a
|Grynoji skola, mln. EUR
|30,0
|36,5
|-17,9
|Koreguotas* EBITDA, mln. EUR
|39,4
|37,0
|6,5
|Koreguotas* grynasis pelnas, mln. EUR
|20,1
|21,8
|-8,0
|Koreguotas* ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|14,8
|14,0
|5,6
|Grynosios skolos ir koreguoto EBITDA (paskutinių 12 mėn.) santykis
|0,60
|0,82
|-26,9
*Pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo VERT patvirtinto reguliuojamo pelningumo. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius įvertinama pajamų dėl praėjusių laikotarpių korekcija, kuri VERT sprendimu jau yra patvirtinta nustatant ataskaitinio periodo perdavimo paslaugų reguliuojamas kainas, bei įvertinamas ataskaitinio periodo VERT patvirtinto (reguliuojamo) ir faktinio pelningumo nuokrypis, kuris bus įvertintas VERT nustatant perdavimo kainas būsimiems periodams. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius taip pat eliminuojamas netipinis pelnas ar nuostolis.
Pridedama: 2025 m. 9 mėnesių tarpinė ataskaita
Daugiau informacijos
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu
Priedas