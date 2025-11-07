FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 10 2025

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats

Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation

SIREN : 572058329

Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION Date de début du programme

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : octobre

I. INFORMATIONS CUMULEES

Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 233 304/5,32%

Solde au [date], date de la dernière déclaration : 223 107

Nombre de titres achetés dans le mois : 11 929

Nombre de titres vendus dans le mois : 1 732

Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0

Nombre de titres annulés dans le mois : 0

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0