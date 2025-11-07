JCDecaux : Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote au 31 octobre 2025

 | Source: JCDecaux JCDecaux

JCDecaux SE
Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 3.264.372,84 €
Siège Social : 17, rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France)
307 570 747 RCS Nanterre

Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote

En application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d’actions
composant le capital 		Nombre de droits de vote
théoriques (1) exerçables (2)
31/10/2025 214 128 663 214 128 663 213 140 502

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

Pièce jointe


Attachments

JCDecaux DDV - octobre 2025

Recommended Reading

  • November 06, 2025 13:13 ET | Source: JCDecaux
    JCDecaux : Q3 2025 – Business review

    Q3 2025 – Business review Paris, November 06th, 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris: DEC), the number one outdoor advertising company worldwide, published today this report for the three months ended...

    Read More
    JCDecaux : Q3 2025 – Business review
  • November 06, 2025 11:41 ET | Source: JCDecaux
    JCDecaux : Q3 2025 trading update

          Q3 2025 trading update Digital continues to drive organic revenue growth  Paris, November 6th, 2025 Robust underlying revenue growth  €926.1m in revenue in Q3 2025 -2.3% reported...

    Read More
    JCDecaux : Q3 2025 trading update