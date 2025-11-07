FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 10 2025

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

           
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :octobre       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :233 304/5,32%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    223 107  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    11 929  
Nombre de titres vendus dans le mois :     1 732  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           



II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
01/10/2025CICA5353 23,901 266,70 
01/10/2025CICV5252 24,101 253,00 
02/10/2025CICA941 24,182 272,90 
02/10/2025CICV143143 24,243 465,90 
03/10/2025CICA9891 24,302 381,40 
03/10/2025CICV9191 24,402 220,30 
06/10/2025CICA18629 24,374 532,50 
06/10/2025CICV8686 24,372 095,90 
07/10/2025CICA11 24,50 24,50 
07/10/2025CICV8888 24,642 168,20 
08/10/2025CICA61 24,50 147,00 
08/10/2025CICV244244 24,826 056,60 
09/10/2025CICA20763 24,985 170,20 
09/10/2025CICV3939 25,00 975,10 
10/10/2025CICA211 25,00 525,00 
10/10/2025CICV148148 25,153 722,90 
13/10/2025CICA15229 24,963 794,10 
13/10/2025CICV101101 25,002 525,00 
14/10/2025CICA14923 24,993 723,00 
14/10/2025CICV11 25,00 25,00 
15/10/2025CICA19251 24,814 762,80 
15/10/2025CICV5151 24,901 269,80 
16/10/2025CICA12851 24,703 161,60 
16/10/2025CICV4141 24,901 020,70 
17/10/2025CICA2727 24,80 669,60 
17/10/2025CICV11 24,80 24,80 
20/10/2025CICA21585 24,875 348,10 
20/10/2025CICV8888 24,882 189,50 
21/10/2025CICA320198 24,637 881,70 
21/10/2025CICV101101 24,982 523,20 
22/10/2025CICA17644 24,954 391,10 
22/10/2025CICV11 25,00 25,00 
23/10/2025CICA7 33628 24,90182 663,70 
23/10/2025CICV4444 25,001 099,90 
24/10/2025CICA33 24,73 74,20 
24/10/2025CICV4444 24,831 092,70 
27/10/2025CICA2 4061 24,8059 668,80 
27/10/2025CICV6868 24,801 686,50 
28/10/2025CICA11 24,80 24,80 
28/10/2025CICV216216 25,065 413,50 
29/10/2025CICA7272 25,001 799,70 
29/10/2025CICV3131 25,10 778,20 
30/10/2025CICA2626 25,10 652,60 
30/10/2025CICV5151 25,301 290,10 
31/10/2025CICA6060 25,321 519,00 
31/10/2025CICV22 25,35 50,70 

Pièce jointe


Attachments

2025 10 Rachat d'Actions

Recommended Reading