Nokia Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

7.11.2025 klo 16.00



Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Heard)

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Heard, David

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation

LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 129739/6/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-07

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: US6549022043

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 65122 Yksikköhinta: N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 65122 Keskihinta: N/A

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com